1976 Canular de la “ pandémie ” de grippe porcine et débâcle des vaccins ⋆ 10z viral

En 1976, le gouvernement américain a exagéré une autre crise de “ santé publique ”, une prétendue “ pandémie ” de grippe porcine – alors qu’il se déplaçait de manière agressive pour lancer une campagne de vaccination de masse d’urgence sans précédent pour jeter 45 millions d’Américains avec une nouvelle expérience expérimentale. coup. Semble familier?

L’effort dirigé par le gouvernement a entraîné une catastrophe – faisant des milliers de blessés et certains morts à cause de leur vaccin précipité. La campagne de propagande élaborée du gouvernement visant à convaincre les Américains de prendre le vaccin non prouvé a également échoué. Il s’est avéré que la prétendue «pandémie» n’était rien de plus qu’une autre souche de grippe saisonnière.

Il est intéressant de noter que de nombreux intérêts et parties prenantes acquis sont les mêmes que lors de la crise Covid de 2020-2021.

L’animateur de 60 Minutes, Mike Wallace, a exposé la pandémie de grippe porcine de 1976 et les retombées des blessures causées par le vaccin. Regarder:

