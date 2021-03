1×1 de l’Espagne contre la Grèce

25/03/2021

À 23:41 CET

L’équipe espagnole est à égalité lors du match de qualification contre la Grèce. Les hommes de Luis Enrique ont pris les devants grâce au but de Morata mais Grecia a égalisé à onze mètres. L’équipe espagnole a joué un match très discret et n’a pas pu franchir la barrière grecque posée par son rival. Voici les scores des joueurs en Espagne:

Unai Simon. Surmonter. 5.

Dans les 45 premières minutes, il a à peine touché le ballon deux fois avec son pied alors qu’à dix de la seconde, il a vu Bakasetas le surpasser de onze mètres. Il n’a plus participé.

Llorente. Caractère générique. 6.

Le joueur de l’Atlético de Madrid a disputé son premier match en tant qu’arrière droit en défense à quatre. En attaque, il est monté plusieurs fois et a mis plusieurs centres qui n’ont pas trouvé de finisseur. L’invention de Luis Enrique n’a pas du tout fonctionné.

Eric Garcia. Vers le haut. 6.

Il a été l’un des joueurs qui a capturé le plus de balles tout au long du match. Il a divulgué plusieurs passes aux milieux de terrain espagnols. Il n’a pas souffert en défense. Dans le second, sans Ramos, il a pris plus de responsabilités. Jeu correct d’un défenseur central qui n’avait pas terminé un match complet depuis longtemps.

Sergio Ramos. De confiance. Quatre.

Le capitaine de l’équipe espagnole était très sûr de lui et cela l’a amené à commettre plusieurs erreurs dues à un excès de confiance. Luis Enrique l’a remplacé à la mi-temps en pensant aux matchs suivants et à son retour de blessure.

Gayà. C’est Correct. 5

C’était l’une des ressources de la sélection pour briser les deux lignes défensives de la Grèce. Il a envoyé un ballon qu’Oyarzabal n’a pas pu convertir en but. Après le tirage au sort, il était l’un de ceux qui voulaient le plus le ballon.

Rodri. Tomber sur. 5.

Il lui a fallu beaucoup de temps pour trouver sa place face à une Grèce qui ne le laissait pas recevoir. Cela signifiait que lorsque le ballon l’atteignait, il le faisait avec trop d’élan, ce qui lui faisait faire des erreurs inappropriées à sa place. Cela s’améliorait au fil des minutes.

Koke. Assistant. 6

Il est bien arrivé dès la deuxième ligne et a eu une double opportunité de sortir le tableau de bord. Quelques minutes plus tard, il a cassé la défense grecque avec une magnifique passe décisive que Morata a transformée en but. Il était l’un des joueurs qui a le plus essayé. Thiago lui a donné le soulagement en l’absence de vingt minutes.

Chaînes. Couvert. 5.

De la position intérieure, il a fait plusieurs décoches pour créer de l’espace pour les attaquants. Très couvert par les rivaux, il n’a pas pu montrer ses vertus et Luis Enrique l’a remplacé en seconde période.

Dani Olmo. Créatif. 6.

S’en tenant à l’aile gauche, Olmo a envoyé un ballon sur la barre transversale dans la première action qui a trouvé de l’espace. Il était l’un de ceux qui ont le plus essayé, jetant sans contrôle derrière la défense pour que ses coéquipiers en profitent. Il a été remplacé en seconde période.

Ferran Torres. Isolé. 5.

Peu d’importance avait celle de Manchester City. Il n’a pas réussi dans les jeux qui ont tenté de submerger la défense grecque et ont perdu plusieurs balles. Oyarzabal a pris sa place dans les vingt dernières minutes.

Morata. Insistant. 6.

Le premier il l’avait envoyé à l’intérieur après un bon contrôle avec sa poitrine et un bon tir. Il a reçu très peu de ballon et a quitté sa zone pour participer au match espagnol mais personne n’a profité des espaces qu’il a laissés. Trop solitaire.

Iñigo Martínez. Puni. Quatre.

Il est sorti au début de la seconde période à la place de Ramos. Dans l’une de ses premières actions, il a commis une pénalité et n’a alors plus eu d’importance.

Pedri. Débutante. 5.

Continuez à brûler les étapes à pas de géant. Le canari a vu comment Luis Enrique lui a donné l’opportunité de faire ses débuts avec l’équipe senior. Il ne savait pas comment trouver sa place et l’Espagne a accusé que celle du Barça ne soit pas apparue.

Bryan Gil. Éhonté. 7.

Dans le premier ballon qu’il a touché, il a déjà montré l’une de ses grandes qualités, le débordement et le centre. Il a continué à le faire dans les pièces suivantes en dépit de ses débuts. Beaucoup de personnalité à vous. Il a généré plus en une demi-heure que bon nombre de ses coéquipiers tout au long du match.

Thiago. Intermittent. 5.

Très peu de Liverpool. Il est entré dans les derniers instants et n’a pas pu changer l’issue du match. Il avait une certaine apparence mais sans se matérialiser en quoi que ce soit de dangereux.

Oyarzabal. Intrascendant. 5.

Il est entré par Ferran Torres et la même chose lui est arrivée en tant que partenaire. Très proche de la ligne de chaux, il était très bien couvert et ne créait pas de danger dans la zone rivale.