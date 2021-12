18/12/2021

Le à 00:16 CET

Adrià Léon

L’Espanyol continue sans carburation à l’extérieur et a cédé à Balaídos à un Celta qui a surpris dans les premières minutes de chacune des deux parties du match. Santi Mina d’abord et Iago Aspas plus tard, ils suffisaient à ceux de Coudet Ils signeront leur deuxième victoire à domicile et quitteront les Bleus et Blancs sans marquer, une nouvelle fois, à domicile.

LES NOTES DE L’ESPANYOL

Diego López : Dépassé (4). Il a fait ce qu’il a pu sur le premier but. Il n’a pas eu à travailler excessivement à Balaídos, mais il n’a pas pu faire grand-chose sur les occasions et les buts célestes, qui mettaient pratiquement tout ce qu’ils tiraient entre les trois bâtons.

Miguelón : Exact (6). Il s’est acquitté sans fautes dans la défense de Cervi et Mina. Il n’apparaissait pas en attaque en première mi-temps, mais il était bien placé derrière. Il n’a pas pu se montrer dans la seconde avec le changement de Loren, qui a introduit le 4-4-2 et a abaissé Aleix Vidal sur le côté.

Sergi Gómez : Insécurisé (4). Il a échoué, avec Cabrera, dans le premier but. Il n’arrivait pas à bien s’adapter derrière et était très timide dans certaines actions. Sans intensité dans le 3-0 de Denis Suárez, comme son coéquipier Cabrera.

Cabrera : imprécis (4). Il a coupé une passe filtrée d’Aspas qui aurait bien pu être 2-0, mais n’a pas réussi à sortir le ballon. Il a été vu comme étant lent dans de nombreuses actions et sans la force avec laquelle il range assidûment l’arrière bleu et blanc. Principal désigné 3-0 du Celta.

Pedrosa : Intermittent (5). C’était encore une fois crucial dans les -peu- de perruches internées sur l’aile gauche, mais ce n’était pas solide derrière. Il n’a pas serré Aspas à 2-0. Il a réussi à porter le score à 2-1 avec un bon tir lointain que Dituro a sauvé.

Aleix Vidal : Épuisé (5). Il n’a pas réussi à prendre des décisions. Dos correct mais discret sur l’intrigue offensive. Il a mis un ballon à Puado qui aurait pu être 1-1, mais a été contraint de ralentir après la reprise.

Herrera : Positionnel (4). Beaucoup moins agressif que d’habitude (le carton jaune prématuré contre Levante peut en être la cause). Il a assuré dans tout ce qu’il a fait. Il a perdu sa place, comme Darder, dans le jeu qui s’est terminé à 2-0 et a rendu le match très difficile.

Darder : Mal placé (5). Trop loin pour être à l’aise. Sa présence dans le double pivot a fait mal à l’équipe, qui n’a pas pu le trouver avec le confort et l’avantage avec lequel il est différentiel. Il n’a pas réussi le but d’Aspas et l’équipe l’a payé cher.

Melendo : Disparu (5). Dangereux avec du terrain et de la place, mais enfermé dans des attaques positionnelles.

Javi Puado : Imprévisible (7) : L’un des plus positifs de l’équipe. Il a essayé de l’extérieur vers l’intérieur. Dituro l’a arrêté d’un bon tir qu’il a généré au centre du terrain avec RDT. Partie sérieuse et engagée derrière. Il n’avait guère d’options en attaque mais il se réaffirme comme l’une des principales armes offensives de l’équipe.

RDT : captif (6). Aidoo est devenu son ombre tout au long du match et a rendu la vie difficile à l’attaquant qui a à peine pu entrer dans le match. Il a été obligé de descendre beaucoup pour décharger dans son propre champ. Cela a généré une étrange supériorité, mais trop loin pour créer un danger.

—-

Morlanes : Superficielle (5) : Il n’a pas joué en dessous de ses possibilités, mais il s’est laissé emporter par l’âme défaitiste de l’équipe avec le 2-0.

Loren : Tueur (8) : L’une des notes les plus positives de l’Espanyol à Balaídos. L’attaquant a marqué un vrai but depuis le milieu de terrain dans le temps additionnel. Il n’a pas trop participé au jeu, mais il commence à prendre confiance et ça se voit.

Nico Melamed : Participatif (6). Il ne pouvait pas se déplacer facilement près de la zone d’accueil, mais il s’est porté volontaire et a fait preuve de courage dans tous ses duels. Continue à grandir.

Rubén : Audacieux (6) : Il pouvait difficilement aider l’équipe, mais il en ressortait branché et impatient d’être vu en attaque.

Dídac Vilà : Malheureux (4) : Il est entré en 87′ et a vu jaune après s’être engagé avec Hugo Mallo.