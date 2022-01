01/10/2022 à 23:02 CET

Jonathan Moreno

L’Espanyol a de nouveau marqué des points à domicile après avoir fait match nul contre Villarreal et l’Athletic Club et perdu contre l’Atlético de Madrid. Les Bleu et Blanc ont subi leur deuxième défaite de la saison au ‘Temple’, après avoir signé une terrible première mi-temps.

Elche, meurtrier dans la contre-attaque, a profité de deux erreurs défensives pour, par l’intermédiaire de Pere Milla, prendre d’assaut le stade RCDE. Le 1-2 de De Tomás en première mi-temps a ajouté de l’excitation et conduit à une perruche qui a enfermé les franjiverdes sans succès après la pause.

Défenses

Joan Garcia (3). Enfant. Le gardien de but a péché en tant que recrue lors de ses débuts en championnat, avec une sortie pour raisins dans l’action 0-2 qui a permis à Pere Milla de terminer à plaisir. La perte de Diego était perceptible dans la sécurité défensive.

Alex Vidal (3). Le flanc droit de l’arrière était un véritable drain. C’était un trou et c’est sorti sur la photo de 0-1 avec un fingerling marquant à Milla. En raison de l’impuissance et des problèmes générés par Mojica, il a utilisé durement avec le caféiculteur. Il a entendu des sifflets de sa propre paroisse.

Sergi Gomez (4). Visqueux. Le défenseur catalan, comme ses coéquipiers, a subi l’indicible dès les premières minutes. Ni lui ni Cabrera n’ont fermé Pere Milla à 0-2, qu’il a terminé à volonté.

Cabrera 4). Inconnue. Loin de son niveau habituel, l’Uruguayen a commis des erreurs de marque inappropriées pour un défenseur central de sa catégorie et de sa fiabilité.

Pedrosa (4). Puni. Un jeu défectueux est à l’origine du lève-tôt pour les deux Pere Milla. Il a réclamé des mains, s’est arrêté et a permis à Tete Morente de prendre un centre mesuré au deuxième poteau. Il ne sera pas contre Cadix en raison de l’accumulation d’avertissements.

Milieu de terrain

Embarbe (3). Ectoplasme. Le Madrilène traverse la Première Division sans laisser aucune trace. Son incidence dans les matchs est nulle et les fans commencent à « se faire chier » avec son attitude. Un autre jeu pour le coffre des souvenirs.

Keidi nue (5). Intimidateur. Il a imposé une « pénalité » qui a mis les Bleus et Blancs pleinement dans le match. L’albanais est synonyme de lutte. Il a vu le cinquième jaune et manquera également le duel de Cadix.

Morlanes (4). Déphasé. L’Aragonais, habitué à être un métronome dans le sens du jeu, a souffert plus que prévu avant l’embrouillement défensif concocté par Francisco.

Poignée (5). Inaperçu. Le héros Mestalla a signé une première partie grise. Quelque chose d’autre est entré en jeu lorsque Vicente Moreno l’a transféré en tant qu’avant-centre. Très peu d’incidence.

Avant

Loren Morón (5). Annulé. Personne ne peut nier la fierté de la Costa del Sol. Il lance sans contrôle, se bat et se montre concentré et en bonne entente avec Raúl de Tomás. Les ‘Mâchoires’ ont pris une morsure mais elle a été invalidée de quelques centimètres. Il a fini par être remplacé.

De Thomas (6). Rebelle. La fierté et le courage de l’attaquant ne font aucun doute. Le Madrilène a chargé l’équipe derrière lui avec le 0-2. Il a servi une « bananita » à Loren qui s’est terminée par un but mais a été annulée. Il a coupé les distances dans l’ajout de la première mi-temps en exécutant le penalty avec énergie et placement.

Remplacements

Melamé (5). Effervescent. Cela a commencé fort et s’est dissipé au fil des minutes.

Oscar Gil (5). Soigné. Les performances d’Aleix Vidal se sont améliorées.

Dimata (5). Révulsif. Il a fini par devenir une référence dans l’attaque contre le désespéré Espanyolista.

Mérida (sc). Pas assez de temps sur le terrain.

Jofre (sc). Cette fois, il n’était pas le protagoniste.