1Password déploie enfin l’une de ses fonctionnalités de partage les plus demandées

Ce n’est jamais une bonne pratique de partager vos mots de passe en raison de divers risques de sécurité. Mais dans le monde réel, vous devrez partager les informations de connexion avec des amis et des membres de la famille à un moment donné, donc 1Password rend cette méthode un peu plus sécurisée.

Le service de gestion des mots de passe a annoncé une nouvelle fonctionnalité astucieusement appelée Psst ! (outil de partage sécurisé par mot de passe). Il vous permet de partager des mots de passe avec n’importe qui ou uniquement avec des personnes de confiance via un lien. Vous pouvez même donner ces informations aux personnes qui n’utilisent pas 1Password.

Auparavant, 1Password exigeait que les gens aient un compte avec le service avant de pouvoir accéder au mot de passe que vous avez partagé. LastPass, qui est l’un des meilleurs gestionnaires de mots de passe pour Android, a toujours cette exigence en place. La dernière fonctionnalité 1Password, d’autre part, vous permet de générer un lien que tout le monde peut utiliser pour accéder au mot de passe que vous souhaitez partager.

Vous pouvez également restreindre l’accès à certaines personnes uniquement en saisissant leur adresse e-mail. Dans ce cas, il devra confirmer son identité en vérifiant son adresse e-mail à l’aide d’un mot de passe à usage unique.

Ce qui distingue la fonction de partage du gestionnaire de mots de passe, c’est qu’il ne partage qu’un instantané des informations au moment de la création du lien. Cela signifie que, contrairement à LastPass, si vous modifiez ultérieurement le mot de passe enregistré dans votre coffre-fort, le mot de passe partagé ne sera pas mis à jour.

Vous pouvez également spécifier quand le lien expirera avec la nouvelle fonctionnalité. Vous avez la possibilité de le garder accessible pendant une heure ou jusqu’à 30 jours. Il existe également la possibilité d’invalider le lien immédiatement après que le destinataire l’a consulté. Vous pouvez trouver des instructions détaillées sur la façon d’utiliser Psst! dans le guide de 1Password ici.

