1994 à partir de ⋆ .e

Fear Street est la nouvelle série de films d’horreur d’anthologie Netflix basée sur la série de livres du même nom de RL Stine. Première partie : 1994 est déjà en streaming et figure dans le top 10 des plus regardés en ce moment. C’est la série de films dont tout le monde parle – avec une jeune distribution montante, les trois films de Fear Street sortiront les trois premiers vendredis de juillet.

Fear Street Part One: 1994 est ce film avec toute la nostalgie de slasher pour adolescents des années 90 dont vous auriez besoin – méga sanglant, campy et amusant. Et, comme les slashers des années 90 auxquels il rend un hommage affectueux, le casting est principalement composé de jeunes acteurs d’aujourd’hui. Vous ne vous souvenez pas d’où vous connaissez le visage d’Heather ? Vous voulez savoir pourquoi la voix mystérieuse de C. Berman semble si familière ? Voici tous les acteurs principaux de Part One: 1994 et d’où vous les connaissez.

Heather, jouée par Maya Hawke

En hommage à Casey Becker (joué par le grand nom du casting Drew Barrymore) tué dans la séquence d’ouverture de Scream, Heather de Maya Hawke est la première à devenir la proie de l’un des serviteurs armés de couteaux de la sorcière de Fear Street.

Maya Hawke est l’un des visages les plus reconnaissables de la distribution, connue pour avoir joué Robin dans Stranger Things. Elle a joué Jo March dans la mini-série Little Women 2017. Elle est également connue pour être la fille des acteurs Uma Thurman et Ethan Hawke.

Deena, joué par Kiana Madeira

Comme Jamie Lee Curtis et de nombreuses reines emblématiques du cri avant elle, Kiana Madeira a joué très peu avant son dernier rôle principal dans Fear Street Part One: 1994. Avant Fear Street, elle est apparue dans The Flash en tant que Spencer Young et avait un rôle principal dans Bibelots sur Netflix.

Sam, joué par Olivia Scott Welch

Avant d’être choisie dans les trois trilogies de Fear Street, Olivia Scott Welch a récemment pris de l’importance après son rôle principal dans la nouvelle série originale d’Amazon Panic. Elle a également joué dans Modern Family dans le rôle d’Olive.

Josh, joué par Benjamin Flores Jr

Benjamin Flores Jr, 18 ans, était un enfant acteur en Amérique et a joué des rôles principaux dans des émissions de Nickelodeon comme The Haunted Hathaways et Game Shakers de Dan Schneider. Il a également été casté dans le film d’aventure de science-fiction Netflix Rim of the World en 2019.

Kate, jouée par Julia Rehwald

No-nonsense Kate est jouée par Julia Rehwald. La trilogie Fear Street est ses débuts d’actrice professionnelle, et elle rejoint le casting sans aucun autre crédit d’acteur.

Simon, joué par Fred Hechinger

Fraîchement sorti de son rôle dérangé dans le désordre Netflix de cette année, La femme à la fenêtre, Fred Hechinger a poursuivi sa séquence d’horreur après avoir été choisi dans Fear Street. Il a joué Trevor dans le film indépendant acclamé Eighth Grade et a joué le rôle de John Calley dans News of the World.

C. Berman, joué par Gillian Jacobs



QUI EST C. BERMAN ? Tout ce que nous savons du rôle mystérieux de Gillian Jacobs, c’est qu’elle était la seule survivante du massacre de 1978 qui sera le décor du prochain film de Fear Street, et elle est apparue dans une brève apparition à la fin de 1994. Gillian Jacobs en fait partie. des noms les plus célèbres de la trilogie, ayant joué le rôle principal dans les émissions de télévision Community, Invincible et Love.

Fear Street Part One: 1994 est maintenant disponible sur Netflix. Pour toutes les dernières nouvelles de Netflix, des gouttes, des quiz et des mèmes comme The Holy Church of Netflix sur Facebook.

