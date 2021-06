1stDibs voit les actions bondir lors de ses débuts au Nasdaq – WWD

LONDRES – Autre coup de pouce majeur pour le marché du luxe d’occasion, la place de marché en ligne 1stDibs a commencé à négocier sur le Nasdaq jeudi et a vu ses actions bondir de 35% à la fin de la journée.

L’offre publique initiale était au prix de 20 $ par action pour 5,75 millions d’actions, soit environ 20 % de la société. La réponse du marché a été positive d’emblée, le cours de l’action terminant la journée à 27 $.

Les intérêts bruts de l’offre devraient atteindre 115 millions de dollars, à l’exclusion de l’option de surallocation des preneurs fermes.

Le PDG du détaillant, David Rosenblatt, a déclaré qu’une introduction en bourse était la meilleure option pour la société pour explorer les voies de croissance « organiques et inorganiques », y compris des partenariats potentiels avec d’autres acteurs du secteur, et lever des capitaux.

“Nous avons été très tôt dans la courbe d’adoption numérique de cette industrie et nous pensons qu’il existe de nombreuses nouvelles entreprises attrayantes dans lesquelles nous pouvons continuer d’investir”, a déclaré Rosenblatt, ajoutant que l’offre de services localisés était une priorité.

« Si vous ne parlez pas anglais, il n’est pas possible d’utiliser 1stDibs, mais 50 % de nos vendeurs et 40 % de nos articles sont situés en dehors des États-Unis. Nous sommes donc très intéressés par la localisation de l’expérience client pour les clients non anglophones, et investir davantage dans le marketing auprès de ces fournisseurs internationaux », a-t-il ajouté, soulignant le réseau actuel d’acheteurs et de vendeurs du marché dans plus de 100 pays.

L’ambition ultime est d’être présent « sur tous les marchés avec des acheteurs qualifiés », mais les marchés clés européens et asiatiques seront prioritaires.

L’entreprise est prête à étendre sa présence compte tenu de l’augmentation des ventes en ligne lors des blocages de l’année dernière. En 2020, les revenus ont bondi de 16%, tandis qu’au premier trimestre 2021, la valeur brute des marchandises a augmenté de 64% pour atteindre 112 millions de dollars.

« COVID-19 et le travail à domicile ont considérablement accéléré notre croissance, comme cela a été le cas pour de nombreuses entreprises de commerce électronique. Mais je pense que plus important encore, cela a changé le comportement des consommateurs et formé des générations d’acheteurs, en particulier les plus âgés, sur la façon de tout faire, de l’enregistrement d’un compte à la configuration des mots de passe en ligne, en passant par les achats. L’engagement des consommateurs que nous avons constaté de la part de ces acheteurs a en fait été supérieur aux taux d’engagement des cohortes de clients que nous avions avant le travail à domicile », a déclaré Rosenblatt. “Et d’après ce que nous avons vu au cours de nos 24 dernières années sur Internet, le comportement des consommateurs ne devient jamais moins numérique au fil du temps, il augmente toujours – et nous espérons en bénéficier.”

1stDibs est l’une des nombreuses places de marché bénéficiant de l’essor des ventes en ligne et des biens d’occasion. Depuis le début de 2021, le secteur a connu une vague d’activités de fusions et acquisitions, la place de marché de la mode de luxe Vestiaire Collective ayant reçu un investissement de 216 millions de dollars de Kering et Tiger Global en janvier ; Vinted levant 250 millions d’euros et portant sa valorisation à 3,5 milliards d’euros, et plus récemment Depop, la place de marché préférée de la génération Z, vendue à Etsy pour 1,6 milliard de dollars.

« Plus il y a d’activité, mieux c’est. Cela reflète un engagement et une acceptation accrus des consommateurs envers la revente et les marchés dits secondaires des vêtements ainsi que des bijoux, des objets de décoration, des meubles et des autres catégories dans lesquelles nous nous spécialisons », a déclaré Rosenblatt.

Il a ajouté que 1stDibs a un point de différenciation en tant que seul marché qui se mêle de la mode, de l’art, des bijoux et des meubles – toutes les catégories connaissant une « croissance saine », en particulier les nouveaux secteurs verticaux tels que les meubles contemporains, les bijoux et l’art.

Cela signifie également que le marché attire un public plus mature avec plus d’argent à dépenser – les valeurs moyennes des commandes sont de 2 500 $, environ 10 fois plus élevées que celles des concurrents.

« Il y a des marchés verticaux dans lesquels nous sommes entrés au cours des dernières années, tels que les vêtements et les bijoux contemporains, qui ont élargi notre attrait pour un public plus jeune. Notre valeur moyenne de commande peut sembler élevée pour un public plus jeune, mais nous proposons un assortiment très large et tel que nous le percevons, le luxe n’est pas synonyme de prix forcément toujours très élevés dans l’absolu. Le luxe signifie vraiment un prix supérieur pour une qualité supérieure, mais il existe de nombreux articles de qualité supérieure qui coûtent 500 $ et sont accessibles à un public plus large.

La société prévoit d’investir une partie du capital dans de nouveaux canaux de commercialisation, notamment la vidéo, pour se connecter davantage avec les clients du monde entier.

Dans le cadre de l’accord, les investisseurs privés existants quitteront le conseil d’administration de la société, à l’exception de Benchmark Capital, son premier et principal investisseur, qui prévoit de rester à bord pendant une période prolongée.