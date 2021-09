1×1 de l’Espagne contre la Géorgie

in

09/05/2021

Le à 22:51 CEST

L’Espagne avait besoin d’une victoire contre la Géorgie et l’équipe de Luis Enrique a rempli les prévisions. La Roja avait besoin d’une révulsion, après la douloureuse défaite contre la Suède, et le changement a commencé avec la formation.

L’entraîneur asturien a fait une petite révolution avec les remplacements de joueurs comme Jordi Alba, Busquets, Koke ou Morata, fondamentaux lors du dernier Championnat d’Europe. A sa place, Gayá, Rodri, Llorente et la grande surprise, Abel Ruiz.

La réponse des nouveaux a été bonneBien que l’Espagne ait affronté une équipe beaucoup plus faible que la Suède et ait joué à domicile. De plus, les choses ont vite tourné face à face avec deux buts en première mi-temps de Gayá, l’un des plus importants de la sélection de Luis Enrique. L’Espagne a eu peur en seconde période mais a fini par battre la Géorgie.

Unai Simon, mal à l’aise (6)

Le match était un monologue de l’Espagne contre une Géorgie qui a démissionné de l’écrasement de l’Espagne dès la première minute. L’approche défensive des visiteurs et leur manque d’ambition ont fait d’Unai un autre spectateur pendant les 45 premières minutes. Après la pause, la Géorgie a fait un pas en avant et Unai a eu plus qu’une frayeur avec une action irrégulière.

Azpilicueta, sobre (6)

Il était le joueur le plus positionné sur l’aile droite, ce qui était l’une des meilleures nouvelles pour l’équipe nationale. Le défenseur de Chelsea était le meilleur contrepoint défensif au dynamisme de Marcos Llorente et Ferran Torres. Le petit déséquilibre de la Géorgie en a fait un match très calme.

Eric Garcia, Rangement (6)

Le match lui a offert un contexte très favorable et Eric a répondu par des échanges aux critiques de ces derniers jours. Avec le rival verrouillé derrière, il a contribué au jeu de la possession. L’azulgrana a donné l’ordre à l’équipe de Luis Enrique avec son départ du ballon et a toujours été une référence pour partir avec le ballon contrôlé par derrière.

Laporte, calme (6)

Le défenseur central de City a beaucoup moins souffert que contre la Suède. Toujours avec Eric, les deux se sont très bien complétés pour stopper les très rares actions offensives de la Géorgie. Il a été remplacé à la mi-temps.

Gaya, buteur (8)

Luis Enrique continue de faire des rotations au poste d’arrière gauche. Cette fois, Alba est restée sur le banc et Gayá en a profité pour s’affirmer. Il l’a fait en étant une menace offensive et en marquant deux buts. Il a fini par être « touché » et a été remplacé.

Llorente, Situé (7)

Luis Enrique avait jusqu’à présent insisté pour le placer sur le côté, malgré le fait que son explosion à l’Atlético soit venue en jouant plus avancé. Cette fois, l’Espagnol lui a donné l’opportunité en tant qu’intérieur droit et Llorente a beaucoup grandi. Accompagné de Ferran Torres et Azpilicueta, il a donné de la profondeur à l’Espagne.

Rodri, positionnel (6)

Il était partant à la place de Busquets et a été décisif dans le jeu de passes. Agissant comme milieu de terrain, il a donné de la vitesse et de la continuité au jeu basé sur la simplicité. Chercher la première passe et profiter des lignes de dépassement que Carlos Soler et Llorente lui offraient constamment.

Carlos Soler, offensif (8)

Il est en pleine forme et a encore une fois été l’un des meilleurs de l’équipe nationale. Contre la Suède, il a déjà vu le but et a marqué à nouveau. Le joueur de Valence était un pilier lorsqu’il s’agissait de déplacer le ballon mais aussi d’attaquer les couloirs intérieurs. Pedro a de la concurrence.

Ferran Torres, profond (7)

À l’extrême, la propriété de la ville se porte très bien. Avec Guardiola, il joue un faux neuf, en Espagne, comme un extrême. Contre la Géorgie, il a joué sur l’aile droite, offrant toujours de la profondeur avec et sans ballon.

Abel Ruiz, animateur (6)

Comparé à Benzema dans les rangs inférieurs du Barça, c’était la grosse surprise de Luis Enrique dans l’alignement. L’attaquant du Sporting de Braga a montré des vertus connues contre la Géorgie. Surtout sa capacité de facilitateur, générant des situations avantageuses pour ses agresseurs. L’attaquant a également montré un défaut qui marquera sa marge de croissance : l’efficacité. Il avait une chance évidente qu’il ne se convertisse pas.

Sarabia, accessoire (6)

Luis Enrique continue de lui donner de l’importance dans l’équipe nationale et cette fois, il a répondu avec l’un des buts de l’Espagne. L’attaquant n’a pas eu de continuité dans le jeu mais a fini par recevoir le but.

Albiol trempé (5)

Il a remplacé Laporte à la mi-temps et son entrée a coïncidé avec les minutes les plus dangereuses de la Géorgie. Il lui a été difficile d’entrer dans le match, mais a payé le relâchement de l’Espagne en début de seconde période.

Forales, participatives (6)

Il est entré dans la seconde moitié et a participé au jeu offensif de l’équipe. Comme les autres ailiers, il a ajouté de la profondeur et s’est vu refuser un but pour hors-jeu après l’intervention de la VAR.

Mérinos, lent (6)

Il est sorti dans la dernière ligne droite et a fourni une pause au centre du terrain. Il s’agissait d’une passe décisive pour Fornals, mais le but a été refusé pour hors-jeu.

Brays, témoignage (6)

Il a joué les dernières minutes alors que le match avait perdu en intensité et qu’il pouvait à peine participer.

Robert Sánchez, nouveau venu (6)

Luis Enrique a voulu lui donner des minutes, et avec le match condamné (4-0), l’entraîneur a cédé le gardien, qui est intervenu à peine.