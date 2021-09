1Password obtient une intégration complète de Safari avec iOS 15, y compris le remplissage automatique 2FA, une expérience de bureau pour iPad

Le gestionnaire de mots de passe populaire 1Password est sorti aujourd’hui avec sa grande mise à jour iOS 15. La version est livrée avec une intégration complète d’iOS Safari qui offre l’expérience la plus transparente à ce jour. Outre un accès complet à 1Password dans Safari, les nouvelles fonctionnalités incluent le remplissage automatique 2FA, la génération de mot de passe intelligent, l’expérience de bureau complète pour iPad et bien plus encore.

1Password a détaillé la grande mise à jour dans un article de blog aujourd’hui.

Depuis que nous avons publié pour la première fois 1Password X pour les navigateurs Web de bureau, nous avons rêvé d’apporter sa puissance à l’iPhone et à l’iPad. Avec la sortie d’iOS 15 d’aujourd’hui, c’est exactement ce que nous avons fait ! ?? Vous avez un accès immédiat à tout 1Password directement dans Safari. Remplissez avec un robinet, recherchez tous les éléments, générez des mots de passe intelligents ou même affichez votre recette de sablés préférée. Avoir toute votre vie numérique disponible directement dans Safari change la vie. Et ce n’est que le début. Nous avons également apporté des suggestions sur la page à partir du bureau.

Pour aller plus loin, 1Password dans iOS 15 propose des suggestions sur la page avec l’apprentissage automatique, le remplissage automatique 2FA, etc.

Les suggestions sur la page vous permettent d’accéder à vos articles exactement là où vous en avez besoin. Pour les sites qui ont des formulaires de connexion compliqués, nous utilisons notre apprentissage automatique sur l’appareil pour détecter ce qui se passe et remplir automatiquement le mot de passe pour vous. Et si vous utilisez l’authentification à deux facteurs, nous remplissons automatiquement les codes, vous n’avez donc pas besoin de les copier dans votre presse-papiers.

Un autre ajout pratique est la possibilité d’utiliser l’expérience de bureau complète de 1Password sur iPad :

L’iPad a une merveilleuse expérience de navigation de classe bureau. Désormais, il dispose également de l’intégralité de l’expérience de bureau 1Password. Si vous avez utilisé 1Password dans un navigateur Web de bureau, l’expérience iPad vous sera immédiatement familière. Tout est là où vous l’attendez, et cela fonctionne très bien avec votre doigt, Apple Pencil ou votre Magic Keyboard.

D’autres nouvelles fonctionnalités et améliorations incluent :

Obtenez des suggestions de remplissage contextuelles lorsque vous naviguez sur le Web Remplir les connexions, les cartes de crédit, les identités, les e-mails et les adresses Remplir automatiquement les informations d’identification sur plusieurs pages Remplir automatiquement les codes d’authentification à deux facteurs Scannez les codes QR pour une configuration facile de l’authentification à deux facteurs Utilisez Smart suggéré Mots de passe qui répondent aux exigences de n’importe quelle page Enregistrez les identifiants et les cartes de crédit sur 1Password directement à partir de la page Remplissez et enregistrez les cartes de crédit virtuelles avec Privacy.com Consultez les recommandations de la Watchtower pour améliorer votre score de sécurité Déverrouillez avec Face ID et Touch ID

Le nouveau 1Password est une mise à jour gratuite pour les abonnés existants et il existe également un essai gratuit de 14 jours pour les nouveaux clients.

