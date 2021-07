1Password lève 100 millions de dollars de financement sur la base d’une valorisation de 2 milliards de dollars pour poursuivre l’expansion de l’entreprise

1Password est un favori des fans pour les utilisateurs de Mac et iOS depuis plus d’une décennie. Je l’utilise personnellement depuis certaines des premières versions d’OS X. Aujourd’hui, la société a annoncé qu’elle avait levé 100 millions de dollars de nouveaux financements sur la base d’une valorisation de 2 milliards de dollars.

Rapporté pour la première fois par Venture Beat, le cycle de financement a été dirigé par Accel. 1Password est déjà rentable car il a doublé son nombre de clients commerciaux payants à 90 000 et a 120 millions de dollars de revenus récurrents annuels ARR. 1Password a levé 200 millions de dollars auprès d’Accel, de Slack (via Slack Fund) et des fondateurs d’Atlassian en 2019 pour son tout premier tour de table.

“Les entreprises – grandes et petites – ont été obligées du jour au lendemain d’adopter une méthode de travail à distance”, a déclaré Shiner à VentureBeat. « Ce changement signifiait que les entreprises, dont la plupart étaient habituées à un bureau centralisé, devaient soudainement aider les employés utilisant leurs propres appareils, à la maison sur leurs propres réseaux potentiellement non sécurisés. Le virage hybride à distance s’est accompagné d’une prolifération d’outils SaaS pour aider à maintenir la productivité des personnes et des équipes. Bon nombre de ces outils sont utilisés pour aider des équipes spécifiques à résoudre des problèmes spécifiques, ce qui signifie que dans une organisation, il peut y avoir des centaines de produits logiciels différents, tous nécessitant des connexions et un accès uniques.

1Password a adopté diverses formes d’authentification sans mot de passe, y compris une intégration étroite avec Touch ID et Face ID pour permettre aux utilisateurs de macOS et iOS de déverrouiller 1Password. Alors que les entreprises continuent d’étendre l’utilisation des produits logiciels en tant que service (SaaS), 1Password utilisera cette levée de fonds pour s’assurer qu’elles disposent d’une grande partie de l’industrie de la gestion des mots de passe de 1,3 milliard de dollars. Le passage à une entreprise distante a rendu les entreprises encore plus vulnérables aux attaques de phishing et aux violations de mots de passe, et 1Password offre de nombreux avantages aux entreprises allant des petites équipes aux grandes entreprises Fortune 100.

“Nous surveillons de près l’espace sans mot de passe et son évolution au cours des années à venir, mais quel que soit l’avenir, nous serons là pour assister nos clients de la manière la plus sécurisée et la plus privée possible”, a-t-il déclaré.

Plus tôt en juillet, 1Password a lancé une nouvelle API qui permet aux entreprises d’intégrer 1Password dans les informations de sécurité et les outils de gestion d’événements comme Splunk.

