1×1 de l’Espanyol contre Cadix

18/10/2021 à 23:11 CEST

Nouvelle victoire de l’Espanyol, la troisième consécutive à domicile, qui sert à consolider le projet de Vicente Moreno en première division et à hisser l’équipe au milieu de la table, d’où l’on peut déjà voir l’Europe. De Tomás et Melamed ont marqué les buts bleu et blanc. La zone de relégation est désormais à 7 points.

DIEGO LOPEZ (6). ARRÊTÉ. Jour le plus placide pour le gardien galicien. Il n’avait pratiquement pas à intervenir et quand il le faisait, il l’aimait.

SCAR GIL (6). LÂCHE. Sans exigences en défense, il a joué carte blanche. Leurs incorporations venant de derrière comportaient beaucoup de danger.

SERGI GÓMEZ (6). EFFICACE. Attentif au franchissement et expéditif dans la marque. Il a essuyé très facilement les attaquants de Cadix.

CABRERA (6). CALMER. La vie n’est jamais compliquée et c’est sa meilleure qualité. Une nuit de plus au bureau pour le défenseur central uruguayen.

PEDROSA (7). INFATIGABLE. Il était à nouveau le roadrunner de l’équipe. Il a de l’essence pour toute une régate de camions.

MELENDO (6). DÉSORIENTÉ. Vicente Moreno l’a surpris en le plaçant en deuxième position et là, il a perdu la concentration. Même ainsi, il a plus que respecté.

DAVID LOPEZ (6). RÉGULIER. Un métronome pour ses coéquipiers, qui font aveuglément confiance au capitaine. Aucun défaut en circulation encore une fois.

DADER (8). DANDY. Il était encore une fois le phare de l’équipe. Tout ce qu’il touche se transforme en or. Dans la lignée de son match contre Madrid. A un autre niveau.

EMBARBE (7). DÉBRANCHÉ. De ses bottes est né le premier but Espanyolista. Sans l’électricité des autres rencontres, mais avec une étincelle en cas de besoin.

LOREN MORÓN (5). PERDU. Il n’a pas profité de sa première titularisation avec l’Espanyol. Moreno ne l’a pas aidé non plus en le plaçant dans un groupe. Le but de De Tomás est intervenu après un tir de lui sur la barre transversale.

DE TOMAS (8). INFAILLIBLE. Il a ouvert la voie à la victoire et a ensuite vu comment il a été annulé un autre but pour hors-jeu. Les buts tombent de sa poche.

SUBSTITUTS

MÉLAMÉ (6). CHANCEUX. Il a marqué le deuxième but perico après que le ballon ait touché un défenseur rival.

MORLANES (6). OXYGÉNATEUR. Il a remplacé Melendo et a servi de rafraîchissement au milieu de terrain bleu et blanc.

DIMATA (sc): Il est entré à quatre minutes de la fin, alors que l’équipe pensait déjà au dîner.

WU LEI (sc) : Intemporel.

RUBÉN SÁNCHEZ (sc): Intemporel.