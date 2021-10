1992’s Alone In The Dark a fait peur à la merde absolue de moi

Capture d’écran : Seul dans le noir

J’ai peur de beaucoup de choses dans les jeux vidéo. Des requins surtout, mais il y a d’autres trucs. Rien ne m’a jamais effrayé autant que Alone in the Dark de 1992.

Le classique d’Infogrames est l’un des jeux d’horreur les plus importants jamais créés. Tout, de Silent Hill à Resident Evil, a une dette de gratitude envers Alone in the Dark. Son mélange de personnages polygonaux avec des arrière-plans statiques était assez courant à l’époque, mais l’utiliser pour un jeu d’horreur était quelque chose de nouveau et de terrifiant. Pour la plupart des jeux, restreindre la caméra tout en permettant le mouvement 3D était simplement une lubie visuelle de l’époque, mais pour Alone in the Dark, cela laissait l’horreur prendre une qualité cinématographique, chaque pièce étant conçue et représentée avec un œil pour effrayer la merde hors de vous.

Cette mise à profit des limitations technologiques s’est étendue à l’animation de votre personnage. Les personnages jouables du jeu—Edward Carnaby et Emily Hartwood—sont dépeints d’une manière à peu près aussi limitée et 1992 que possible, tous les membres pendants, les visages déchiquetés et les marches traînantes.

Capture d’écran : Seul dans le noir

Pourtant, leur rythme lent et délibéré contribue à ajouter une tension au jeu qu’un personnage plus rapide et plus fluide sauterait. Et cela aide aussi les méchants ; les zombies et les monstres que vous combattez dans ce jeu sont des créatures lourdes et hideuses, dont les cadres polygonaux semblent plus effrayants dans l’abstrait que s’ils avaient été étoffés.

La conception artistique d’Alone in the Dark était également remarquable. Lorsque nous pensons aux jeux d’horreur, nous avons tendance à penser à des clichés d’horreur comme les ruines, la pluie et l’obscurité. Resident Evil 7, en gros.

Mais Alone in the Dark n’avait rien de tout cela. Ses premiers pas peuvent vous faire attendre une convention, alors que vous marchez dans l’allée vers un vieux manoir clairement hanté et abandonné, mais dès que vous entrez à l’intérieur, vous remarquez deux choses. Ce jeu est éclairé, et ce jeu est coloré.

La palette de couleurs de Alone in the Dark est peut-être la chose la plus déterminante du jeu. Là où presque tous les autres jeux d’horreur existants se sont contentés de travailler avec des noirs, des gris et des éclaboussures de rouge, les niveaux d’AitD regorgent de verts, de bordeaux, de roses et de bleus. C’est magnifique, d’une manière que les historiens du design d’intérieur et les joueurs sur PC des années 90 sont les mieux équipés pour apprécier.

Capture d’écran : Seul dans le noir

Pourtant, pour moi, c’est aussi la source de la plus grande horreur du jeu.

Il y a un grand passage dans le livre d’art Half-Life 2 où Ken Birdwell raconte l’embauche de l’artiste Ted Blackman, qui venait de montrer à Gabe Newell une illustration dans son portfolio d’un chien monstre avec une énorme bite. « Eh bien, je pensais, qu’est-ce qui fait peur à notre public cible? », Birdwell se souvient avoir dit Blackman. « Beaucoup d’entre eux sont des garçons de 14 ans, ils ont déjà vu tous les gros monstres brutaux avec des armes à feu pour les mains – ça ne le fera pas vraiment – ​​alors je me demande quelles peurs ont-ils vraiment ? J’ai donc décidé d’opter pour quelque chose qui suscite une réponse homophobe ».

La vraie horreur n’est pas des stéréotypes. Cela amplifie vos peurs existantes et vous les renvoie à la figure. Je déteste les requins parce qu’ils sont représentatifs de l’inconnu profond sous les vagues (j’ai failli me noyer dans l’océan quand j’avais 15 ans), et j’étais terrifiée par Alone in the Dark parce que cela me rappelait… la maison de ma tante.

Capture d’écran : Seul dans le noir

Quand j’étais gamin, je conduisais parfois quelques heures avec mes parents et restais le week-end chez ma tante, qui habitait cette vieille ferme dans un verger au milieu de nulle part. C’était une belle maison, et je m’y amusais beaucoup pendant la journée, mais la nuit, cet endroit me faisait peur.

Je suis né et j’ai grandi dans la ville, donc le fait que nous restions dans une seule maison au sommet d’une grande colline m’a un peu paniqué. En regardant par la fenêtre et en voyant… rien ne semble vraiment tranquille pour moi, adulte, mais quand j’étais enfant, j’ai trouvé la solitude et l’obscurité troublantes.

Le plus effrayant était le vent. Étant au sommet d’une colline, la nuit, le vent pouvait vraiment hurler, et parce que l’endroit était entouré d’arbres, il y avait ce bruit constant alors que les branches se balançaient et heurtaient les fenêtres de la maison.

J’ai ce souvenir déterminant d’avoir dû aller aux toilettes une nuit, alors que j’avais probablement environ 6-7 ans, et de quitter la lumière et la chaleur du salon pour me diriger vers le couloir. Il faisait nuit noire, et tout ce dont je me souviens, c’est de geler à ma place à mi-chemin dans le couloir alors que les branches cliquetaient contre le verre, ma concentration étrangement fixée sur l’âge de la maison, avec ses murs bordeaux, son toit vert et son carrelage noir et blanc complexe. .

Avance rapide jusqu’en 1992 et… oh.

Capture d’écran : Seul dans le noir

Oh non.

Capture d’écran : Seul dans le noir

Super. J’étais là, en train d’essayer de profiter de ce nouveau jeu vidéo révolutionnaire, et je m’étais retrouvé piégé dans un cauchemar d’enfance. Seulement maintenant, il y avait aussi des zombies.

Pour tous les efforts d’Alone in the Dark pour effrayer les gens à travers l’animation, le son et la conception de niveaux, le plus grand impact que cela a eu sur ma fréquence cardiaque avait simplement été l’accident de faire ressembler son manoir hanté à… la maison de ma tante. Super boulot, jeux vidéo.

Si vous n’avez jamais joué au jeu, il est disponible sur les places de marché PC (et les magasins d’applications si vous êtes désespéré). Et bien que cela puisse sembler grinçant par rapport aux normes modernes, c’est la moitié du point, et à part la conception artistique, je pense que le monde ouvert du jeu, la conception non linéaire a très bien vieilli.