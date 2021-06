1980, l’Allemagne a dit au revoir au football total et a remporté son deuxième titre

03/06/2021 à 22:20 CEST

Alex Carazo

La défaite inattendue lors de la finale de 1976 a laissé aux Allemands une soif de revanche et ils ont rapidement recouvré leur dette. Allemagne a pris sa revanche dans la phase de groupes de la Euro 1980, où il a laissé de côté Tchécoslovaquie, et en finale ils ont battu la Belgique pour remporter leur deuxième titre européen.

Jupp Derwall était l’entraîneur chargé de la tâche ardue de laisser derrière lui la génération dorée de Beckenbauer et de l’entreprise et reconstruire une équipe qui s’était habituée à gagner. Lors de l’Eurocup 1980, des noms tels que Schumacher, Stielike, Schuster Oui Rummenigge.

Cette édition, tenue à ItalieC’était tout sauf spectaculaire. Elle s’est reflétée à la fois dans les audiences télévisées dans la plupart des pays, qui ont été décevantes, et dans le public dans les tribunes des stades italiens. La L’UEFA a encore innové et a établi un phase finale divisée en deux groupes de quatre équipes. Il n’y a pas eu de demi-finales et les deux premiers de chaque groupe, en l’occurrence Allemagne et le surprenant Belgique, ils sont allés directement en finale.

La ‘Azzurra‘, déjà avec la majorité des joueurs décisifs pour remporter la Coupe du monde deux ans plus tard, elle a déçu en tant qu’hôte et a terminé en quatrième position. La ‘Mannschaft’ a affronté en finale pour la deuxième édition consécutive la révélation du tournoi, mais n’a pas buté sur la même pierre.

La finale a érigé un autre des héros inattendus que l’Eurocup a laissés à travers l’histoire. L’attaquant de Hambourg, Horst hrübesch, était la surprise dans le onze de départ Derwall dans le match décisif. Et il n’a pas manqué de faire confiance. Hrubesch avancé à Allemagne en début de match, et après le nul de la Belgique à la 75e minute, il a évité la prolongation avec sa tête sur corner servi par Rummenigge profitant d’une mauvaise sortie de Pfaff.

Le fantôme de Tchécoslovaquie et la finale 76 volait déjà au-dessus de la tête des Teutons, mais la « Mannschaft » a finalement réussi à boucler le deuxième Championnat d’Europe de son histoire.