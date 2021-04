2 actions biotechnologiques incontournables à acheter en mai

Les valeurs biotechnologiques ont connu un rallye massif en 2020. FNB SPDR S&P Biotech (NYSEARCA:XBI) a grimpé de plus de 110% entre le 8 avril 2020 et son sommet le 8 février de cette année. C’était plus du double du S&P 500 gain de 42% sur la même période. L’industrie a augmenté sur l’excitation des traitements potentiels et des vaccins Covid-19.

Cependant, depuis février de cette année, les actions des sociétés de biotechnologie ont sous-performé. De nombreuses actions de l’industrie ont été piquées par des revers dans les essais cliniques, une rotation loin des actions de croissance, des réformes des prix des médicaments et des approbations de médicaments retardées. Mais je pense que la vente est exagérée, car ces facteurs qui pèsent sur l’industrie sont temporaires.

L’histoire de croissance haussière globale des innovations et des progrès en biotechnologie demeure. Les traders commencent à être d’accord avec moi, car XBI a affiché une tendance à la hausse au cours des deux dernières séances de trading.

Les investisseurs commencent à se rendre compte que si Covid-19 s’améliore aux États-Unis, il existe encore des régions du monde, comme l’Inde, en proie au virus. Cela signifie que les yeux sont revenus sur les entreprises de biotechnologie, car la pandémie a non seulement attiré l’attention sur les entreprises travaillant sur les vaccins, mais aussi sur les biotechnologies qui ne l’étaient pas.

C’est pourquoi je recommande Sciences de Galaad (NASDAQ:DORER) et Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX), deux entreprises de biotechnologie verront, je crois, leurs actions augmenter dans les mois à venir.

Sciences de Galaad (GILD)

GILD développe et commercialise des thérapies pour traiter les maladies infectieuses potentiellement mortelles. La société est spécialisée dans le VIH et les hépatites B et C. Bien qu’elle ait été pionnière dans le développement de médicaments pour le traitement du VIH, elle développe également des traitements pour les maladies du foie, les maladies hématologiques et oncologiques, ainsi que les maladies inflammatoires et respiratoires.

La société a obtenu l’approbation complète de la FDA pour utiliser Veklury (remdesivir) pour traiter les patients atteints de Covid-19. GILD a annoncé lundi soir qu’il aiderait les fabricants locaux à produire le médicament et enverrait immédiatement 450 000 flacons en Inde. La société a généré 2,8 milliards de dollars de ventes de ce médicament l’an dernier.

GILD peut générer des marges bénéficiaires élevées avec son portefeuille VIH et hépatite C, car ces médicaments ne nécessitent qu’une petite force de vente et une fabrication peu coûteuse. Il propose en fait plusieurs traitements à table unique pour le VIH. De plus, ses offres de nouvelle génération, Genvoya et Biktarvym, contribuent à accroître la part de marché.

GILD construit également un pipeline de médicaments en dehors du VIH et de l’hépatite par le biais d’acquisitions. En fait, il se concentre sur l’oncologie, car son médicament contre le cancer du sein et le cancer urothélial Trodelvy a un fort potentiel d’expansion des indications. GILD a une note globale de B, qui se traduit par une note d’achat dans notre système de notation POWR. La société a une note de croissance de B, ce qui n’est pas surprenant, car les analystes de Wall Street prévoient une croissance des revenus de plus de 20% dans sa prochaine publication de résultats trimestriels.

GILD a également une note de valeur de A en raison de sa faible évaluation. L’action a un P / E à terme dérisoire de 9,91 et un cours / flux de trésorerie disponible de 10,8, ce qui est bien inférieur à la moyenne de l’industrie. Nous fournissons également des grades pour GILD basés sur l’élan, la stabilité, le sentiment et la qualité. Vous pouvez les trouver ici. GILD est classé n ° 5 dans l’industrie biotechnologique. Pour les autres principaux médicaments de l’industrie, cliquez ici.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX)

VRTX découvre et développe des médicaments à petites molécules pour traiter des maladies graves. Sa spécialité est la fibrose kystique, où ses thérapies restent la norme mondiale de soins. Ses principaux médicaments contre la fibrose kystique sont Kalydeco, Orkambi, Symdeko et Trikafta. La société se concentre également sur les traitements des maladies inflammatoires, de la grippe, de la douleur, du diabète de type 1 et d’autres maladies rares.

Les principaux médicaments de la société contre la fibrose kystique sont approuvés collectivement pour traiter environ la moitié des plus de 80 000 personnes atteintes de fibrose kystique en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Trikafta, en particulier, a le potentiel de traiter jusqu’à 90% des patients atteints de fibrose kystique. Ces médicaments devraient continuer de dominer le marché en raison de leur potentiel de modification de la maladie, de leur utilisation constante par les patients et de leur très faible concurrence.

Ces médicaments ont également de longs brevets, qui protègent contre les génériques. Le pipeline de fibrose non kystique de VRTX est également impressionnant. La société s’est intéressée à des domaines tels que le déficit en AAT, la drépanocytose et la bêta-thalassémie. Par exemple, VRTX a co-développé un traitement d’édition de gène en partenariat avec CRISPR Therapeutics ciblant la drépanocytose et la thalassémie. La société a même récemment annoncé qu’elle achetait la majorité des droits sur la thérapie d’édition génique.

VRTX a une note globale de B, qui est une note d’achat dans notre service d’évaluation POWR. La société a une note de valeur de A car ses actions se négocient à une évaluation attrayante. Son P / E prévisionnel est inférieur à 20 et son EV / EBITDA est inférieur à la moyenne de l’industrie. L’action se négocie également 30% en dessous de sa cible moyenne des analystes, ce qui indique un potentiel de hausse substantiel.

La société a également une note de qualité de A, ce qui indique un bilan solide. VRTX a un ratio de courant très élevé de 4,3, ce qui suggère que la société dispose de suffisamment de liquidités pour faire face aux besoins à court terme. VRTX dispose également de mesures d’efficacité robustes, car son rendement des capitaux propres et celui du capital investi sont supérieurs à 30%. Pour voir le reste des notes de VRTX (croissance, élan, stabilité et sentiment), cliquez ici. VRTX est classé n ° 17 dans l’industrie biotechnologique.

A la date de publication, David Cohne ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

David Cohne a 20 ans d’expérience en tant qu’analyste d’investissement et rédacteur. Avant StockNews, David a passé onze ans en tant que consultant, fournissant des recherches et du contenu d’investissement externalisés à des sociétés de services financiers, des fonds spéculatifs et des publications en ligne. David aime faire des recherches et écrire sur les actions et les marchés. Il adopte une approche quantitative fondamentale dans l’évaluation des actions pour les lecteurs.

