2 000 participants à la première course virtuelle «Move for Multiple Sclerosis»

26/04/2021 à 13:43 CEST

Sport.es

le «Bougez pour la sclérose en plaques & rdquor; atteint le 2000 personnes inscrites à cette 21e édition marqué par les restrictions dérivées de la pandémie. La course solidaire organisée par le Fondation de la sclérose en plaques a eu lieu, pour la première fois, en Format 100% virtuel et pendant trois jours, du 23 au 25 avril.

“Le fait d’adapter Muévete à un format virtuel nous a permis de toucher plus de monde et aussi l’ajout de personnes qui ont toujours été impliquées, mais en raison de la distance, elles n’avaient pas pu le faire auparavant. Nous avons reçu des inscriptions de toute la Catalogne, de divers endroits en Espagne et même de la Norvège! Cela nous montre que l’engagement de la société envers la maladie augmente et nous ne pourrions être plus reconnaissants ”, explique-t-elle. Rosa Masriera, directrice exécutive de la Fondation.

L’ensemble des bénéfices de cette édition ira aux programmes de soins pour les nouveaux diagnostiqués de la sclérose en plaques et de son environnement le plus proche qui sont offerts par l’entité. C’est un service clé pour fournir des informations et un soutien aux personnes qui sont dans un moment d’incertitude, d’angoisse, de tristesse et de colère face à la nouvelle maladie.

Traditionnellement, le «Déplacer & rdquor; Il se déroule sur le circuit Barcelone-Catalunya, dans une journée de sport et de solidarité au cours de laquelle de nombreuses personnes participent à des courses et à d’autres activités organisées en faveur de cette maladie neurodégénérative. Cette année, le format a changé pour s’adapter aux mesures sanitairesMais, malgré tout, des groupes de familles et d’amis ont déménagé pour la sclérose en plaques tout au long du week-end.

Les courses se sont déroulées selon différentes modalités – patin à roues alignées, vélo, course à pied ou marche – et des distances pour permettre à chacun de participer. Les participants ont pu faire une visite gratuite ou choisir parmi certains des itinéraires proposés par la Fondation.

Visages connus de la scène sociale, culturelle et sportive en tant qu’acteur Octavi Pujades, le pilote Laia Sanz, le coureur Nuria Picas, l’alpiniste Ferran Latorre, le chef Ada Parellada ou l’acteur et le comédien Lluís Jutglar (Peyu), ont soutenu l’initiative via leurs réseaux sociaux.

La course de solidarité «Move for Multiple Sclerosis & rdquor; est organisé par la Fondation et bénéficie du soutien du Circuit de Barcelone-Catalunya, la Fédération Catalane d’Athlétisme, la Fédération Catalane de Patinatge et le Journal SPORT.