1988, Marco Van Basten et la revanche des Pays-Bas

05/06/21 à 23:09 CEST

Alex Carazo

Au cours du 20e siècle, Pays Bas Il avait un ennemi commun, à la fois en politique et dans le football : Allemagne. Après l’invasion nazie de la Seconde Guerre mondiale, un événement historique dont les Néerlandais se souviennent comme une humiliation, ils ont de nouveau rencontré les Allemands dans les années 1970. Cette fois, c’était sur un terrain de football, et La ‘Naranja’ Mécanique de Johan Cruyff perdu en finale de la Coupe du monde 1974 contre l’Allemagne Beckenbauer, qui étaient les dominants incontestés de la décennie en termes de titres.

L’entraîneur de cette équipe néerlandaise historique était Rinus Michel, qui est revenu sur le banc des « Oranje » pour diriger le Euro 1988. Une édition spéciale, car c’était la dernière avant le séisme géopolitique que connaîtra l’Europe peu après à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Allemagne’88 C’était le dernier Eurocoupe auquel le pays allemand est venu en tant que deux nations distinctes (fédérale et démocratique) et auquel l’Union soviétique a participé en tant que pays unifié.

C’était le tournoi de Van basten, Gullit, Rijkaard et les frères Koeman. Celui avec la vengeance de Pays Bas Oui Rinus Michel avec Allemagne. La Eurocoupe de la couleur dans les stands et les t-shirts mythiques d’Adidas. Une ode à l’esthétique, au divertissement et au football. Tout cela, compressé dans la volée légendaire de Van basten en finale avant URSS de Lobanovski comme entraîneur et Belanov comme une grande star.

Cette équipe néerlandaise a vengé « A Clockwork Orange » en demi-finale en battant Allemagne, dans sa propre maison, par 1-2. À ce moment-là, des millions de citoyens néerlandais ont pu soulever une charge de leurs épaules. Mais il restait le grand pas. En finale, j’attendais le Union soviétique, qui avait vaincu Pays Bas le premier jour.

Dans ce match de la phase de groupes, Michels je ne pouvais pas encore compter Van basten, qui se remettait encore d’une blessure. Il est réapparu dans le deuxième match pour sauver les ‘Oranje’ avec un coup du chapeau ante Angleterre pour obtenir le laissez-passer pour les demi-finales sur la bonne voie. Et bien sûr est apparu en finale. Gullit avancé à Pays Bas en première mi-temps avec une tête peu attrayante à l’intérieur de la surface, et au début de la seconde mi-temps est venu le jeu pour l’éternité.

Dans une contre-attaque, Muhren il s’est concentré tout dernier au second poteau. Il semblait impossible de couronner le tout pour Van basten, dont la meilleure option était de la laisser courir et d’essayer de ne pas marcher sur la ligne de fond. Mais quand on parle d’un triple Ballon d’Or, rien n’est impossible. Le ‘Utrecht Swan’ l’a accroché en l’air, pratiquement sans angle, et le ballon est entré dans le but de Dasayev même que l’avant du Milan entré dans l’histoire.

A partir de ce moment, ce grand but de Van basten Il est resté à jamais sur la rétine de tous les fans et lié au nom de l’Eurocup. Toute la force des supporters néerlandais est entrée dans ce but. Van breukelen a scellé le titre en économisant une pénalité à Belanov. Les Pays-Bas ont enfin levé le poids de l’histoire sur leurs épaules et ont remporté leur premier trophée international. Bien sûr, le seul à ce jour.