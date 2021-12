1er test : la 2e journée de jeu entre l’Inde et l’Afrique du Sud a emporté Centurion

À deux reprises, la pluie s’est arrêtée et les arbitres ont décidé de l’inspection, mais à chaque fois juste avant qu’ils ne sortent, le ciel s’est à nouveau ouvert.

Le match de la deuxième journée du test d’ouverture entre l’Inde et l’Afrique du Sud ici lundi a dû être annulé sans qu’une balle ne soit lancée en raison d’une pluie abondante et persistante depuis le matin. Ce qui a commencé comme une bruine ce matin est devenu une averse régulière dans l’après-midi.

À la fin de la journée d’ouverture, l’Inde était solidement placée à 272 pour trois en 90 overs. KL Rahul était fort à 122 pas sur 248 balles, au cours desquelles il a frappé 17 limites et un six.

Ajinkya Rahane lui a donné de la compagnie à l’autre bout, avec 40 balles sur 81, avec l’aide de huit coups sûrs à la clôture.

L’ouvreur Mayank Agarwal a effectué 60 livraisons sur 123 avant d’être licencié par Lungi Ngidi. Le capitaine Virat Kohli a réalisé 35 sur 94 balles. Ngidi (3/45) a récupéré les trois guichets indiens pour tomber le premier jour du match.

