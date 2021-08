1More présente la gamme d’accessoires audio Omthing en Inde

1More, une marque d’accessoires audio de Chine a introduit une sous-marque en Inde appelée Omthing, qui signifie essentiellement One More Thing.

Bien que le nom puisse sembler familier grâce à la nouvelle marque audio de Carl Pei, Nothing qui vient de lancer une paire de véritables écouteurs sans fil, Omthing cherche à apporter des produits audio de luxe abordables dans le pays. La société vise une part de 5% du marché indien des vêtements intelligents dans 3 ans et cherche également à mettre en place un centre de R&D en Inde.

1More a lancé trois périphériques audio sous la nouvelle marque. Ces produits sont Omthing AirFree Lace Neckband, Omthing AirFree TWS et Omthing AirFree Pods. Les trois produits sont dotés d’un design haut de gamme et d’un indice de protection IPX4 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Le tour de cou Omthing AirFree Lace est disponible en option de couleur noire et au prix de Rs 1 499 est le moins cher des trois. Les écouteurs Omthing AirFree TWS seront vendus au détail à Rs 2 499 et sont également disponibles en noir uniquement. Les écouteurs Omthing AirFree Pods TWS sont les plus chers des trois avec un prix de détail de Rs 3 999 et sont disponibles dans les options de couleur vert forêt, noir minuit, orange rougeâtre et blanc neige.

Les trois produits audio sont déjà disponibles à l’achat exclusivement via Flipkart.

(Crédit image: Omthing)

Caractéristiques du tour de cou en dentelle AirFree Omthing

Le tour de cou Omthing AirFree Lace est un tour de cou Bluetooth alimenté par des haut-parleurs dynamiques de 10 mm offrant une scène sonore de qualité supérieure. L’AirFree Lace est livré avec Bluetooth 5.0 pour une connectivité sans fil. Le tour de cou prend 2,5 heures pour être complètement chargé et peut offrir une autonomie de 12 heures.

Il dispose également d’une télécommande intégrée qui permet de répondre aux appels, de contrôler la musique et d’activer les assistants vocaux. Les écouteurs prennent en charge les assistants virtuels tels que Google Assistant, Siri, ainsi que Alexa d’Amazon.

(Crédit image: Omthing)

Autres fonctionnalités AirFree TWS

Les Omthing AirFree TWS ont des pilotes de 7 mm et sont livrés avec 4 microphones ENC pour filtrer les bruits de fond offrant une expérience d’écoute ininterrompue. Les écouteurs Omthing AirFree TWS ont des commandes tactiles sur la coque extérieure pour contrôler les médias, répondre aux appels et activer les assistants vocaux.

Les écouteurs peuvent être chargés en une heure tandis que le boîtier de charge prend deux heures pour passer de zéro à cent offrant jusqu’à 20 heures de sauvegarde combinée.

(Crédit image: Omthing)

Fonctionnalités d’Omthing AirFree Pods

Les pods AirFree d’Omthing sont dotés du design populaire de style AirPod. Ces écouteurs sont alimentés par des pilotes dynamiques en titane composite de 13 mm et un chipset Qualcomm cVc 8.0 pour la technologie de suppression du bruit. Les AirFree Pods sont livrés avec quatre microphones ENC intégrés pour annuler le bruit ambiant.

Pour la connectivité sans fil, les pods Omthing AirFree sont livrés avec Bluetooth v5 et prennent en charge les codecs SBC, AAC et aptX. Le boîtier prend en charge la charge sans fil Qi et la société revendique une autonomie globale de 25 heures.

Suivez TechRadar India sur Twitter, Facebook et Instagram pour les dernières mises à jour