1984, l’exposition Platini et l’erreur Arconada

05/06/21 à 22:42 CEST

Alex Carazo

Il y a des footballeurs dont on se souvient à jamais pour un but, un dribble magique, une passe décisive… Certains sont même élevés au rang de héros. D’autres, principalement des gardiens, traînent la dalle à vie, une erreur qui les laisse marqués, au dessus de toute réussite. C’est le cas de Luis Miguel Arconada.

El legendario guardameta y capitán de la Real Sociedad y de la Selección llevará siempre la coletilla con su nombre de la fatídica acción que condenó a la Roja en la final de la Eurocopa de 1984. Una acción desafortunada como pocas, en la que el lanzamiento de manque de Michel Platini glissé sous Arconada et a docilement franchi la ligne du but espagnol. C’était 1-0 en finale en faveur de France, Oui Espagne Je ne lèverais plus la tête dans le match.

Actions qui marquent un match, un tournoi et un footballeur. Un porteur, Arconada, qui avait sauvé l’Espagne à de nombreuses reprises avec des performances spectaculaires, mais aussi dans ce tournoi lors des matchs contre l’Allemagne et le Danemark. Bien que pour affichage dans la Euro 1984 la de Platini. Le milieu de terrain, à l’époque originaire de la Juventus, a mené son pays au premier titre international de son histoire dans l’une des éditions les plus spectaculaires de mémoire.

Tenu précisément en France, où il est né de la main de Henri Delaunay et son idée ambitieuse, le L’UEFA a changé le format et introduit un match de demi-finale après la phase de groupes. Le premier et le deuxième des deux groupes se rencontreraient pour se qualifier pour la finale. le Portugal a donné la surprise lors de sa première participation à une phase finale de Eurocoupe et atteint les demi-finales. Là, il a mis l’hôte dans les cordes dans une extension anthologique et considéré comme l’un des meilleurs matchs de toutes les éditions.

Puis apparut Platini pour sauver à nouveau les “Bleus” et sceller le passage à la finale, où ils ont mis fin aux illusions d’une Espagne qui revenait à une finale de Eurocoupe vingt ans après le titre remporté au Bernabéu par Luis Suárez, Amancio et compagnie. Une sélection qui avait déjà passé ses doses épiques dans ce tournoi, après le but de Macédoine à l’Allemagne à la dernière minute pour se qualifier pour la phase de groupes, ou les tirs au but de Danemark en demi-finale. Et bien sûr sans oublier comment l’équipe nationale a atteint la phase finale, avec 12-1 et le but de Juan Señor contre Malte.

En finale, la France s’est imposée au Parc des Princes, et le but de Platini de faute il a avancé aux hôtes. Bellone condamné à la dernière minute avec une exquise vaseline avant le départ de Arconada dans une contre-attaque. Cette finale a été une blessure dure pour le football espagnol, qui a commencé dans ce tournoi son voyage fatidique à travers les phases finales et la malédiction des quarts de finale jusqu’en 2008.