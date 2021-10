1Password vient de rendre le partage de mots de passe beaucoup plus sûr

Nous l’avons tous fait; nous avons tous partagé des mots de passe avec nos amis et notre famille en leur envoyant des e-mails ou des SMS contre notre meilleur jugement. Vous avez probablement partagé votre mot de passe Netflix avec plusieurs membres de votre famille et amis de cette façon. Mais vous avez peut-être également partagé des informations de connexion plus sensibles. En théorie, personne d’autre ne devrait voir ces e-mails ou discussions. Et vous pouvez toujours changer le mot de passe partagé. Mais les comptes de messagerie et les appareils sont piratés tout le temps. Et quelqu’un qui recherche des combinaisons de nom d’utilisateur et de mot de passe pourrait les trouver.

C’est là que la nouvelle fonctionnalité de partage de mot de passe de 1Password est utile. Et c’est une fonctionnalité que vous devriez commencer à utiliser tout de suite.

Pourquoi des applications comme 1Password sont essentielles

Avant d’expliquer la nouvelle fonctionnalité de partage de mot de passe, nous vous rappellerons ce qu’est 1Password et pourquoi il est important de savoir ce que font ces applications.

1Password est une application de gestion de mots de passe qui vous permet d’utiliser un seul mot de passe pour protéger tous vos autres mots de passe. Les gestionnaires de mots de passe vous permettent de créer des combinaisons nom d’utilisateur/mot de passe uniques pour chaque service et application en ligne sans avoir à mémoriser les informations de connexion. Vous n’avez besoin que du mot de passe qui déverrouille votre coffre-fort 1Password.

De nombreuses personnes recyclent la même combinaison nom d’utilisateur/mot de passe pour plusieurs comptes. Ils peuvent utiliser le même identifiant pour les e-mails, Facebook, Netflix et les services bancaires. Lorsque les pirates piratent un compte en ligne, ils peuvent essayer la même combinaison ailleurs, en espérant que la victime recycle les connexions.

Les applications de gestion de mots de passe offrent aux utilisateurs les outils nécessaires pour empêcher qu’une violation n’affecte toutes vos propriétés. Supposons que quelqu’un pirate votre compte Netflix. Parce que vous avez utilisé un mot de passe unique, ils ne pourront pas réutiliser le même combo pour accéder à tous vos autres comptes.

1Password n’est pas la seule application de gestion de mots de passe. A vous d’en choisir un. Mais la société a mis au point quelques fonctionnalités intéressantes, notamment le nouvel outil de partage de mot de passe ci-dessous.

Partage de mot de passe bien fait

Il y a quelques jours, 1Password a annoncé un partenariat avec Fastmail qui vous permet d’ajouter une adresse e-mail unique à chaque compte en ligne. C’est une autre fonctionnalité de sécurité en ligne brillante dont vous devez être conscient – en savoir plus à ce sujet sur ce lien. Ensuite, 1Password a suivi avec le nouveau service de partage de mot de passe vu dans la vidéo ci-dessus.

Vous pouvez utiliser 1Password pour partager en toute sécurité tout ce que vous pourriez y avoir stocké. Il peut s’agir de la connexion Netflix, de votre mot de passe Wi-Fi ou de notes sécurisées que vous voudrez peut-être envoyer à vos proches. L’outil de partage sécurisé de mot de passe (PSST) de 1Password vous permet de créer un lien unique qui expire dans un laps de temps prédéterminé. Vous pouvez également le configurer pour que seules certaines personnes puissent voir le lien.

Si quelqu’un est autorisé à le voir, le lien se chargera dans le navigateur, où il pourra récupérer les données. Si seuls des destinataires spécifiques sont autorisés, ils devront d’abord saisir leur adresse e-mail et soumettre un code à usage unique. Et si les destinataires sont eux-mêmes des utilisateurs de 1Password, ils pourront alors ajouter les données de connexion à leurs comptes.

Il est également important que les informations que vous partagez soient une copie des données au moment où vous appuyez sur le bouton de partage. Si vous apportez des modifications après avoir partagé le lien, le destinataire ne les verra pas. Ils n’obtiendront que ce que vous avez partagé.

Enfin, un journal d’activité vous permettra de voir des informations plus détaillées sur les personnes qui ont accédé aux éléments partagés. La fonctionnalité sera plus pratique pour les administrateurs que pour les utilisateurs personnels de 1Password. Mais c’est une autre couche de sécurité pour la fonction de partage de mot de passe.

Vous aurez besoin d’un abonnement 1Password pour partager des mots de passe via PSST. Mais les destinataires n’ont pas besoin de comptes 1Password pour obtenir les données.