1×1 de l’Espanyol contre la Real Sociedad

28/11/2021

Le à 18:47 CET

L’Espanyol a préparé toutes ses armes pour recevoir une puissante Real Sociedad au stade RCDE, et il n’a pas déçu. Victoire efficace contre une équipe de Saint-Sébastien qui cherchait les trous du fief des perruches, où les hommes de Vicente Moreno n’avaient cédé qu’une seule défaite.

Le fort catalan attendait la rédemption après la chute dans le derby, et ce grâce à l’intervention de Yangel Herrera avec son premier buteur de l’équipe. Sergi Gómez a également excellé en défense et Diego López est revenu pour montrer son meilleur niveau sous bâtons.

Voici, un à un, les scores des joueurs de l’Espanyol face à la Real Sociedad :

Diego Lopez (7). Assurance. L’équipe bleu et blanc n’aurait pas tenu le zéro sans l’intervention de son gardien. Diego se ressemblait en première et seconde mi-temps pour éviter les annotations de Sorloth, Portu et Oyarzabal.

Alex Vidal (6). Poumon. Vous pouvez toujours faire confiance à la livraison d’Aleix, qui continue de certifier pourquoi il a été un excellent ajout pour cette saison. Son travail dans le groupe est de se démarquer.

Sergi Gomez (8). Verrouiller. Sergi s’est montré comme un mur impénétrable, sauvant l’équipe d’innombrables fois, le plus spécial dans les dernières minutes quand Isak était sur le point de terminer avec une porte vide.

Cabrera (7). Fort. L’Uruguayen et sa griffe ont également apporté leur contribution pour pouvoir garder la maison comme champ sacré pour un autre jour.

Pedrosa (6). Délibéré. Sans être le match le plus brillant d’Adri, il a réussi les attaques de Portu sur l’aile avec note. Il a également signé un grand jeu en première mi-temps qui pourrait se terminer par un but.

Yangel Herrera (8). Précis. Jeu très complet du Vénézuélien au milieu de terrain, contrôlant le noyau de l’équipe de Moreno et mettant la cerise sur son gâteau avec le but qui a donné la victoire à son équipe. Différentiel pour la victoire.

Keidi Nu (5). Léthargique. Il est revenu à la une et n’a jamais pu égaler le niveau de ses coéquipiers ou du parti. Il doit se préparer.

Embarbe (4). Débranché. L’ailier n’est toujours pas en mesure de marquer cette saison de championnat. Il y a déjà quinze matchs dans lesquels il n’a pas parlé devant le but de son rival, et sa contribution en attaque est manquée. Il montra du désir, mais peu d’efficacité.

Darder (5). En changeant Le « 10 » de la maison Perica a commencé avec une grande volonté, mais il a été dilué avec le jeu jusqu’à ce qu’il devienne sans conséquence.

Poignée (6). Électrique. Il a été très clair en première mi-temps après avoir signé un formidable mouvement individuel, mais a fini par s’écraser sur le poteau gauche du but de Saint-Sébastien.

Raúl De Tomás (6). Leader. Il lui manquait le but, mais RDT maîtrisait tous les fils de l’offensive et était celui qui détenait l’avantage sur son dos pour continuer à mettre le Real en difficulté.

Melamé (6). Intense. Il est entré pour donner un changement de rythme dans le jeu et c’était comme ça. Il a eu une belle occasion sur l’aile gauche lorsqu’il l’a placé au deuxième poteau, mais n’a pas pu atteindre le but.

Morlanes (7). Révulsif. Lorsqu’un joueur entre sur le terrain en remplacement, son entraîneur rêve de réaliser la performance de Morlanes aujourd’hui. Il est entré, a repris le jeu et a participé au but qui a donné la victoire. Excellent.

Wu Lei (4). Tomber sur. L’attaquant chinois a eu la peine du match après un jeu brillant de RDT, mais il a fini par contrôler très longtemps et montrant qu’il n’est pas à son niveau.

Miguelon (5). Brique. L’équipe est venue renforcer l’arrière et a ainsi fait son travail pour finir par aider à remporter la victoire.

Loren (sc). Peu de choses pouvaient-il montrer après avoir entré 90′.