1×1 de l’Espanyol contre Grenade

11/06/2021 à 16:16 CET

Nouvelle victoire du RCDEspanyol, la quatrième d’affilée à domicile, qui sert à mettre du terrain avec la zone de relégation, déjà à sept points, et à voir au loin les places des compétitions européennes. Primero Adrià Pedrosa, con un auténtico golazo en una jugada ensayada, y más tarde Raúl de Tomás, pusieron los goles blanquiazules para registrar cuatro victorias, cinco empates y cuatro derrotas en trece partidos con un balance de catorce tantos a favor y trece en contra para les de Vincent Châtain.

DIEGO LOPEZ (8). ASSURANCE. Le gardien expérimenté n’était pas très présent en raison des quelques hospitalisations de l’équipe visiteuse mais quand il devait être là. Il est apparu et s’est envolé, à la cinquante-huitième minute, avec une véritable envolée qui a empêché le tir nasride de réduire les distances au tableau d’affichage. Cornellà-El Prat a fini par scander son nom.

ALEIX VIDAL (7) RAJEUNI. Il semble qu’Aleix Vidal vive une seconde jeunesse au RCD Espanyol, se souvenant de cet ailier qui s’est émerveillé d’Almería. Il était bon dans les tâches défensives et il est arrivé avec danger dans la zone rivale. Il a mis plusieurs passes de danger, une a fini par s’écraser avec le bois après l’enchère de RDT.

SERGI GÓMEZ (6) EFFICACE. L’arrière central catalan a réalisé une belle performance dans la défense locale, étant le leader par derrière et montrant – encore – un bon niveau. Avec son coéquipier Cabrera, ils deviennent l’un des couples de défenseurs centraux de ce début de saison.

CABRERA (6). CALMER. Chacun avec ses caractéristiques et ses qualités, mais Cabrera et S. Gómez se combinent à merveille. L’arrière central uruguayen ne s’est pas compliqué la vie et s’est montré confiant, solvable et calme lors de l’interception de toute attaque nasride.

ADRIÀ PEDROSA (9). COMPLET. Auteur du but qui a réussi à ouvrir le score, ce qui a fait beaucoup de mal à l’équipe visiteuse. Arrivages constants de danger avec centres, changements de rythme ou combinaisons collectives. Il est parti un peu plus loin et a été présent dans toutes les actions de l’aile gauche.

KEIDI NU (6). ARRIVÉE. Bonne performance générale du footballeur albanais avec des arrivées en continu aux intersections du but rival et étant omniprésent sur tout le terrain. Soixante-dix minutes de jeu qui ont été frustrées lorsqu’il a été remplacé par précaution lorsqu’il a été averti en l’absence d’une demi-heure pour la conclusion du « match ».

HERRERA (7). PREMIER TEMPS. 71′ Première propriété de l’un des nouveaux ajouts du passé du marché des transferts bleu et blanc. Il a été remplacé après soixante-dix minutes de jeu en raison de l’usure physique, mais était la force motrice derrière le centre du terrain et a laissé des détails qui excitent la paroisse.

SERGI DARDER (9). RÉALISATEUR. Peut-être le meilleur du jeu. Il a distribué la première passe décisive du match avec un grand centre, dans un jeu stratégique, qui a provoqué le but d’Adrià Pedrosa. Il dirigeait, dominait le centre du terrain et s’amusait avec la possession du ballon

EMBARBE (7). LUMINOSITÉ. Le footballeur a de nouveau montré pourquoi il est l’une des clés du bon fonctionnement de cet Espanyol. Il profite de la qualité du RDT pour briller et a été optimal aussi bien en travail sans ballon qu’avec ballon. Il a été l’un des joueurs les plus remarquables en attaque à chaque fois qu’il est apparu dans les trois quarts du terrain.

JAVI PUADO (5). OUVRIER. Première propriété de l’équipe de jeunes de Kakhol lavan après avoir surmonté sa blessure à la pubalgie et avec elle, il ajoute soixante minutes très productives où il a aidé l’équipe avec et sans ballon aux trois quarts de l’attaque.

RAÚL DE TOMÁS (8). ONMIPRÉSENT. L’attaquant espagnol doit se demander si Luis Enrique, une fois de plus, regarderait le match contre l’Espanyol. RDT était le protagoniste de chaque action d’attaque de l’équipe locale, il était l’auteur d’un but et a écrasé une balle dans le bois dans l’une des nombreuses occasions dangereuses qui se sont produites au cours de la matinée de ce samedi.

SUBSTITUTS

NICO MELAMED (6) FRAICHEUR. Il est entré sur le terrain de jeu et a donné de la fraîcheur à l’attaque de l’équipe de Vicente Moreno. Il dribbla, chercha le but rival et arriva même en lançant une pipe. L’équipe de jeunes est dans un moment de confiance brutale.

DAVID LOPEZ (SC).MORLANES (SC).DIMAT (SC).WU LEI (SC).