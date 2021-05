1Password dans le navigateur prend désormais en charge Touch ID, le mode sombre, etc.

Le logiciel populaire de gestion des mots de passe 1Password a reçu aujourd’hui une mise à jour majeure pour son expérience de navigation. L’intégration de Touch ID, le mode sombre et une nouvelle expérience pour enregistrer et modifier les informations d’identification sont en tête d’affiche de la nouvelle version.

1Password a partagé tous les détails dans un article de blog aujourd’hui, en tête avec la prise en charge de Touch ID, Windows Hello et même la prise en charge de la biométrie sous Linux.

Notre fonctionnalité n ° 1 demandée a été la prise en charge de Touch ID et de Windows Hello. Désormais, si 1Password est verrouillé et que l’application de bureau est installée, vous pouvez utiliser l’authentification biométrique pour déverrouiller plus rapidement que jamais !

C’est un excellent moment avec le lancement du nouvel iMac avec le Magic Keyboard mis à jour avec Touch ID.

Une autre fonctionnalité qui plaira certainement à la foule, le mode sombre est ici pour 1Password dans votre navigateur 2.0.0.

Si vous restez éveillé jusqu’aux petites heures de la nuit comme je le fais, vous privilégiez probablement les sites Web et les applications qui fonctionnent bien en mode sombre. Cette mise à jour apporte une prise en charge complète du mode sombre à 1Password dans le navigateur – et cela n’a jamais été aussi beau.

En ce qui concerne les autres changements majeurs, l’enregistrement et la modification des informations d’identification sont plus faciles que jamais à utiliser:

Lorsque la fenêtre de sauvegarde apparaît, vous pouvez voir instantanément tout ce qui sera ajouté au nouvel élément. Vous pouvez même ajuster le contenu et ajouter des balises pour vous aider à rester organisé. De plus, notre générateur de mots de passe récemment mis à jour suggérera des mots de passe qui correspondent aux exigences du site Web sur lequel vous vous trouvez afin que vous n’ayez pas à vous soucier des détails si vous ne le souhaitez pas.

1Password sera automatiquement mis à jour vers la dernière version de la version du navigateur pour les utilisateurs existants. Pour les nouveaux utilisateurs, vous pouvez essayer 1Password gratuitement.

Voici l’énorme liste de tous les changements, fonctionnalités et correctifs pour 1Password dans votre navigateur 2.0.0 / 2.0.1:

Lors de l’ajout de nouveaux comptes à 1Password dans le navigateur, l’écran d’accueil se met désormais à jour après l’ajout réussi du compte. 1Password dans le navigateur peut désormais s’intégrer à 1Password pour Mac, Windows et Linux. Le mode sombre est arrivé. 😎 Les champs de mot de passe à usage unique proposeront désormais des suggestions d’éléments à remplir. Vous pouvez maintenant télécharger les pièces jointes créées avec 1Password pour Linux Une toute nouvelle boîte de dialogue de sauvegarde avec la possibilité de voir ce qui change, d’ajouter les noms d’utilisateur / mots de passe manquants et de les modifier avant que l’enregistrement ne soit arrivé! Les icônes riches peuvent désormais être désactivées sur la page des paramètres. 1Password peut désormais remplir le champ anniversaire à partir des identités. Les références à votre mot de passe principal ont été remplacées par simplement «mot de passe». Le texte lors du remplissage sur des sites Web légers est plus visible, grâce à une meilleure couleur de surbrillance de remplissage. Les éléments qui ont un titre manquant sont désormais mieux rendus. Le temps de génération de mots de passe mémorables a été considérablement réduit. La recherche contextuelle ne se fige plus après avoir cliqué pour afficher un champ en gros caractères. Les options qui ne peuvent pas générer un mot de passe valide sont gérées plus gracieusement dans le générateur de mot de passe. Éléments mis à jour de l’écran Paramètres pour utiliser des composants plus récents. Nos règles de génération de mot de passe par défaut peuvent désormais être utilisées plus souvent. Les numéros de carte de crédit sont désormais masqués par défaut lors de l’affichage d’un élément dans la fenêtre contextuelle. Lors de l’installation dans Firefox, les erreurs d’initialisation de la base de données sont traitées avec plus de douceur. La fenêtre contextuelle se charge désormais jusqu’à 70% plus rapidement. Les valeurs de liste déroulante des pages Web sont désormais enregistrées dans une section d’élément personnalisé. Le libellé utilisé lors de l’enregistrement d’une URL de site Web dans un élément est désormais plus cohérent. Les identités apparaissent dans les éléments suggérés sur plus de sites, le cas échéant. Les balises sont désormais affichées par ordre alphabétique. Le chemin complet de l’URL sera désormais affiché dans les champs du site Web dans la fenêtre contextuelle. Le titre et l’icône riche sont désormais visibles lors de la mise à jour des éléments. Ouvrir et remplir fonctionne désormais correctement lorsque le champ URL d’un élément n’a pas de protocole. Les erreurs lors de la création d’une carte de confidentialité sont à nouveau affichées dans la boîte de dialogue. La détection de code QR sur epicgames.com fonctionne désormais. Les connexions affichent désormais un tiret em comme titre secondaire lorsque le nom d’utilisateur est manquant. Une invite pour activer les notifications de la Watchtower s’affiche à nouveau après la configuration initiale. Le site Web enregistré sur les éléments aura désormais le bon ensemble d’étiquettes “Site Web”. Les notifications affichent désormais le type d’élément approprié lors de l’enregistrement. La fenêtre contextuelle de Chrome se charge sans faire clignoter les polices. Dans Firefox, les suggestions dans la page n’apparaîtront plus jamais sous forme de boîte blanche. Nous revenons maintenant à la génération de mot de passe par défaut lorsque nous ne parvenons pas à trouver un onglet actif pour les mots de passe intelligents. Le champ de date d’un élément est désormais affiché avec plus de précision. La force du mot de passe est désormais correctement calculée lors de l’enregistrement des connexions. Les titres d’objet longs sont désormais correctement tronqués lors de l’affichage des détails de l’objet. La date indiquée sous les éléments de mot de passe est désormais formatée de manière cohérente. 1Password n’ajoute plus de champs de site Web en double lors de la mise à jour d’un élément enregistré. Les données de conflit de synchronisation sur les éléments ne seront plus renseignées. Le type de carte de crédit sera automatiquement déterminé et renseigné pour les articles pour lesquels il manque un champ de type. Les identifiants et les mots de passe à usage unique se remplissent correctement sur worldstream.nl. Les connexions sont désormais correctement enregistrées sur fark.com et kucoin.com. Les noms d’utilisateurs se remplissent désormais correctement sur santander.com.ar. Les connexions ne seront plus suggérées lors de la définition d’un mot de passe de partage dans OneDrive. Les mots de passe suggérés se rempliront désormais correctement lors de la modification de votre mot de passe sur bup.clinicalencounters.com et sud-ouest.com. Les dates d’expiration des cartes de crédit se remplissent désormais correctement sur book.pacificcoastal.com. Les identités ne sont plus suggérées dans l’authentification de sécurité sur tresorit.com. Les mots de passe générés se remplissent désormais correctement sur framebridge.com. Les mots de passe à usage unique se remplissent désormais correctement sur tesla.com, graydigitalgroup.com et (en russe) protonvpn.com. Les anniversaires ne seront plus automatiquement renseignés dans les dates de carte de crédit sur choicehotels.com. Les suggestions apparaissent désormais dans le champ « Mobilfunknummer » sur kundenkonto.lidl-connect.de. 1Password apparaît désormais dans le champ du nom de connexion sur sparkasse-radevormwald.de. 1Password n’apparaîtra plus dans le champ de recherche sur Gmail en portugais et sur op.gg. L’option de génération de mot de passe « Passphrase » a retrouvé son ancien nom, « Memorable Password ». Le champ «ID étudiant» est désormais enregistré et rempli correctement lors de la connexion à dtl.idm.oclc.org. Le champ du mot de passe sera désormais correctement rempli lors de la connexion à secure.comed.com. Les champs de nom d’utilisateur et de mot de passe seront désormais remplis ensemble lors de la connexion à AWS en tant qu’utilisateur IAM.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatiques générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: