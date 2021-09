2 actions à acheter pour des gains à moyen terme tandis que les taureaux se précipitent pour amener Nifty à 17500-17750

Pour Bank Nifty, s’il se maintient au-dessus de 36 000, la prochaine étape du rallye peut être déclenchée. (Photo : REUTERS)

Nifty 50 et Sensex continuent de rester en territoire haussier, atteignant à plusieurs reprises de nouveaux sommets historiques. L’analyse technique de l’indice Nifty 50 montre que la forte dynamique devrait se poursuivre et que les taureaux pourraient rester dominants sur Dalal Street alors que l’indice se dirige vers 17 500 points et éventuellement 17 750, a déclaré la société de courtage et de recherche nationale Motilal Oswal dans une note. “L’oscillateur RSI montre également de la force à l’échelle quotidienne, hebdomadaire et mensuelle, suggérant une poursuite de la dynamique haussière dans les semaines à venir également”, ont-ils ajouté. Nifty a établi un nouveau record historique hier à 17 225 tandis que Sensex a grimpé à 57 918 pour la première fois hier.

“Nous nous attendons à ce que l’indice se déplace vers la zone 17 500 puis 17 750, continue à rester haussier et utilise toute baisse significative comme opportunité d’achat”, ont déclaré les analystes de Motilal Oswal. Lors de la série précédente, Nifty 50 a gagné près de 900 points, aidé par le rallye des actions à grande capitalisation. Pour la série actuelle, les analystes disent que le support majeur est placé à 16 750, puis à 16 500. Pour Bank Nifty, s’il se maintient au-dessus de 36 000, la prochaine étape du rallye peut être déclenchée. «À l’avenir, le support peut être vu autour de 35 750 puis 35 250 zones. Alors que sur le revers de la médaille, on peut voir environ 37 000 puis 37 700 zones », ont-ils ajouté.

Objectif de prix – Rs 800

La grande banque ICICI Bank est considérée comme un « achat » potentiel à un horizon de 2-3 mois. « ICICI Bank est dans une tendance haussière globale et forme des sommets plus élevés – une structure de plus bas plus élevés à l’échelle hebdomadaire. Il a formé une bougie haussière à l’échelle hebdomadaire et mensuelle et a surperformé l’indice Bank Nifty », a déclaré Motilal Oswal. Le cours de l’action ICICI Bank a gagné plus de 6% au cours du dernier mois.

“Compte tenu de la structure graphique actuelle, nous conseillons aux traders d’acheter l’action pour une hausse vers Rs 800 par action avec un stop-loss de Rs 670 chacun”, ont ajouté les analystes. ICICI Bank se négocie juste au-dessus de Rs 700 par action.

Prix ​​cible – Rs 5 650

“Divis Lab a donné une évasion de consolidation à l’échelle hebdomadaire et a formé des sommets plus élevés – des creux plus élevés sur une échelle mensuelle des cinq derniers mois”, a déclaré la société de courtage. Divi se négocie bien au-dessus de sa moyenne mobile à court terme et la dynamique devrait se poursuivre. Les analystes ont ajouté que Momentum Oscillator RSI est placé positivement avec un ensemble de moyennes mobiles sur les graphiques hebdomadaires et mensuels.

« En regardant la structure globale des prix, nous nous attendons à ce que le stock évolue vers 5 650 roupies. Ainsi, nous conseillons aux traders d’acheter l’action lors de creux avec un stop-loss de Rs 4 800 par action. Ce commerce a été conseillé avec un horizon temporel de 2-3 mois.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les sociétés de recherche et de courtage respectives. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

