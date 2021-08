2 actions Moonshot à moins de 10 $ selon la règle d’or

in

Si vous deviez gagner une partie d’échecs, préféreriez-vous jouer contre un novice ou contre le grand maître Garry Kasparov ?

Source : MD_Photographie / Shutterstock.com

S’il s’agissait d’argent, je préfère parier contre quelqu’un qui n’a jamais joué auparavant. N’importe qui d’autre et mes compétences inexistantes aux échecs me feraient bientôt vivre dans la rue. Peut-être que je peux vous convaincre de jouer au poker ou au morpion à la place ?

Il en va de même pour les actions. Si vous voulez battre le marché, alors vous feriez mieux de jouer contre des day-traders désemparés que des fonds quantitatifs d’un milliard de dollars.

C’est là qu’interviennent les penny stocks. Thompson . rapporte que près d’un tiers de toutes les actions américaines se négocient à moins de 5 $, et la plupart de ces sociétés sont trop petites pour que Wall Street puisse les acheter. Si vous gérez un fonds spéculatif de 10 milliards de dollars, alors jouer avec des actions de 100 millions de dollars ressemble beaucoup à une baleine essayant de s’intégrer dans un bocal à poissons rouges.

C’est pourquoi les meilleurs sélectionneurs d’actions comme mon partenaire InvestorPlace, Luke Lango, ont tendance à se concentrer sur les petites entreprises lorsqu’ils recherchent des Moonshots. Son choix de véhicule électrique n ° 1 par exemple, se négocie étonnamment pour seulement 2 $. Vous pouvez vous inscrire ici pour en savoir plus.

Et si vous voulez trouver vous-même des actions cotées en cents génératrices de profits, ce numéro est pour vous. Aujourd’hui, je vais vous présenter ma méthode préférée pour choisir des actions cotées en cents bien positionnées : la stratégie de la règle d’or.

Source : Catalyst Labs / Shutterstock

La règle d’or de l’investissement Penny Stock

Avouons-le : l’investissement en penny stock est risqué. Selon des études universitaires, 60% des entreprises en faillite finissent par laisser zéro aux investisseurs. Et sur les 40 % qui survivent, moins d’un quart récompense leurs investisseurs avec des gains.

Choisir les gagnants, cependant, est plus facile que vous ne le pensez. C’est parce que les actions cotées en cents et à petite capitalisation sont truffées d’erreurs de prix et d’inefficacités. Imaginez un tournoi d’échecs où aucun grand maître professionnel n’était autorisé à jouer. C’est à peu près ce à quoi ressemblent les marchés de gré à gré. (Ou, prolongeant une métaphore précédente, c’est un bocal à poissons rouges sans baleines).

Pour réussir dans les penny stocks, nous combinerons des stratégies dynamiques et qualitatives pour créer ma règle d’or de l’investissement en penny stock.

Stratégie n°1 : Le Momentum Play

Les lecteurs réguliers connaîtraient maintenant ma stratégie de Momentum Master : prendre de l’élan et sortir au moment où le vent tourne.

Pendant ce temps, les investisseurs novices en penny stock ignoreront souvent les signes avant-coureurs de l’escroquerie typique de penny stock. Ça va comme ça:

La mise en place. Une action se négocie latéralement pendant des mois. Les déclarations financières sont facultatives.

Le grand con. La société publie un communiqué de presse flashy promettant quelque chose de solaire, de marijuana, de blockchain ou [insert your favorite hype here], envoyant le stock jusqu’à 200%.

Encaisser. Les acheteurs novices se précipitent après avoir vu l’évolution des prix du communiqué de presse. Mais il est trop tard – les vendeurs déchargent déjà leur stock, laissant les acheteurs entrants tenir le sac.

Ces actions sont généralement une soupe à l’alphabet de noms méconnaissables – HealthLynked (OCTMKTS :HLYK), Transphorme (OCTMKTS :TGAN), etc.

Envisager Réseaux Vipères (OTCMKTS :VPER), une action de gré à gré qui se négocie à des valorisations proches de zéro pendant une décennie. Début février, les actions de la société LED/fintech/renewables ont inexplicablement augmenté. Au moment où la société a publié son communiqué de presse quelques jours plus tard, les actions étaient déjà passées de 0,01 cent à 6 cents, soit un rendement de près de 60 000 %.

Je soupçonne que les initiés étaient ceux qui dirigeaient le marché. Parce qu’au moment où le communiqué de presse tape-à-l’œil a frappé les marchés, le titre est retombé à près de zéro.

Ainsi, plutôt que d’attendre les nouvelles, les investisseurs qui s’appuient uniquement sur la stratégie n ° 1 doivent utiliser Momentum Master pour sélectionner les achats d’initiés avant l’envoi des communiqués de presse.

Stratégie n°2 : le jeu de qualité

D’un autre côté, les investisseurs à long terme considèrent généralement la qualité et le potentiel de l’activité d’un penny stock. C’est ce que mes collègues — Joanna Makris, Luke Lango et d’autres — font quotidiennement à InvestorPlace.

Envisager Hertz (OTCMKTS :HTZZ), un stock qui a encore augmenté de 250% après que j’ai écrit sur la façon dont la société de location de voitures en faillite pourrait devenir le premier penny stock de 2021.

“La valeur des capitaux propres de Hertz pourrait valoir entre 800 et 3 milliards de dollars”, ai-je écrit en mai. « Curieusement, plus Hertz passe de temps devant le tribunal des faillites, meilleures sont ses chances de survie. »

Les prêteurs ont finalement accepté une évaluation de 1 milliard de dollars. Et au moment où Hertz a été réinscrit sous le nom de HTZZ un mois plus tard ? Les actions valaient plus de 2,3 milliards de dollars, soit un rendement de 700%. (Les méthodes d’évaluation traditionnelles fonctionnent!)

Cependant, cette stratégie pourrait à l’inverse vous laisser assis sur des ratés pendant des décennies. Pour éviter la stagnation, nous avons besoin de quelque chose pour rapprocher les deux stratégies.

Combiner dynamisme et qualité : la stratégie de la règle d’or pour les Penny Stocks

Élan. Qualité. Bas prix. Tous ces éléments se réunissent pour former ma stratégie de règle d’or :

Pour réussir dans les penny stocks, achetez des actions en hausse avec des entreprises reconnaissables et une valeur de marque sous-jacente raisonnable.

Vous pouvez l’encadrer sur votre mur. Si jamais vous me voyez faire un gros pari sur un penny stock, vous pouvez être sûr que l’entreprise correspond à ces critères.

Non seulement cette stratégie aurait-elle pris GameStop (NYSE :GME) en 2020, avant que Reddit ne le pompe à 480 $. Il aurait également choisi des gagnants comme le fabricant de Bowflex Nautile (NYSE :NLS) et icône américaine Tupperware (NYSE :MOUTON) dès le début, tout en évitant toute une série de ratés en cours de route.

Remarquez comment tous ces gagnants sont des noms familiers ? La règle d’or peut être paraphrasée comme « votre voisin d’à côté connaît-il le nom de ce stock en hausse ? S’ils le font, c’est bon signe. Mais au moment où vous voyez leurs yeux se fixer sur un autre ticker méconnaissable, il vaut mieux marcher prudemment.

Source : Catalyst Labs / Shutterstock

Mettre la règle d’or au travail

Je pourrais continuer à vous donner des exemples de victoires passées. Mais je sais ce que tu veux vraiment. Mettons donc la théorie en pratique. Aujourd’hui, nous allons examiner deux actions cotées en cents qui correspondent à la stratégie de la règle d’or.

Bassan (GCI)

Vous avez presque certainement entendu parler de USA Today, le journal qui semble apparaître partout où vous regardez.

Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que sa société mère Fou de Bassan (NYSE :GCI) est une société par actions qui possède également 252 autres quotidiens, 308 hebdomadaires, 375 sites Web d’informations locales et 100 publications internationales. Nous parlons de tout, du El Paso Times au Farm Forum du Dakota du Sud.

Cela donne à GCI les éléments de qualité que je recherche : des marques fortes avec un large soutien local et un flux de revenus prévisibles. Même si l’entreprise n’est pas rentable (et semble être du mauvais côté de Technochasm d’Eric Fry), sa valorisation bon marché signifie qu’un acheteur privé pourrait s’engouffrer avec une prime élevée – similaire à ce qui s’est passé avec Tribune Publishing en février.

La dynamique est également forte : GCI est en hausse de 100 % depuis le début de l’année. Les investisseurs semblent se rendre compte que le contenu local de qualité n’est pas prêt de disparaître.

Enfin, GCI est également relativement bon marché. Son prix de 6 $ représente un ratio prix/ventes de 0,13 fois qui devrait faire plaisir aux investisseurs soucieux de la valeur.

Innoviz Technologies (INVZ)

Crédit pour la cueillette Innoviz (NASDAQ :INVZ) va à ma collègue d’InvestorPlace Joanna Makris.

« Il y a deux raisons très simples d’aimer Innoviz : la technologie et l’économie », a écrit Mme Makris dans son analyse approfondie de l’industrie des véhicules autonomes. « L’espace de conduite autonome est clairement rempli de promesses… Vous pouvez acheter INVZ maintenant, car le stock n’est pas surchargé, et attendre d’acheter les autres sur des explosions (inévitables). »

À l’époque, cependant, aucun de nous n’était convaincu d’être long seulement. La dynamique pointait dans la mauvaise direction et la stratégie de la règle d’or ne permettait pas d’acheter une action en baisse de 20 % au cours des 5 derniers mois. INVZ continuerait à baisser de 20% après cela.

À l’époque, nous avons tous deux utilisé des stratégies pour faire face à ce risque. Mme Makris a utilisé une stratégie long-short avec TuSimple (NASDAQ :TSP) pour verrouiller les rendements de 42 %, tandis que j’ai recommandé deux options INVZ à long terme (un jeu de volatilité) qui sont maintenant en hausse de 20 % et 100 % respectivement.

Mais après le gain de 20 % d’INVZ en août, la stratégie de la règle d’or suggère qu’il est temps de sauter sur le titre lui-même. L’entreprise avait le potentiel, et maintenant Innoviz a l’élan.

Mais qu’en est-il de la reconnaissabilité d’Innoviz ? Bien que vos voisins ne connaissent peut-être pas INVZ, tout le monde dans l’industrie automobile le connaît. C’est parce qu’Innoviz est l’un des trois grands développeurs LiDAR – les « yeux » des voitures autonomes qui permettent aux véhicules autonomes de voir le monde qui les entoure. Et parce qu’une percée précoce pourrait encore propulser n’importe quel lecteur LiDAR au sommet des charts, INVZ est l’entreprise la moins chère et la plus prometteuse qui pourrait bientôt devenir un nom familier.

Choix bonus : le numéro 1 du stock de véhicules électriques de la décennie de Luke Lango

On m’a dit que je ne pouvais pas partager directement le choix de Luke dans cette newsletter. Mais ce que je peux vous dire, c’est ceci : il a choisi un penny stock pour son choix de véhicule électrique n°1. Et c’est lié à la batterie.

je peux aussi te dire que non BYD (OTCMKTS :BYDDY), Panasonic (OCTMKTS :PCRFY) ou alors QuantumScape (NYSE :QS). Ces trois mastodontes sont déjà si précieux que toute percée de la batterie à semi-conducteurs qu’ils font reviendra au mieux 3 à 5 fois.

Au lieu de cela, cette société suit la règle d’or – une capitalisation boursière inférieure à 500 millions de dollars, des rendements sur un an supérieurs à +180% et une technologie qui pourrait la mettre sur un pied d’égalité avec des acteurs plus connus.

Je déteste aussi taquiner les gens avec des choix d’actions alors qu’ils préfèrent continuer, mais je pense que le choix de Luke a un potentiel incroyable. Pour en savoir plus, découvrez sa nouvelle présentation.

Quelle est votre moyenne au bâton pour les choix d’actions ?

Lorsqu’il s’agit de choisir des actions, la plupart des investisseurs visent intuitivement une moyenne au bâton > 50 %. Si plus de la moitié de vos actions montent, selon la pensée commune, alors vous gagnez sûrement de l’argent.

Pendant ce temps, les investisseurs expérimentés savent que les moyennes au bâton n’ont de sens que dans le contexte des gains. Si chaque gain vous rapporte 100 fois plus, vous pouvez vous permettre une moyenne au bâton aussi basse que 2% et quand même doubler votre argent même si les 98% restants tombent à zéro. Pendant ce temps, ceux qui détiennent des perdants avec de sérieux inconvénients auront besoin d’une moyenne au bâton beaucoup plus élevée pour compenser leurs pertes.

Ma stratégie de règle d’or pour les actions cotées en cents évite le gâchis. Cette tactique vise des rendements attendus élevés tout en maintenant une moyenne au bâton relativement élevée en choisissant des entreprises dont les fondamentaux sont raisonnables.

Le hic, bien sûr, c’est que les bonnes affaires ne viennent pas souvent. Cela peut prendre un ensemble particulier de circonstances – pandémies, crise financière, fraude ou faillites – pour envoyer des actions de haute qualité sur le territoire de gré à gré.

Cela signifie qu’il vaut la peine d’être patient. Parce que lorsque ces victoires faciles arrivent enfin, ce sont des opportunités à ne pas manquer.

PS Voulez-vous en savoir plus sur les crypto-monnaies ? Penny actions ? Options ? Laissez-moi une note à moonshots@investorplace.com ou contactez-moi sur LinkedIn et faites-moi savoir ce que vous aimeriez voir.

RAPPORT GRATUIT: 17 Reddit Penny Stocks à acheter maintenant

Thomas Yeung est un expert lorsqu’il s’agit de trouver des opportunités de croissance rapide sur Reddit. Il a recommandé Dogecoin avant qu’il ne monte en flèche à plus de 8 000 %, Ripple avant qu’il ne s’envole de plus de 480% et Cardano avant qu’il ne monte en flèche de 460%. Maintenant, dans un nouveau rapport, il nomme 17 de ses penny stocks Reddit préférés. Réclamez votre COPIE GRATUITE ici!

À la date de publication, Tom Yeung n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est de simplifier le monde de l’investissement.