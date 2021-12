12/11/2021

Le à 17:22 CET

Roger Payro

L’Espanyol a ajouté une nouvelle victoire au stade RCDE dans un match fou contre Levante (4-3). L’équipe de Vicente Moreno a souffert pour obtenir les trois points contre des « granota » très querelleurs qui méritaient de prendre un point au « Temple ». Poignée, avec un doublé, a culminé le retour des Bleus et Blancs.

LES NOTES DE L’ESPANYOL

Diego López : Providence (8). Le gardien de but a été vendu dans les trois buts levantins mais a pris un pied clé dans un face à face contre Morales qui a évité le 1-3 juste avant la pause. Le duel aurait pu changer de cap.

Alex Vidal : Doux (5). Continuez à crier pour sortir du côté. De Frutos a gagné son dos à 1-1 et 1-2 a également été créé à ses côtés. En attaque, il contribue beaucoup, mais défensivement sa fiabilité diminue.

Sergi Gómez : Désordonné (5). Le central n’était pas énergique, dans la ligne de tout le dos. Bien sûr, il a prolongé le corner que Javi Puado a transformé en 2-2.

Cabrera : Exact (5). Et cela en dit déjà long dans un match où il a encaissé trois buts et aurait pu être plus. Roger l’a battu ainsi que Sergi à 1-1 mais était le plus fiable sur la ligne défensive.

Pedrosa : Effervescent (5). Ses courses sur le côté offrent toujours un plus en attaque mais l’arrière était dans le chaos. Il avait 5-3 dans ses bottes et il a pardonné et l’équipe a presque payé cher.

Yangel Herrera : Gladiateur (5). Il a été accusé d’un jaune dès le départ car il n’a jamais abandonné la chute. Cela ne l’a pas alourdi malgré le fait que le contexte d’un match interrompu sans milieu de terrain l’a mis en danger.

Morlanes : Cast (5). Il criait pour entrer dans le onze, mais le style de jeu ne le favorisait pas. Il n’a jamais pu contrôler le ballon et s’est retrouvé fatigué. Il a été l’un des premiers à être remplacé.

Embarba : Désespéré (4). Il est difficile de comprendre qu’avec tant de talent, il contribue si peu. Il a été changé en même temps que Morlanes et viré entre deux coups de sifflet. Ce cours est toujours attendu.

Darder : Arrivée (6). Celui d’Artà a ouvert la boîte et a eu un autre coup pour marquer le doublé. Il a essayé de mettre des critères dans le jeu mais le rythme du jeu l’a dépassé.

Manche : Tueur (8). Aujourd’hui, le parti porte sa signature. Ceux qui avaient échoué jusqu’à présent sont entrés contre Levante. Deux buts d’un matador de la région ont tracé le match et il a fait ses débuts en tant que réalisateur en Première Division.

De Tomás : Agitateur (7). Il a parcouru le match sur la pointe des pieds, mais suffisamment à mi-chemin pour animer le match. Il a fait 2-2 et un autre de ses tirs a fait 4-3, bien qu’il ait été moins précis que d’habitude dans certaines attaques.

Remplacements :

Melamed : Révolutionnaire (7). Il est difficile de trouver des matchs où ce n’est pas le protagoniste. Le rafraîchissement y contribue toujours et conduit Levante sur le chemin de l’amertume. Il a imposé un jaune à Mustafi et un rouge à Son.

Melendo : Coquin (6). Il a sauté avec beaucoup d’élan dans le green mais c’est passé du plus au moins. Il a laissé des détails sur sa qualité incontestable.

Keidi Bare : ‘Bouchon’ (6). Il est entré dans la dernière ligne droite mais a donné du muscle au milieu de terrain et des jambes fraîches, volant des balles et arrêtant Levante quand il jouait.

Loren : Témoignage (-). Il est parti dans les dernières minutes à la place de De Tomás pour perdre du temps et essayer de voir s’il en chassait.