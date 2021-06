1976, Panenka et sa peine pour la postérité

03/06/2021 à 22:20 CEST

Alex Carazo

Dans la édition 1976 le premier grand exploit de l’histoire des Championnats d’Europe a été vécu. Avec l’idée du concours de Henri Delaunay Plus que consacré, ce tournoi était jusqu’alors le point d’orgue des émotions fortes. De plus, il a laissé à l’histoire l’un des moments les plus mémorables puisque le football est le football : le penalty de Antonin Panenka.

La Tchécoslovaquie de Vaclav Jezek atteint les demi-finales après avoir éliminé le URSS, dirigée par Valeri Lovanobski et avec Oleg blokhin comme une grande star. Mais ils n’allaient pas se contenter d’avoir donné cette surprise. Avec une équipe de joueurs pratiquement inconnue et la même colonne vertébrale que Slovan de Bratislava, Tchécoslovaquie battre Pays Bas en prolongation 3-1.

L’équipe néerlandaise était déjà loin d’être la ‘Orange mécanique‘dominateur qui a affiché un football qui a ébloui toute la scène du football, et les problèmes internes entre Cruyff et l’entraîneur, Georges boutonel, avec quelques footballeurs et la fédération a fini par les condamner à la troisième place. Pays Bas il a contesté qu’Eurocopa avec la paresse et la déconnexion par drapeau.

Allemagne J’ai attendu en finale pour Tchécoslovaquie, actuel champion d’Europe et du monde. Tout indiquait la Triple Couronne des Teutons, mais le football a encore une fois donné une leçon. Dans le mythique Stade Rajko Mitic de l’Etoile Rouge, à Belgrade, les fans ont assisté à l’un des plus grands exploits de l’histoire du Championnat d’Europe. Les Slaves se sont rapidement imposés au tableau d’affichage avec un 2-0, le travail de Svehlik Oui Dobias, ce qui a semblé assommer la « Mannschaft ».

Mais s’il y avait quelque chose que la génération d’or allemande avait, c’était un gène gagnant extraordinaire. Gerd Muller distances raccourcies, bien sûr, et lorsque l’ensemble des Jezek il effleurait déjà le trophée de ses mains, Hölzenbein Il a envoyé une tête improbable au fond des filets à la sortie d’un corner.

Encore un match en prolongation, comme les deux demi-finales et le match pour la troisième place. Et là, l’histoire avait une page enregistrée dans son livre pour Antonin Panenka. Le match a maintenu l’égalité et le vainqueur a dû être décidé avec des tirs au but. Cela a été, à ce jour, le la seule finale d’Eurocup décidée à onze mètres.

Uli houe, l’un des meilleurs footballeurs de cette légendaire Allemagne des années 70, a raté son penalty et le titre s’est trouvé aux pieds de Panenka. Le milieu de terrain moustachu n’était pas connu du grand public, mais quelques instants plus tard, il écrira son nom à jamais dans l’histoire du football. Nous savons tous comment il a pris la peine Panenka, dont le nom est resté pour les restes gravés avec les légendes des Coupes d’Europe. Dès lors que Maier regardé, depuis le sol, comment le ballon entrait lentement au centre de son but, cette façon de lancer le maximum de pénalité ira à jamais porter le nom de famille Antonin.