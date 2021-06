1992. Le Danemark, laissé de côté pour remporter le championnat

05/06/21 à 23:09 CEST

Cristina Moreno

Une fois de plus, la politique européenne a fait irruption dans l’Eurocup qui, dans cette neuvième édition, s’est jouée en Suède. L’Allemagne y a participé pour la première fois de manière unifiée après la récente chute du mur de Berlin ; La Yougoslavie a été expulsée du tournoi en pleine guerre des Balkans, et une URSS en voie de démembrement s’est présentée sous le nom de CEI (Communauté des États indépendants).

Une situation qui n’a pas affecté la répartition du championnat, qui a maintenu le format des dernières éditions, mais qui sera finalement déterminante. Et c’est que le Danemark, qui avait été écarté de la phase finale, a obtenu sa place après l’expulsion de l’équipe des Balkans et a fini par se proclamer champion. Avec huit représentants dans la phase finale dans laquelle l’Espagne n’était pas présente, les Danois, encadrés dans le groupe 1, étaient deuxièmes derrière les hôtes, la Suède. Dans le groupe 2, les Pays-Bas et l’Allemagne occupaient les deux premières positions leur donnant accès aux demi-finales.

Les Scandinaves, emmenés par les interrogés Richard Moller Nielsen, et avec seulement 10 jours de préparation, ils ont passé la première phase, ont battu le champion en titre, les Pays-Bas, lors d’une séance de tirs au but angoissante et ont battu l’Allemagne réunifiée en finale avec des buts de Jensen et Vilfort, voler l’importance de Bergkamp Oui Larsen qui a terminé le tournoi avec trois cibles chacun.

La Yougoslavie exclue a remporté au moins un des prix depuis Darko Pancev il a été le meilleur buteur du tour de qualification avec dix buts.

La figure du tournoi

PIERRE SCHMEICHEL

Leader du Danemark, décisif pour vaincre les demi-finales

Le gardien danois est devenu le porte-drapeau de son équipe, prenant les galons comme référence pour l’équipe en l’absence de la grande star, Michael Laudrup. Sa performance lui a également valu une passe en finale au Danemark avec un penalty arrêté contre l’équipe des Pays-Bas.

Finale

Danemark : Schmeichel, Sivebaek (Christensen, 65′), K. Nielsen, L. Olsen, Christofte ; J. Jensen, Vilfort, Piechnik, H. Larsen, Brian Laudrup et Povlsen.

Allemagne : Illgner, Reuter, Kohler, Buchwald, Brehme ; Hassler, Helmer, Sammer (Doll, 46′), Effenberg (Thom, 78′), Riedle et Klinsmann.

Buts : 1-0 M. 19 Jensen. 2-0 M.79 Vilfort.

Arbitre : Bruno Galler (Suisse). TA : Piechnik (32′) / Hässler (39′), Effenberg (35′), Reuter (55′), Doll (83′) et Klinsmann (88′).

Stade : Stade Ullevi (Göteborg). 37 800 spectateurs.

N’ayant rien à perdre, le Danemark a affronté le champion du monde étoilé. La cible initiale de Jensen après 18 minutes de jeu, contraint les Néerlandais à attaquer, mais les Scandinaves résistent qui signent leur victoire dans la dernière ligne droite avec un but de Vilfort.