1inch annonce le changement de nom de «  1inch Network  », jetant les bases de son expansion

Selon le co-fondateur de 1inch, Sergej Kunz, la plate-forme de financement décentralisée 1inch a annoncé jeudi un changement de nom en «1inch Network» – un lifting conçu pour mieux refléter l’état actuel et futur de la plate-forme multichaine et multiprotocole.

«Pour nous, c’est une décision logique. Moi et Anton avons commencé avec juste un protocole d’agrégation au hackathon ETHNew York en 2019 et maintenant nous avons tout l’écosystème de protocoles, tels que: 1inch Liquidity Protocol (préc. Mooniswap), 1inch Aggregation Protocol, la gouvernance instantanée et la gouvernance / l’utilitaire 1INCH jeton », dit-il.

Les implémentations des différents protocoles se sont également étendues au-delà d’Ethereum, l’équipe ayant annoncé un déploiement sur Binance Smart Chain le mois dernier. En tant que tel, la prochaine étape naturelle pour le projet – maintenant le «réseau» – est plus d’équipes, plus de protocoles et plus de chaînes. Kunz a déclaré:

«Ce mois-ci, nous prévoyons de déployer un nouveau protocole et un autre nouveau produit en plus du réseau 1 pouce. Deux autres équipes évaluent actuellement avec la Fondation 1inch pour rejoindre le réseau avec deux autres protocoles. »

La stratégie de croissance semble être conceptuellement similaire à l’expansion de Yearn.finance à la fin de 2020. Dans ce cas, Yearn, un protocole de coffre-fort de rendement, a annoncé une série de fusions et acquisitions à intégrer dans une variété de protocoles complémentaires, y compris le marché monétaire CREAM et décentralisé échange SushiSwap. Ces fusions se sont déjà avérées fructueuses, car la plate-forme de prêt protocole à protocole Iron Bank de CREAM est actuellement utilisée pour renforcer les coffres Yearn.

Cependant, 1inch Network adopte une approche plus ascendante pour intégrer des protocoles complémentaires. Kunz a noté que les deux équipes envisageant de rejoindre 1inch Network cherchent à postuler pour des subventions via la Fondation 1inch et que d’autres équipes sont également invitées à postuler. Actuellement, 1inch Labs emploie «environ» 40 personnes et la fondation verse également des subventions aux contributeurs séparément.

La stratégie de croissance multiforme fait partie d’un objectif plus large de décentralisation du développement des différents protocoles pour coïncider avec la future gouvernance entièrement décentralisée via une fourchette de la structure de gouvernance de Compound.

«En tant que contributeurs principaux, nous voulons voir plus de personnes et d’équipes participer et contribuer au réseau 1inch. Non seulement une équipe doit être un contributeur principal, mais autant que possible. Tous les protocoles bénéficient les uns des autres et utiliseront le jeton 1INCH dans ses propres protocoles de différentes manières. »

Interrogé sur la possibilité de lancer une sidechain réseau de 1 pouce sur Polkadot, Kunz ne l’a pas exclue, affirmant que l’équipe «enquêtait» actuellement sur Polkadot ainsi que sur les implémentations de couche deux d’Ethereum avec Optimism et zkSync. Kunz a également invité de nouvelles équipes du réseau à mettre en place leurs propres implémentations.

En fin de compte, la portée et l’équipe élargies permettent à 1 pouce de s’attaquer à une variété d’initiatives à la fois, a déclaré Kunz.