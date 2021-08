1Password annonce la version 8 pour Mac avec une interface repensée et une nouvelle tour de guet

Le populaire gestionnaire de mots de passe 1Password reçoit une mise à jour majeure dans sa version Mac. La société à l’origine de l’application a annoncé mercredi 1Password 8 pour macOS, qui apporte une interface repensée, une nouvelle tour de guet et d’autres nouvelles fonctionnalités.

Les utilisateurs remarqueront instantanément la nouvelle interface, qui semble moderne et plus cohérente avec le langage de conception des dernières versions de macOS. La barre latérale se concentre désormais sur l’affichage des coffres-forts et des éléments favoris de l’utilisateur, car les catégories ont été déplacées en haut de la liste des éléments avec un filtre déroulant.

Bien sûr, 1Password 8 est également livré avec plusieurs nouvelles fonctionnalités. Un nouvel indicateur permettra de voir plus facilement quels coffres sont personnels ou partagés, et les utilisateurs recevront désormais un message indiquant qui aura accès à un élément lors de l’utilisation du glisser-déposer entre les coffres 1Password.

La recherche de l’application a été repensée, tout comme Watchtower, qui affiche désormais un graphique détaillé avec l’état du mot de passe de chaque utilisateur. Cela facilitera la recherche et la modification des mots de passe enregistrés dans l’application. Lors de la modification d’un élément individuel dans 1Password 8, les utilisateurs trouveront un nouveau générateur de mot de passe, des suggestions intelligentes et des pièces jointes plus simples.

Les utilisateurs de Mac bénéficieront également d’une intégration complète avec les navigateurs Web, notamment Safari, Chrome, Firefox et Edge. 1Password affichera rapidement des suggestions de mots de passe et des informations de paiement. En outre, la société promet également plus de sécurité et de meilleures performances globales avec la mise à jour.

Vous ne verrez pas ce changement mais vous le sentirez. L’application est incroyablement réactive dans tous les domaines, du déverrouillage à l’ajout de comptes à la recherche de vos éléments, en particulier lorsqu’elle est associée à la prise en charge native d’Apple Silicon et à toutes les améliorations de vitesse que cela apporte. Nous parlons de la vitesse de franchissement de la barrière de la chaîne.

Pour l’instant, 1Password 8 est une version bêta disponible dans le cadre du programme Early Access. Les utilisateurs peuvent en savoir plus à ce sujet sur le site officiel de 1Password.

