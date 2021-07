2 actions de vélos électriques à acheter pour le boom du marché de la micromobilité qui se produit en ce moment

Possède une voiture vraiment valoir la peine?

Source : Shutterstock

Bien sûr, les voitures sont géniales. Ils vous emmènent du point A au point B et vous permettent de voyager quand vous voulez, où vous voulez et comme vous le souhaitez.

De ce point de vue, posséder une voiture en vaut vraiment la peine.

Mais il y a un revers à cette médaille.

Posséder une voiture est cher. Vous devez souvent trouver suffisamment d’argent pour un acompte, obtenir un prêt pour le solde et rembourser ce prêt par des versements mensuels, ou payer la voiture en espèces. Quoi qu’il en soit, c’est beaucoup de changement de votre poche.

Ensuite, après ce paiement initial, vous devez couvrir les dépenses d’entretien comme les freins et l’huile, payer l’assurance, payer les frais DMV, etc.

Additionnez le tout et le coût annuel moyen de possession d’une voiture est d’environ 9 000 $ par an.

C’est assez raide.

Et cela semble encore plus raide si l’on considère les raisons pour lesquelles la plupart d’entre nous utilisons notre voiture – environ 50 % des trajets en voiture sont des trajets pour un seul passager de moins de cinq kilomètres, c’est-à-dire des trajets « praticables à pied » ou « à vélo ».

De ce point de vue, posséder une voiture semble ne pas valoir la peine.

Mais… avant de crier « Car Apocalypse » à tout le monde dans votre quartier, considérez d’abord que ce n’est pas un nouveau problème.

C’est-à-dire que l’écart entre le coût de possession d’une voiture et l’utilisation de ladite voiture existe depuis des lustres – et nous avons comblé cette lacune en créant des réseaux de « transport communautaire » pour compléter la possession d’un véhicule.

Le Génération 1.0 solution au transport communautaire était transport en commun. Les bus de la ville. Tramways. Métros.

Mais les transports en commun sont notoirement mauvais, avec un temps d’attente moyen pour les transports en commun de 40 minutes par jour. Ce n’est pas non plus très sûr ou propre, et souvent, ce n’est pas une expérience de voyage agréable.

Ces lacunes ont été corrigées par le Génération 2.0 solution, qui était covoiturage. Pendant un certain temps, le covoiturage a très bien fonctionné. Il offrait aux consommateurs un moyen rentable, hyper pratique et à la demande de se déplacer n’importe où sans posséder de voiture.

En effet, pendant le « boom » du covoiturage de 2010 à 2019, les taux de possession de voitures en Amérique ont diminué pour la première fois depuis 1950, un tiers des Américains ayant afflué vers Uber et Lyft régulièrement.

Mais la hausse des prix des billets, les longs temps d’attente et Covid-19 ont mis en évidence les lacunes du modèle de covoiturage. Ces défis ont prouvé que la solution Génération 2.0 au transport communautaire n’est pas la solution finale.

Alors… comme toujours… le monde a inventé un nouveau Génération 3.0 solution appelée “micromobilité”.

Le marché de la micromobilité comprend généralement des véhicules de transport électriques plus petits, moins chers et souvent pour une seule personne, tels que les vélos, les scooters, les cyclomoteurs, etc. Ces solutions de mobilité optimisent les avantages du covoiturage (qui consiste notamment à offrir aux particuliers un moyen de transport rentable) tout en remédiant aux lacunes du covoiturage (à savoir que les consommateurs ne sont pas soumis à la hausse des tarifs ou des horaires des chauffeurs, et ne doivent partager leur « espace aérien » avec quelqu’un d’autre).

La micromobilité est une solution de transport collectif gagnant-gagnant.

En conséquence, le marché de la micromobilité a été en feu.

En 2010, la micromobilité était un concept relativement nouveau aux États-Unis. Il y avait quelques e-sooters et vélos dans une poignée de villes qui ont totalisé 321 000 voyages.

Mais… au cours de la décennie qui a suivi… ce concept de niche s’est généralisé et l’ensemble du marché a connu une croissance à couper le souffle.

Total des déplacements en micromobilité aux États-Unis en 2019 mesurés 136 millions – jusqu’à un énorme 42,268%.

Pouvez-vous nommer un autre marché qui a augmenté de plus de 40 000 % depuis 2010 ?

Probablement pas… et devinez quoi ?

Cette tendance ne fait que commencer.

C’est parce que l’achalandage combiné des cinq systèmes de transport en commun rapide les plus fréquentés des États-Unis – le métro de New York, le métro de Washington, le métro de Chicago “L”, le métro MBTA et le Bay Area Rapid Transit – a mesuré près de 3,5 MILLIARDS de voyages de passagers en 2019.

C’est presque 30X le nombre de déplacements en micromobilité partagée au niveau national en 2019.

De toute évidence, les solutions de micromobilité ont encore beaucoup de place pour étendre leur présence, accroître leur fréquentation et maintenir leur trajectoire d’hypercroissance beaucoup plus longtemps.

À cette fin, je vois la micromobilité émerger comme la prochaine évolution dominante à l’échelle mondiale du transport en commun et du covoiturage.

Cette transition a commencé au milieu des années 2010. Cela s’accélère maintenant à cause de Covid-19 et des voyages Uber coûteux. Il ne fera que s’accélérer au cours des prochaines années, car de plus en plus de scooters électriques et de vélos apparaissent dans de plus en plus de villes.

En effet, si vous allez sur des sites de financement participatif comme Indiegogo, certains des projets les plus financés sur ces sites de nos jours sont des projets de vélos électriques.

Ce n’est pas une coïncidence : les consommateurs veulent d’excellentes solutions de micromobilité et sont prêts à mettre leur argent pour aider les entreprises à créer de meilleures solutions de micromobilité.

Inutile de dire, alors, qu’il est temps d’investir dans la mégatendance émergente de la micromobilité à l’heure actuelle.

Quels sont les meilleurs investissements dans cet espace ?

J’ai deux meilleurs choix.

La première est une société chinoise de scooters électriques du nom de NIU Technologies (NASDAQ :NIU).

Surnommé le “Pomme de scooters” par Electrek, ce fabricant de scooters électriques a été fondé en 2015 dans le but de fournir des scooters électriques élégants, hautes performances et de haute technologie aux consommateurs en Chine – un marché qui, en raison d’un revenu par habitant relativement faible et d’un revenu relativement élevé densité urbaine, est mûr pour la perturbation de la micromobilité.

La société a exécuté avec un énorme succès contre cet objectif. Les livraisons pour l’ensemble de l’année 2020 ont dépassé 600 000, en hausse d’environ 43 % en glissement annuel, en plus de la croissance de 24 % de l’année précédente.

Et la croissance ne ralentit pas. Au dernier trimestre – le deuxième trimestre de 2021 – NIU a enregistré une croissance de 58% en volume.

Je pense qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour que NIU maintienne une croissance du volume de plus de 20 % au cours des prochaines années, et pour que cette entreprise de 2,5 milliards de dollars se transforme en un géant de la micromobilité de plus de 10 milliards de dollars.

L’autre choix est Piaggio (OTCMKTS :PIAGF) – le fabricant italien de scooters électriques de 1,4 milliard de dollars derrière les scooters Vespa. La thèse du taureau ici est que Piaggio s’est imposé comme un leader de la micromobilité avec plusieurs marques et produits, et est donc largement bien placé pour récolter les fruits de la demande en plein essor de la micromobilité dans les années à venir.

Donc… si vous êtes optimiste sur la mégatendance de la micromobilité… alors il est probablement préférable d’examiner attentivement Piaggio et NIU Technologies.

Ces deux actions pourraient sécuriser les investisseurs gains à trois chiffres Dans les années à venir.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.