2 actions à forte croissance à acheter ce mois-ci : FL et SIG

Les actions de croissance, qui ont pris le pas sur leurs homologues de valeur de janvier à mai de cette année, ont rebondi au cours du mois dernier. Par exemple, le FNB de croissance S&P SPDR 500 (NYSEARCA :ESPION) est en hausse de 5 % le mois dernier, contre une perte de 3 % pour le FNB de valeur S&P SPDR 500 (NYSEARCA :ESPION).

Je pense que le principal moteur de cette performance est une moindre préoccupation concernant l’inflation et la baisse des rendements des bons du Trésor.

Les rendements des bons du Trésor avaient augmenté au cours des deux derniers mois en raison des inquiétudes liées à l’inflation. L’inflation est considérée comme négative pour les actions de croissance car elle réduit la valeur actuelle d’une action de croissance. Mais les investisseurs ont depuis changé d’avis et considèrent désormais l’inflation comme transitoire. Cela a entraîné une baisse des rendements des bons du Trésor et une hausse des cours des actions de croissance.

Alors que la Fed vient d’annoncer son intention de relever les taux en 2023, il reste encore beaucoup de temps pour générer de solides rendements sur les actions de croissance si vous savez où chercher.

J’aime me concentrer sur quatre composants de notre système exclusif de notation POWR lorsque je recherche des actions à forte croissance. Je veux une action avec une cote « Achat fort » qui a également une note de A pour la croissance, la valeur et la dynamique. J’appelle ça les quatre as. Il s’agit d’actions hautement cotées sur la base de 118 facteurs différents et présentant de fortes caractéristiques de croissance. De plus, ils sont sous-évalués et se négocient dans une tendance haussière, ce qui en fait le moment idéal pour acheter.

Casier à pied (NYSE :Floride) et Bijoutiers Chevalières (NYSE :SIG) fait certainement l’affaire.

Actions de croissance : Foot Locker (FL)

FL est une entreprise qui a été en larmes au cours de la dernière année. Le stock a augmenté de plus de 100 % depuis le 18 août. La société vend des chaussures et des vêtements d’inspiration athlétique. Elle exploite des milliers de magasins de détail aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les noms de magasins incluent Foot Locker, Champs et Runners Point. FL possède également une entreprise de commerce électronique où elle vend des marchandises via Footlocker.com, Eastbay et Final-Score.

L’entreprise a investi dans l’expansion de sa présence numérique en développant sa plate-forme de commerce électronique et ses opérations de vente directe aux consommateurs. Par exemple, il a activé une fonctionnalité Shop My Store sur son site Web et ajouté Apple Pay et Google Pay comme options de paiement numérique. Cela a porté ses fruits au premier trimestre, car son segment de vente directe aux consommateurs a généré plus de 40 % de croissance des ventes.

FL vise également à se développer à travers ses entreprises pour enfants et femmes et à se développer à l’international. Par exemple, la société a connu une forte croissance dans la région Asie-Pacifique. FL a une note globale de A, ce qui se traduit par une note « Achat fort » dans notre système d’évaluation POWR. De plus, la société a une note de croissance de A, grâce à une croissance des bénéfices et de l’EBITDA de plus de 100 % au cours de la dernière année.

Les bénéfices devraient augmenter de 40,8 % au cours du trimestre en cours. FL a également une note Momentum de A en raison de ses performances au cours de la dernière année. La société a également une note de valeur de A, ce qui n’est pas surprenant, car elle a un P/E de fuite de 10,32 et un P/E avant de 12,4. L’action s’est légèrement repliée au cours de la semaine dernière, ce qui en fait une excellente occasion d’acheter en cas de baisse.

Actions de croissance : Signet Jewelers (SIG)

Tout comme FL, SIG a enregistré d’énormes gains de parts de marché au cours de la dernière année. La société est un détaillant de bijoux en diamant. Son mélange de marchandises comprend la mariée, la mode, les montres et autres. La catégorie nuptiale comprend les achats de fiançailles, de mariage et d’anniversaire. Son segment Amérique du Nord comprend les anciennes unités Sterling Jewelers et Zale. Les magasins américains opèrent à l’échelle nationale dans des centres commerciaux et des emplacements hors centre commercial comme Kay, Jared, Zales et Piercing Pagoda.

La société a bénéficié des mesures de relance du gouvernement, des remboursements d’impôts et de l’enthousiasme des consommateurs suscité par le vaccin. SIG a également étendu son expérience d’achat en ligne dans le cadre de son plan Signet Path to Brilliance. Par exemple, au premier trimestre, les ventes du commerce électronique ont grimpé de 110 % d’une année sur l’autre. La société a introduit des outils tels que la messagerie conversationnelle, la recherche de texte améliorée et l’essayage virtuel. Il a également ajouté de nouvelles fonctionnalités de recherche et de paiement.

SIG a également acheté Rocksbox, un service d’abonnement à la location de bijoux, qui devrait accélérer les offres en ligne de la société. Pour stimuler la croissance future, la direction utilisera des informations basées sur les données pour cibler les clients nouveaux et existants. L’entreprise a également optimisé l’empreinte de ses magasins. Il a fermé plus d’un cinquième de ses emplacements au cours des trois dernières années tout en ouvrant et en repositionnant des magasins dans des emplacements plus rentables.

SIG a une note globale de A, se traduisant par une note « Achat fort » dans notre système d’évaluation POWR. Comme FL, la société a une note de croissance de A, une note de valeur de A et une note d’élan de A. En termes de croissance, l’EBITDA de SIG a bondi de 1 294,8 % au cours de la dernière année. De plus, les analystes s’attendent à ce que les bénéfices grimpent de 243% ce trimestre. Du point de vue de la valorisation, le titre est également relativement sous-évalué avec un P/E à terme de 14,7.

A la date de publication, David Cohne n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Cohne a 20 ans d’expérience en tant qu’analyste d’investissement et rédacteur. Avant StockNews, David a passé onze ans en tant que consultant fournissant des recherches et du contenu d’investissement externalisés à des sociétés de services financiers, des fonds spéculatifs et des publications en ligne. David aime faire des recherches et écrire sur les actions et les marchés. Il adopte une approche quantitative fondamentale dans l’évaluation des actions pour les lecteurs.

