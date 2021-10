2 000 migrants continuent de traverser le sud du Mexique

Un groupe d’environ 2 000 migrants, principalement d’Amérique centrale, a poursuivi dimanche son voyage de masse depuis la ville de Tapachula, dans le sud du Mexique, pour atteindre une ville à environ 26 kilomètres.

Les migrants sont partis avant l’aube pour éviter la chaleur brûlante. Originaires pour la plupart du Honduras et du Salvador, beaucoup étaient accompagnés de jeunes enfants. À midi, le deuxième jour de leur marche, ils ont atteint la ville de Huehuetan, dans le sud de l’État du Chiapas.

Une caravane de migrants, principalement d’Amérique centrale, se dirigeant vers le nord le long de la route côtière juste à l’extérieur de Huehuetan dans l’État du Chiapas, au Mexique, le dimanche 24 octobre 2021. (AP Photo/Marco Ugarte)

Contrairement aux marches précédentes, celle qui a commencé samedi de Tapachula n’a pas inclus autant de migrants haïtiens, dont des milliers ont atteint la frontière américaine autour de Del Rio, au Texas, en septembre.

Des dizaines de milliers de migrants du Honduras, d’El Salvador et d’Haïti attendent à Tapachula, près de la frontière guatémaltèque, des papiers de réfugié ou d’asile qui pourraient leur permettre de voyager, mais en ont assez des retards dans le processus.

Le Mexique exige que les migrants demandant un visa humanitaire ou l’asile restent dans l’État frontalier du Chiapas, à côté du Guatemala, pour que leur cas soit traité.

Anthony Belrandez, un Cubain qui a quitté son pays en 2018 pour se rendre en Uruguay, attendait depuis 1 mois et demi à Tapachula les papiers qui lui permettraient d’atteindre la frontière américaine.

« Mais ils ont pris beaucoup de temps », a déclaré Beltrandez, un restaurateur de meubles. Il a donc décidé de rejoindre le groupe de migrants qui a quitté Tapachula samedi.

« Il y a eu beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil », a déclaré Beltrandez à propos de la marche.

Le premier jour de la marche, les migrants ont dépassé une file de policiers de l’État qui tentaient de les arrêter. Il y a eu des échauffourées mineures et un petit enfant a été légèrement blessé à la tête, mais les migrants ont continué leur chemin.

Ils n’ont parcouru que quelques miles (kilomètres) jusqu’au village voisin d’Alvaro Obregon samedi avant de s’arrêter pour se reposer pour la nuit sur un terrain de baseball.

Des migrants, principalement d’Amérique centrale en direction du nord, dorment par terre dans la communauté d’Alvaro Obregon, dans l’État du Chiapas, au Mexique, le dimanche 24 octobre 2021. (AP Photo/Marco Ugarte)

« Nous ne voulons de problèmes avec personne », a déclaré Beltrandez alors que le groupe atteignait Huehuetan dimanche. « Nous voulons tout faire sereinement.

La police, les agents d’immigration et la Garde nationale ont mis fin à de plus petites tentatives d’évasions similaires plus tôt cette année. En août, des troupes de la Garde nationale en tenue anti-émeute ont bloqué plusieurs centaines d’Haïtiens, de Cubains et d’Américains d’Amérique centrale qui se sont mis à marcher sur une autoroute depuis Tapachula.

En janvier, une plus grande caravane de migrants a tenté de quitter le Honduras mais a été empêchée de traverser le Guatemala.

José Antonio, un Hondurien du dernier groupe qui n’a pas voulu donner son nom de famille parce qu’il craignait que cela n’affecte son cas, a déclaré qu’il attendait à Tapachula depuis deux mois une réponse à sa demande de visa.

« Ils m’ont dit que je devais attendre parce que les rendez-vous étaient complets », a déclaré l’ouvrier du bâtiment. « Il n’y a pas de travail là-bas (à Tapachula), alors par nécessité j’ai rejoint ce groupe. »

Les marches rappellent, mais loin d’être aussi grandes, que les énormes caravanes de migrants qui ont traversé le Mexique en 2018 et 2019 en direction de la frontière américaine.

Êtes-vous abonné aux podcasts Grio, « Dear Culture » ​​ou Acting Up ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est désormais disponible sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !