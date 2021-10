2-1. Le Costa Rica bat El Salvador avec un grand retour

11/10/2021 à 02h56 CEST

.

Les milieux de terrain expérimentés Bryan Ruiz et Celso Borges ont mené ce dimanche le retour du Costa Rica qui a battu le Salvador 2-1, avec laquelle l’équipe de l’entraîneur colombien Luis Fernando Suárez a obtenu son première victoire dans la finale octogonale de la Concacaf En route pour la Coupe du monde Qatar 2022.

Le Salvador a pris un avantage surprise au stade national de San José à la 12e minute grâce à Jairo Enríquez et Le Costa Rica a réussi à revenir en seconde période avec les annotations de Bryan Ruiz (minute 52) et Celso Borges (58).

Une victoire qui donne de l’air au Costa Rica, non seulement pour avoir été le premier à égalité, mais parce qu’elle survient à un moment où l’équipe était critiquée pour son manque de punch et de football offensif.

Forcée de récolter des points à domicile, l’équipe costaricienne Il est sorti sur le terrain avec beaucoup d’attitude mais peu de clarté dans l’attaque, qui est l’un des meilleurs de l’équipe dirigée par l’entraîneur colombien Luis Fernando Suárez.

Une erreur dans la sortie de l’arrière droit Keysher Fuller a entraîné le But salvadorien de Jairo Enríquez, qui à la 12e minute a sorti une puissante main droite qui est entrée ajustée à la verticale de Keylor Navas.

Le Costa Rica avait l’air désordonné dans le reste de la première mi-temps, poussant avec plus d’élan qu’un bon football et même ainsi, il était sur le point d’égaliser avec une tête de Celso Borges que le gardien Mario González a repoussé.

Avec le désavantage au tableau d’affichage, l’équipe costaricienne a changé de visage au début de la deuxième étape et a commencé à générer des jeux de danger avec Joel Campbell comme personnage principal et avec les vétérans Bryan Ruiz et Celso Borges comme architectes du retour.

Campbell a fait un jeu individuel pour l’aile droite, a servi un ballon à Borges et il a jeté une croix au deuxième poteau où Ruiz est apparu avec une tête précise pour égaliser le match à la minute 52.

Six minutes plus tard Borges a tourné le tableau des scores avec un penalty dérivé d’une faute du gardien Mario González sur José Guillermo Ortíz.

Le Costa Rica a contrôlé le jeu au cours de la dernière demi-heure et peu à peu il a perdu du poids en attaque en raison de l’épuisement physique de Campbell, Borges et Ruiz, tandis que El Salvador n’a pas eu de réponse.

A la minute 90, une main salvatrice de Keylor Navas évité la cravate lorsque Roldán tirait de l’extérieur de la surface et que le ballon menaçait de prendre un angle.

Avec ce résultat Le Costa Rica atteint 6 points après cinq matchs joués et El Salvador a stagné à 5 unités.

Mercredi prochain Costa Rica visitera les États-Unis, et El Salvador accueillera le Mexique.

Fiche technique

2.Costa Rica : Keylor Navas, Keysher Fuller, Oscar Duarte, Francisco Calvo, Ronald Matarrita ; Celso Borges (Orlando Galo, m.87), Eltsine Tejeda, Bryan Ruiz (Randall Leal, m.75) ; Joel Campbell, Johan Venegas (Jonathan Moya, m.62) et José Ortiz (Bryan Oviedo, m.75).

Entraîneur : Luis Fernando Suárez.

1.Salvador : Mario González, Alex Roldán, Roberto Domínguez, Eduardo Vigil, Bryan Tamacas ; Cristian Martínez (Narciso Orellana, m.46), Marvin Monterroza (Joshua Pérez, m.69), Darwin Cerén (Alexander Larín, m.56), Enrico Dueñas; Jairo Enríquez (Dennis Pineda, m.46) et Joaquín Rivas (Amado Moreno, m.69).

Sélecteur: Hugo Pérez.

Arbitre: Le Hondurien Said Martínez : a réprimandé les Salvadoriens Pineda et Domínguez ; et les Boges du Costa Rica. Il a expulsé le Salvadorien Orellana à la 85e minute.

Buts: 0-1, m.12 : Jairo Enríquez. 1-1, m.52 : Bryan Ruiz. 2-1, m.58 : Celso Borges (p).

Incidents: Match pour la cinquième journée de la finale octogonale de la Concacaf en direction de la Coupe du monde Qatar 2022, disputée au stade national de San José devant quelque 5 000 supporters, capacité maximale autorisée face à la pandémie de covid-19.