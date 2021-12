1xBit : Rejoignez l’aventure passionnante du Père Noël

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Ci-dessous, l’équipe 1xBit partage plus de détails sur leur campagne spéciale pour ce Noël, dans laquelle les participants pourront tirer des bénéfices en participant à ce concours thématique.

Jo Jo Jo ! La période la plus amusante de l’année est arrivée !

À l’approche de l’hiver, nous attendons tous gentiment l’arrivée des festivités. Nous réfléchissons à comment et où nous accueillerons les vacances, en faisant des vœux et en attendant quelque chose de spécial. Et cette année peut être inoubliable et passionnante avec la nouvelle aventure proposée par l’équipe 1xBit !

Le Père Noël, qui offre des cadeaux à tous les enfants à la fin de chaque année, a besoin de votre aide : son renne a disparu ! Il faut les retrouver au plus vite pour que Noël ne soit pas affecté !

Profitez de l’aventure du Père Noël en jouant à n’importe quel jeu de machine à sous de n’importe quel fournisseur, accumulez des points de tournoi et atteignez des classements élevés dans l’une des étapes car chacun est un renne.

Par conséquent, plus vous avancez, plus les rennes rentrent à la maison ! Et, bien sûr, toute aide sera récompensée. Puisque vous aidez la personne la plus généreuse au monde, il devrait certainement y avoir de belles récompenses en retour, vous ne pensez pas ?

Le classement

Pour atteindre le sommet du classement, vous devez aider le Père Noël à trouver tous les rennes et ainsi recevoir les prix suivants :

1ère place – 250 mBTC (niveau minimum requis – 25) 2ème place – 125 mBTC (niveau minimum requis – 25) 3ème place – 75 mBTC (niveau minimum requis – 21) 4-5 places – 50 mBTC (niveau minimum requis – 17) 6e place – 30 mBTC (niveau minimum requis – 12) 11-20e place – 20 mBTC (niveau minimum requis – 8) 21-30e place – 10 mBTC (niveau minimum requis – 4)

A propos du nouveau tournoi

Santa’s Adventure – Le tournoi de machines à sous débutera le 15 décembre 2021 et se terminera le 17 janvier 2022.

En plus du tournoi, il y aura aussi des bonus chez 1xBit ! Il s’agit du cadeau de bienvenue et des autres offres que 1xBit propose aux utilisateurs. Jetons un coup d’œil aux plus notables pour mieux comprendre ce que propose la plateforme :

Bonus de bienvenue de 7 BTC pour vos 4 premiers dépôts pour tous les nouveaux arrivants. Tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire et d’effectuer votre premier dépôt pour obtenir ce bonus ! Anonymat complet ! Chez 1xBit, chaque utilisateur est complètement anonyme, afin qu’il puisse avoir la meilleure expérience de jeu. Vous n’êtes pas obligé de partager votre nom ou d’autres informations personnelles avec qui que ce soit. Croupiers en direct, plus de 5 000 machines à sous et plus. De nombreuses options pour découvrir quel jeu correspond le mieux à vos préférences ! Retraits rapides et sans frais, vous pouvez donc retirer de l’argent instantanément, sans délais ni attente inutiles, sans payer de commission. Remise en argent VIP jusqu’à 11%. Le processus d’inscription ne prend que quelques secondes et est très simple.

Plus d’informations

Communiqué de presse

