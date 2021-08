2 actions hyperscale qui laisseront les traditionalistes dans la poussière

in

Moonshot Investing vous met-il mal à l’aise ? Cela devrait.

Tout investisseur immobilier sait qu’on ne s’enrichit pas en achetant de belles maisons à prix plein. Au lieu de cela, les meilleures offres proviennent de la récupération de propriétés douteuses avec des remises importantes.

“Je dansais sur les squelettes des erreurs des autres”, a déclaré l’investisseur immobilier milliardaire Sam Zell dans une interview en 2005. Le magnat du FPI a gagné sa fortune en achetant des logements multifamiliaux lors du krach immobilier de 1973.

Les investissements en actions sont les mêmes. Les plus grands gagnants sur lesquels j’ai écrit, y compris les faillites Hertz (OTCMKTS :HTZZ) et une courte pression Tilray (NASDAQ :TLRY) – a continué à gagner 250% ou plus. Aucun de ces noms n’était particulièrement apprécié par l’élite de Wall Street.

Mais vous savez déjà que.

C’est parce que vous avez probablement déjà réussi vos propres coups de circuit. Chaque investisseur Moonshot se souvient de son premier cinq-sac. Et cela ressemblait probablement beaucoup aux paris dont je parle ici tous les jours.

Alors, comment pouvez-vous trouver plus de ces entreprises à fort potentiel qui font se tortiller les investisseurs de croissance traditionnels ? Simple. Considérez les entreprises que seuls les gestionnaires de fonds privés toucheront.

Mon collègue Luke Lango et moi faisons cela depuis des années. Et dans le cas de Luke, il a sélectionné sept actions qui ressemblent à des bananes pour les traditionalistes. Ces entreprises sont des petites capitalisations travaillant dans des secteurs de pointe, de l’IA aux e-sports mobiles. Et Luke nous a donné la permission spéciale de partager une partie de cette liste.

Pour obtenir la liste complète, abonnez-vous au service de conseil en investissement exclusif et axé sur la technologie de Luke, Investisseur innovant.

Aujourd’hui, nous allons examiner de plus près certains de ces investissements et pourquoi il est normal de se sentir mal à l’aise lorsque vous achetez de vrais Moonshots.

Avez-vous l’estomac pour investir Moonshot?

Quand j’ai obtenu mon diplôme de Princeton et que je suis devenu CFA, les gens s’attendaient à ce que je travaille à Wall Street pour toujours. Cet itinéraire « sûr » aurait pu signifier passer toute une vie à recommander entre Amazon (NASDAQ :AMZN) et Pomme (NASDAQ :AAPL) pour des fonds importants.

« Personne n’a jamais été licencié pour avoir acheté IBM (NYSE:IBM) », disait un vieil adage dans le monde de la technologie d’entreprise. Et en finance, il en va de même pour les actions conservatrices de premier ordre.

Mais j’étais une exception à la règle – et vous l’êtes probablement aussi. Plus vous en savez sur l’investissement dans les actions à petite capitalisation, plus vous découvrirez d’inefficacités (et d’ailleurs, il n’y a aucune règle interdisant aux Américains ordinaires d’investir comme des gestionnaires de fonds privés sur le marché boursier).

Alors me voici, aidant des gens comme vous à devenir votre propre gestionnaire de fonds. Parce que même si la clé d’un succès financier incroyable réside peut-être dans le démarrage de votre propre entreprise, en posséder de grandes peut également vous y aider.

Moonshots contre Swarm Trading

Mais c’est là que les problèmes commencent : comment différencier les Moonshots légitimes des pompes à court terme ?

Envisager Airbnb (NASDAQ :ABNB), le site de partage de maison qui a été rendu public en décembre dernier.

Lorsque ABNB a été cotée ce mois-ci, j’étais convaincu que les actions valaient au moins 130 $, bien plus que le prix inférieur à 50 $ proposé initialement par leurs teneurs de livres.

Airbnb a en effet atteint mon objectif de prix le jour de l’introduction en bourse, ce qui m’a valu la satisfaction de savoir que mes modèles financiers fonctionnaient. Mais ensuite, quelque chose s’est produit qu’aucune feuille de calcul des flux de trésorerie actualisés (DCF) ne pourrait jamais prédire : les investisseurs de détail ont décidé de faire une virée en bourse.

L’action ABNB a été pompée à 220 $ avant de revenir à 130 $ en quelques mois. Au total, les investisseurs qui ont tenu bon au sommet ont perdu 55 milliards de dollars.

Génération Robinhood ? Rencontrez des actions à grande échelle

C’est pourquoi des actions comme Robinhood ne suscitent pas particulièrement mon intérêt. Oui, le stock a augmenté de 100% depuis le jour de l’ouverture. Mais la société de courtage basée sur des applications est déjà bien développée ; l’avantage le plus important a été réalisé par les investisseurs en capital-risque qui sont entrés il y a des années.

Pour investir comme un gestionnaire de fonds privé, vous devez penser comme tel. Et cela implique de considérer des entreprises beaucoup plus petites plus tôt dans leur adoption. Alors aujourd'hui, je passe en revue deux des sept principaux titres hyperscale de Luke Lango.

Personne en direct (LPSN)

Avouons-le. L’IA est encore loin d’être un bon interlocuteur.

En 2016, Twitter (NYSE :TWTR) les utilisateurs ont tourné celui de Microsoft (NASDAQ :MSFT) AI bot, Tay, dans un tweeter raciste en alimentant ses amorces fanatiques. Et peu de choses ont changé depuis. Chaque fois que je rencontre un support de chat en ligne, cela dégénère toujours en 15 minutes après que je convainque un robot que j’ai besoin de parler à une personne réelle.

Mais Personne en direct (NASDAQ :LPSN) essaie de changer cela.

En 2017, la société de 26 ans a lancé LiveEngage, un chatbot de service client basé sur l’IA. Cela s’est avéré être une bouée de sauvetage pour l’entreprise (même si ce n’est pas pour moi en tant que client). Alors que les entreprises se rendaient compte des limites du personnel de support offshore, beaucoup ont commencé à se tourner vers les centres de support client américains et ont utilisé LiveEngage pour compenser les coûts.

Aujourd’hui, LivePerson connaît une croissance de 26%, un taux que l’entreprise espère maintenir jusqu’en 2022.

Inspirez-vous de Luke Lango : « Si vous recherchez une action IA explosive à petite capitalisation à grande échelle pour booster votre portefeuille dans les années folles, l’action LivePerson vaut le détour. »

Mais LivePerson n’est pas exactement votre investissement de premier ordre ; Le PDG et fondateur Rob LoCascio a longtemps eu du mal à gérer les acquisitions de l’entreprise. En fait, depuis 2015, l’entreprise a pris des dépréciations qui ont essentiellement anéanti tous les bénéfices.

Et il semble que M. LoCascio n’ait toujours pas appris sa leçon. D’ici 2020, les coûts de restructuration déséquilibrés et l’augmentation des dépenses de R&D ont poussé les pertes à 105 millions de dollars. Les fusions et acquisitions ne sont apparemment pas son point fort.

Cela a poussé le stock de LPSN à un multiple prix/ventes de 10 fois – un ratio qui ressemble plus à une croissance plus lente Facebook (NASDAQ :FB) que celui représentant une fusée vers la lune. Mais pour les investisseurs qui sont prêts à prendre un dépliant sur le passé mouvementé de M. LoCascio, c’est précisément là que des rendements super-normaux peuvent être obtenus.

FuboTV (FUBO)

Vous n’avez besoin que d’un mot pour décrire la peur de chaque investisseur de services de streaming : Netflix (NASDAQ :NFLX).

La société du fondateur et PDG Reed Hastings a dominé le monde du streaming en ligne. À son apogée en 2016, Netflix a consommé plus d’un tiers de toute la bande passante américaine. Aujourd’hui, seules les entreprises avec des coffres de guerre d’un milliard de dollars semblent capables de rivaliser – pensez à Apple, Amazon, Disney (NYSE :DIS) et d’autres sociétés à méga-capitalisation.

C’est la raison pour laquelle les investisseurs de Wall Street ont une telle relation d’amour/haine avec fuboTV (NYSE :FUBO), un service de streaming avec des prix à partir de 65 $ par mois pour 118 chaînes. La stratégie de la startup ferait grincer des dents n’importe quel professeur d’école de commerce ; l’entreprise «coincée au milieu» est coincée entre la télévision par câble à coût plus élevé et les services de streaming à moindre coût. En conséquence, des entreprises similaires telles que Fronde (NASDAQ :ASSIETTE) n’ont pas réussi à conserver les numéros de client.

Luke et moi, d’un autre côté, voyons fuboTV comme un pari plus important sur la coupe du cordon. Et nous sommes prêts à regarder au-delà des comparaisons avec Sling.

Pour nous, l’accent mis par fuboTV sur le sport le fait ressembler beaucoup plus à ESPN et Fox Sports – les vaches à lait du monde des médias. Et le passage de la société aux paris sportifs a également attiré des investisseurs de fonds spéculatifs à long terme tels que Greenlight Capital de David Einhorn.

En d’autres termes, fuboTV commence à bouleverser le secteur des médias pesant. Une équipe technique talentueuse – plus une croissance de 105% du nombre d’abonnés au premier trimestre – signifie que cette entreprise de 3,7 milliards de dollars pourrait rapidement croître de 10 fois au cours de la prochaine décennie.

Se sentir à l’aise avec l’inconfortable

Vous remarquerez que Luke et moi aurions pu facilement vous donner Google (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) (AI) et Netflix (streaming) au lieu de LivePerson et fuboTV. Et si nous travaillions dans une société de gestion de fortune, c’est ce que vous auriez obtenu.

Mais nous savons que vous n’êtes pas ici uniquement pour gagner votre coût des capitaux propres de 5,3 %. Je parierais que la plupart de mes lecteurs ont déjà investi la plupart de leurs actions et de leur portefeuille 401 (k) dans des fonds à échéance large.

Vous êtes ici parce que vous savez que la portion restante de « l’argent amusant » peut être la clé de rendements super-normaux. Et d’ailleurs, qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer dans le fait de décrocher un Moonshot de temps en temps ?

Apprendre à investir dans les Moonshots

“Ce n’est pas censé être facile”, a déclaré Charlie Munger à propos de l’investissement. “Celui qui trouve cela facile est stupide.”

Le bras droit de Warren Buffett avait raison. Il n’y a qu’une seule façon de générer des rendements boursiers supérieurs à la moyenne : vous devez être un investisseur supérieur à la moyenne.

Souvent, les gens poussent ce truisme à l’extrême. J’ai un ami proche qui a admis avoir acheté AMC (NYSE :AMC) à 40 $ le mois dernier dans l’espoir de décrocher un GameStop (NYSE :GME) Moonshot (je l’ai convaincu de prendre des bénéfices à 50 $ avant que l’action ne s’effondre). Ces investisseurs misent leur argent sur ce qu’ils pensent que les autres feront… et essaient ensuite de passer la patate chaude avant qu’elle ne les brûle.

Mais à moins que vous ne soyez un trader à temps plein (ou un teneur de marché quantitatif), le jeu sur la dynamique quotidienne n’est pas une recette pour un succès durable.

Au lieu de cela, mes Moonshots préférés sont ceux que Wall Street n’ose pas toucher. Mon préféré était d’acheter dans le failli Compagnies aériennes américaines (NASDAQ :AAL) / Fusion d’US Air à l’époque où Warren Buffett considérait encore l’industrie comme un “puits sans fond”.

C’est parce que, dans le monde des marchés inefficaces et des actifs mal évalués, un travail de recherche acharné gagne. Et ce n’est qu’en investissant dans un portefeuille non moyen que vous pouvez obtenir des résultats non moyens.

Une question ou un commentaire ? Connectez-vous avec Tom sur LinkedIn ou envoyez-lui un e-mail à moonshots@investorplace.com.

À la date de publication, Tom Yeung n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est de simplifier le monde de l’investissement.