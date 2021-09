1er septembre 2021 ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Le prix de Polkadot frôle l’épaule avec 30 $ quelques jours seulement après avoir testé le support à 24 $. Le boom de la NFT pourrait préparer Filecoin à un autre rallye supérieur à 100 $ dans les semaines à venir.

La majorité des principales crypto-monnaies affichent une lenteur au milieu des échanges de la semaine. Le bitcoin se situe principalement dans une fourchette comprise entre 46 000 $ et 50 000 $. Le mouvement ascendant semble lutter ; ainsi, il y a une chance que BTC plonge sous 46 000 $ avant de reprendre le rallye à 50 000 $.

Bien qu’Ethereum ait dépassé les 3 400 $ mardi, l’action à 4 000 $ vacille. Cependant, un support plus élevé maintiendra la tendance haussière intacte à court terme. Solana s’est installé au-dessus de 110 $ après le rejet du nouveau sommet historique de 118 $.

Pois:

Polkadot a maintenu la tendance haussière intacte depuis le début de la semaine. Le support à 24$ a été crucial pour la reprise des gains vers 30$. Selon les données de CoinGecko, le jeton de contrat intelligent a augmenté de près de 12% au cours des dernières 24 heures et a accumulé des gains hebdomadaires à 20%.

La neuvième plus grande crypto-monnaie affiche une capitalisation boursière de 32,4 milliards de dollars. Solana, qui rugit depuis juillet, a déplacé le DOT de la huitième place. Polkadot a attiré un volume de transactions de 7 milliards de dollars sur toutes les bourses connues, ce qui est en train de devenir un actif privilégié dans le trading au comptant.

Pendant ce temps, Polkadot pivote à 30 $ alors que les taureaux luttent pour maintenir la tendance haussière intacte. Les perspectives techniques à court terme sont haussières, accentuées par un signal d’achat confirmé de la Moving Average Convergence Divergence (MACD). Peut-être qu’une véritable cassure au-dessus de 32 $ (plus haut d’août) déclenchera plus d’action à 40 $.

Graphique journalier DOT/USD

Tableau des prix DOT/USD par Tradingview

Notez que les discussions autour de Polkadot ont augmenté à des niveaux vus pour la dernière fois en mars. Si l’intérêt pour le jeton reste inchangé ou s’améliore, le rallye pourrait se poursuivre jusqu’au plus haut historique à 50 $.

Pièce de monnaie : –

Filecoin est passé des plus bas de 40 $, vus en juillet, aux sommets de 80 $. L’augmentation des prix est attribuée à une augmentation de l’adoption du NFT sur la plate-forme. Selon Wu Blockchain, un analyste cryptographique renommé, la puissance de calcul du jeton a atteint des niveaux supérieurs à 10EiB.

Données du réseau Filecoin

Selon les données de prix en direct de Binance, Filecoin vacille à 76 $. Le graphique journalier montre que les bandes de Bollinger se dirigent vers une compression, suggérant une cassure massive.

Graphique journalier FIL/USD

Graphique des prix FIL/USD par Tradingview

Le jeton est principalement entre les mains des taureaux malgré la barrière à 80 $. Une consolidation en cours semble donner aux taureaux le temps de se regrouper avant de lancer une autre attaque vers 100 $.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

John est un écrivain talentueux avec plus de deux ans d’expérience contribuant activement à l’industrie de la crypto-monnaie en fournissant un contenu crédible, intéressant et facile à lire. Il se concentre principalement sur l’analyse des prix des crypto-monnaies et la couverture de l’actualité de l’industrie. Suivons-le sur Twitter à @jjisige