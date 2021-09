1Plus d’avis sur ColorBuds 2: des fonctionnalités haut de gamme pour une fraction du prix

Au cas où vous n’auriez pas vérifié depuis un moment, il y a un parcelle d’écouteurs sans fil sur le marché ces jours-ci. 1MORE essaie de faciliter la recherche d’un ensemble en proposant des écouteurs qui combinent autant de fonctionnalités souhaitables dans un package convivial pour les comptes bancaires – et les 1MORE ColorBuds 2 sont un excellent exemple de cet objectif.

Le premier tour des 1MORE ColorBuds de 2020 a fait beaucoup de choses. Il n’y avait pas grand-chose à changer dans une deuxième version avec un bon prix, très confortable à porter et une bonne autonomie de la batterie. Ainsi, 1MORE a conservé les parties préférées des fans du modèle de l’année dernière et a fait quelques ajustements clés pour donner encore plus pour le prix des ColorBuds 2. Comment ces changements se déroulent-ils dans l’utilisation quotidienne ? Entrons-y.

Avis 1 MORE ColorBuds2 :

1PLUS de ColorBuds2

En bout de ligne : Les 1MORE ColorBuds sont plus que de simples écouteurs confortables. Ils apportent d’excellentes fonctionnalités telles que la personnalisation audio ANC et SoundID à la catégorie budgétaire, permettant à chacun de profiter d’un son de qualité sans se ruiner.

Le bon

Confortable pour de longues périodes de port Les modes ANC et passthrough ont été ajoutés Prix avantageux Durée de vie de la batterie solide Profil sonore personnalisable

Le mauvais

ANC est juste OK SoundID est requis pour ajuster le profil audio Les commandes tactiles sont un peu capricieuses

1MORE ColorBuds2 : Prix et disponibilité

Les 1MORE ColorBuds2 sont sortis le 21 septembre 2021 sur les sites Amazon et 1MORE. Les écouteurs sans fil ont un prix de lancement de 79,99 $ et sont disponibles en trois couleurs – Midnight Black, Frost White et Twilight Gold.

1PLUS de ColorBuds2 : ce qui est bien

Lorsque j’ai commencé à déballer les 1MORE ColorBuds2, l’une des premières choses que j’ai remarquées était la compacité et le confort de l’étui. Je sais que cela peut sembler étrange de dire que l’étui est confortable, mais c’est le cas. La forme arrondie en forme de galet est non seulement agréable à tenir, mais se glisse bien dans une poche. Je pensais que si l’étui était aussi joli, j’avais hâte de mettre les écouteurs. J’ai donc placé le boîtier de chargement sur l’un des excellents chargeurs sans fil que je possède pour recharger les ColorBuds2.

Après environ une heure, l’étui et les écouteurs étaient complètement chargés et j’étais ravi de les écouter. Heureusement, mes espoirs pour des écouteurs aussi confortables que l’étui se sont réalisés. Les ColorBuds2 sont légers et ont une belle forme qui se niche parfaitement dans mon conduit auditif. Que ce soit assis à mon bureau – et parce que les écouteurs sont résistants à la sueur IPX5, en train de travailler – je n’ai jamais eu l’impression que les écouteurs allaient sortir de mon oreille.

Spécifications 1MORE ColorBuds2 Dimensions des écouteurs 27 × 21 × 20 mm Dimensions du boîtier 60 × 30 × 38 mm Poids des écouteurs 4,9 g Poids du boîtier 34,5 g Batterie des écouteurs 55 mAh Batterie du boîtier 410 mAh Couleurs Noir minuit

Blanc givré

Écouteur Twilight Gold Playtime (ANC activé) 6 heures

18 heures d’autonomie du boîtier (ANC désactivé) 8 heures d’écouteurs

24h Boîtier Résistance à l’eau et à la poussière IPX5 Connectivité Bluetooth 5.2 Autre SoundID

ANC

aptX adaptatif

CAA

SBC

Étui de recharge sans fil

J’aime écouter de la musique, et j’en écoute une grande variété par divers moyens. Que ce soit dans mon camion, via mon téléphone, sur mon Nest Hub Max ou sur une paire d’écouteurs sans fil, il y a toujours de la musique qui coule. Mais je suis également particulièrement attentif à la qualité sonore de ce que j’écoute, et l’une des fonctionnalités incluses sur les ColorBuds2 est SoundID.

Hors de la boîte, le 1MORE ColorBuds2 sonne très plat et le son est fade. Cependant, après avoir téléchargé l’application 1MORE et connecté aux écouteurs, vous pouvez faire un test avec SoundID pour régler les écouteurs pour vos oreilles. Le test, c’est un peu comme quand on va chez l’optométriste et on vous demande si un ou deux sont plus clairs. Ici, choisissez parmi l’une des pistes audio préchargées, puis choisissez si vous préférez A ou B.

Après avoir fait cela plusieurs fois, SoundID créera un profil audio en fonction de vos choix. À partir de là, à moins que vous ne choisissiez de désactiver la fonction, tout ce que vous écoutez sur les ColorBuds 2 sera adapté à votre style d’écoute préféré. SoundID fonctionne que vous utilisiez la nouvelle suppression active du bruit QuietMax ou le mode passthrough.

Oui, tu l’as bien lu. Ce sont des écouteurs à 80 $ qui ont non seulement un profil sonore personnalisable, mais offrent également l’ANC. Le QuietMax ANC de 1MORE accompagne cette annulation passive du bruit de l’excellent ajustement en réduisant jusqu’à 25 dB du bruit ambiant. Il existe de nombreux excellents écouteurs sans fil avec ANC, mais en regardant les meilleurs écouteurs sans fil bon marché – peu ont ANC et moins avec des profils sonores personnalisables.

Quelque chose qui m’a agréablement surpris, c’est la durée de vie de la batterie offerte par ces petits écouteurs. Évalué à 6 heures de lecture avec ANC activé et 8 heures avec elle désactivée, j’ai pu obtenir ces temps de manière cohérente. Le boîtier peut également offrir 24 heures d’utilisation complètes lorsque vous n’utilisez pas l’ANC ou 18 heures si la suppression active du bruit est activée. Mais mieux encore, avec seulement 15 minutes de charge, les ColorBuds2 peuvent fournir 2 heures d’écoute.

1PLUS de ColorBuds2 : ce qui n’est pas bon

Les 1MORE ColorBuds2 ont beaucoup à offrir. Ils sont très confortables et ont un excellent ensemble de fonctionnalités pour le prix, mais quelques domaines pourraient être améliorés. Pour moi, la zone qui pourrait utiliser un peu plus de polissage est la fonction SoundID.

La possibilité de définir plusieurs profils sonores via SoundID serait fantastique, mais ce n’est pas possible.

Premièrement, SoundID n’est pas un produit 1MORE ; au lieu de cela, ces deux sociétés se sont associées sur les ColorBuds 2. Mais pour autant que la fonctionnalité ajoute à la qualité audio, j’aimerais pouvoir modifier quelques éléments manuellement. La seule façon de modifier ce réglage pour les écouteurs est de passer le test dans la fonction SoundID à partir de l’application 1MORE. Cela signifie que si vous aimez un son différent basé sur différents genres de musique, vous devez refaire le test à chaque fois.

La création de plusieurs profils pour différents types audio serait formidable, mais ce n’est pas une option. Il serait également utile s’il y avait un moyen de modifier manuellement le profil créé à partir du test SoundID. Je ne pouvais pas obtenir l’accord parfait à mon goût car je sentais que les médiums manquaient toujours, et un égaliseur de base aiderait à affiner le son pour les ColorBuds2.

Je suis heureux de voir ANC faire son entrée dans la catégorie budgétaire des écouteurs sans fil, et la mise en œuvre dans les ColorBuds2 est OK. Bien que je souhaite avoir l’option de désactiver l’ANC, la seule option pour cela est le mode activé ou passthrough. L’annulation active du bruit est perceptible et ne me donne pas l’impression d’être dans une bulle, mais elle ne bloquera pas tout.

Dans mon bureau, j’ai une unité de climatisation de fenêtre directement derrière mon moniteur, et grâce à la chaleur estivale du Kansas, elle fonctionne beaucoup. Quand j’ai besoin de me concentrer, je compte sur un bon ANC pour bloquer ce son. Les ColorBuds2 l’atténuent mais pas complètement. Mais en gardant à l’esprit, ce sont des écouteurs à 80 $ et non le Sony WF-1000XM4 super haut de gamme ou le Samsung Galaxy Buds 2 de milieu de gamme, c’est acceptable.

1PLUS de ColorBuds2 : Concurrence

Lorsque vous examinez des écouteurs concurrents qui peuvent apporter des fonctionnalités similaires à ce prix, il s’agit d’une liste restreinte. L’une des premières options qui me vient à l’esprit est le Creative Outlier Air V3. Grâce à l’ajustement confortable, à l’excellente autonomie de la batterie et à la réduction active du bruit, ces écouteurs valent le détour. Bien qu’il n’y ait pas d’ANC complet, la fonction de réduction du bruit bloque certains bruits ambiants, et c’est mieux que rien, surtout à 60 $.

Creative a réussi à inclure un mode ambiant pour les écouteurs et le chargement sans fil dans le boîtier qui est un peu volumineux. Ce qui n’est pas disponible, c’est SoundID pour le réglage personnalisé de l’audio, mais Creative a Super X-Fi. Cela vise à fournir une scène sonore à 360 degrés, mais malheureusement, elle n’est pas largement disponible.

Les écouteurs Anker Soundcore Life P3 sont une autre excellente alternative. Les caractéristiques remarquables ici sont l’ANC meilleur que prévu et une bonne qualité sonore. La conception de la tige de ces écouteurs permet également une bonne prise de microphone pour les appels et l’ANC mentionné ci-dessus.

Alors que la qualité audio globale est bonne, les pilotes souffrent de la même faiblesse de milieu de gamme qui frappe les ColorBuds2. Anker propose l’application Soundcore pour ajuster de nombreuses fonctionnalités des écouteurs, y compris un égaliseur pour le réglage audio. Mais si vous préférez une approche plus automatisée pour ajuster le son, l’option SoundID avec les ColorBuds2 sera votre meilleur pari.

1PLUS ColorBuds2 : devriez-vous l’acheter ?

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez des écouteurs que vous pouvez porter confortablement pendant des heures Vous voulez automatiser le réglage audio de vos écouteurs Vous voulez une suppression active du bruit avec un budget limité

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous voulez pouvoir affiner votre audio manuellement Vous avez besoin de l’ANC pour bloquer complètement les bruits ambiants

Les 1MORE ColorBuds2 offrent un package très intéressant pour le prix. L’inclusion de l’ANC et du son qui peut être personnalisé à vos oreilles, le tout dans un écouteur compact et confortable, est quelque chose à apprécier. Mais si vous avez besoin d’un ANC qui vous évitera les désagréments causés par les bruits extérieurs, ou si vous devez pouvoir effectuer des réglages individuels sur le réglage audio de vos écouteurs, ce n’est pas pour vous.

4 sur 5

Dans un monde où les écouteurs sont apparemment partout, 1MORE fait un excellent travail pour se créer une niche. Il le fait en apportant des fonctionnalités généralement réservées aux écouteurs plus chers à un secteur plus abordable. Un boîtier de charge sans fil qui offre jusqu’à 24 heures de lecture et offre une capacité de charge rapide est largement sous-estimé.

Cependant, l’ANC pourrait être meilleur et ajouter quelques options de réglage audio supplémentaires serait bien. Mais en tenant compte du fait que les ColorBuds2 sont parmi les écouteurs les plus confortables que j’ai jamais portés et que l’ANC est même disponible avec la personnalisation audio automatisée de SoundID, il est difficile de trop critiquer ces écouteurs à 80 $.

1PLUS de ColorBuds2

En bout de ligne : Avec la suppression active du bruit, SoundID pour la personnalisation audio, un confort tout au long de la journée et un prix de 80 $ – les 1MORE ColorBuds2 sont une excellente paire d’écouteurs sans fil au quotidien.

