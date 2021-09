1Password lance la fonction Masquer mon e-mail de type iCloud

in

L’une des principales fonctionnalités d’iOS 15 est iCloud + et la possibilité d’utiliser la fonction Masquer mon e-mail. Désormais, la plate-forme de gestion des mots de passe 1Password lance une fonctionnalité similaire à tous ses utilisateurs.

Tel que rapporté par The Verge, 1Password lance une nouvelle fonctionnalité pour permettre aux “utilisateurs de créer des alias de messagerie uniques pour les connexions”. En partenariat avec Fastmail, qui a déjà la capacité de masquer les e-mails, le gestionnaire de mots de passe offre aux utilisateurs la possibilité de masquer leurs adresses e-mail des applications et des services.

« Votre adresse e-mail est votre identité en ligne », explique Bron Gondwana, PDG de Fastmail. « Si vos informations d’identification sont compromises lors d’une violation de données, le fait d’avoir une adresse e-mail générée de manière aléatoire ajoute une deuxième ligne de défense car elle ne peut pas être associée à votre adresse e-mail principale et, par conséquent, à votre identité. »

Cette fonctionnalité est idéale pour enregistrer des comptes à des fins temporaires, comme un réseau Wi-Fi gratuit ou des newsletters avec des offres que vous ne souhaitez pas associer à votre compte principal.

Selon The Verge, cette intégration 1Password et Fastmail « va encore plus loin en empêchant les escrocs de découvrir votre véritable adresse e-mail ». La publication explique :

« Les attaquants utilisent souvent des bases de données divulguées de mots de passe et d’adresses e-mail réutilisés pour hameçonner les personnes, mais ils ont besoin à la fois de votre adresse e-mail et de votre mot de passe pour accéder à un service. Les victimes d’une fuite de données courent moins de risques si leur mot de passe et leur adresse e-mail sont uniques.

Désormais, les utilisateurs ont encore plus d’options. Que vous souhaitiez vous en tenir à 1Password ou iCloud+, les deux rendront votre vie numérique plus sécurisée. Avec iCloud+, par exemple, vous obtenez également iCloud Private Relay, qui est actuellement en version bêta, stockage en nuage et prise en charge de HomeKit Secure Video.

Vous pouvez en savoir plus sur Apple One et iCloud+ ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :