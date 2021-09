1×1 de l’Espanyol à Séville

in

25/09/2021 à 21:36 CEST

L’Espanyol ne peut pas profiter du tournant que devait supposer la première victoire de la saison et laisse Sánchez Pizjuán avec une autre défaite en poche. Ils sont déjà 3 cette saison et ils continuent avec 6 points en 7 jours.

Diego López : Passé (6)

Ses arrêts, un match de plus, ont maintenu l’Espanyol en vie, mais il n’a rien pu faire dans les deux buts encaissés. A 40 ans, il est encore sain d’esprit pour bien plus.

Adrià Pedrosa : sans importance (5)

Avec la menace constante de Jesús Navas avec son interné sur l’aile droite, il lui manquait une profondeur que l’Espanyol manquait en attaque. C’était sur la photo du premier but.

Cabrera : Frustré (6)

Il a souffert en défense avec l’agacement constant de Youssef En-Nesyri et ne s’est démarqué en attaque qu’en montant pour prouver sa fortune sur coups de pied arrêtés, créant ainsi la plus claire de l’équipe visiteuse.

Sergi Gómez : Déplacé (4)

Il n’était pas à l’aise dans ce qui était le retour à son ancienne maison. Il manque encore d’accouplement avec ses nouveaux compagnons.

Aleix Vidal : récupéré (6)

Le Catalan a hésité jusqu’à la dernière minute à cause des 15 points de suture qui ont été appliqués à sa jambe droite, s’est forcé à être contre ses anciens coéquipiers et a ajouté du caractère.

Keidi Baré : Inopérant (5)

Il s’organisait judicieusement dans le noyau quand il en avait l’occasion, mais c’était toujours à la remorque de Rakitic et Joan Jordán.

Wu Lei : inexistant (4)

L’attaquant chinois reste inaperçu malgré son tir et a été remplacé à la 57e minute.

Darder : Insistant (6)

Il fait partie de ceux qui ont fait ressortir le plus de caractère pour faire tourner le tableau des scores, avec ses tirs classiques de loin. Comme le reste de l’équipe, il n’a pas eu sa journée non plus.

Fran Mérida : Débordante (4)

La salle des machines de Séville l’a complètement débordé et Vicente Moreno l’a laissé sur le banc à la mi-temps.

Embarba : Rebelle (6)

Son groupe était le plus prolifique de l’ensemble de perruches. Il l’a essayé à différentes occasions, mais n’a pas pu se connecter avec Raúl de Tomás.

Raúl de Tomás : Gafado (6)

L’attaquant a de nouveau vu, un match de plus, comment l’arbitre a annulé un but en première mi-temps en raison d’un hors-jeu au début d’un jeu qui a parfaitement défini.

Ils ont également joué :

Landry Dimata : Révulsif (6)

Il a complété avec ses coups de tête, anticipant la défense de Séville, surtout, une fois que l’équipe de perruches était avec une supériorité numérique harcelant la résistance andalouse.

Nico Melamed : Inaperçu (5)

Il a peu contribué en sortant du banc. Il n’a pas laissé de traces de la qualité dont il a fait preuve en d’autres occasions.

Loren Morón : Sombre (4)

Son changement n’a pas fourni de solutions offensives à l’Espanyol. Il est encore en phase d’adaptation. Les fans de Séville lui ont donné une bonne chanson à vent pour son passé bétique.

Álvaro Vadillo : m²

Entré à la 90e minute par Aleix Vidal, mais n’a pas réussi à entrer dans le match.