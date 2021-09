2 amis d’université avec une idée unique ! Démarrer une entreprise de robotique de cuisine avec le rêve de «construire McDonalds of Indian Food»

KAAS (Cuisine Cloud entièrement automatisée). Image: Aliments Mukunda

Démarrer et développer une entreprise de robotique de cuisine semble facile, mais ce n’est pas le cas ! Les coûts élevés, la mise à l’échelle des innovations et la cohérence des aliments entre les points de vente font partie des nombreux défis qui freinent la plupart des startups alimentaires. Co-fondée par Eshwar K Vikas et Sudeep Sabat en 2021, Mukunda Foods Private Limited, une entreprise de robotique de cuisine, a déployé un pipeline innovant comprenant six produits qui sont actuellement installés dans plus de 2000 sites.

S’adressant à Financial Express Online, Eshwar K Vikas partage ses premières difficultés en tant qu’entrepreneurs en herbe : « Mon ami et colocataire Sudeep Sabat et moi avons décidé de créer McDonalds of Indian Food. Nous avons commencé avec notre premier QSR sous la marque Mukunda pour servir des aliments de base du sud de l’Inde comme le Dosa et l’Idli. La réponse a été assez encourageante et nous avons commencé à l’augmenter, mais l’harmonisation de la consistance des aliments dans le magasin est devenue un cauchemar pour nous. Nous avons commencé à brûler de l’argent au lieu de faire des profits. Étant donné que nous étions tous les deux des ingénieurs à la base, nous avons décidé de chercher une solution et, dans ce processus, nous avons construit nos machines pour cuire automatiquement les aliments dans nos points de vente, ce qui a conduit à la naissance de l’automatisation dans nos points de vente. Nous avons actuellement automatisé 6 à 7 cuisines mondiales.

Comment Mukunda Foods est sorti des luttes entrepreneuriales

Actuellement, Mukunda Foods a déployé des processus automatisés pour plusieurs cuisines telles que les aliments chinois, les sauces indiennes, les aliments du sud de l’Inde, les collations, les pizzas et le Biryani.

Le voyage peut sembler facile, mais ce n’était clairement pas pour les deux diplômés en ingénierie dont la vision était de «construire des McDonalds de la cuisine indienne».

Alors qu’il y avait toujours un besoin d’automatisation dans les cuisines commerciales, il y avait des réserves de la part des chefs d’entreprise alimentaire et des chefs.

Cependant, le cofondateur de Mukunda Foods, Eshwar K Vikas, estime que la pandémie a tout changé car la situation désastreuse a conduit à de plus en plus de cuisines en nuage, au milieu des préoccupations liées au personnel qualifié et à la main-d’œuvre en raison du problème de la migration. De plus, assurer l’hygiène et la sécurité est devenu une priorité absolue pour les propriétaires d’entreprise.

Avec COVID-19 ouvrant la voie à une nouvelle normalité, l’ensemble du scénario a rendu l’automatisation beaucoup plus pertinente dans l’espace cuisine, et à son tour, les gens sont devenus plus réceptifs aux progrès technologiques. Comme il n’y a pas beaucoup d’acteurs sur le segment, cela a effectivement joué en faveur de Mukunda.

« Au départ, nous visitions plusieurs magasins pour comprendre ce qui convient et ce qui ne convient pas. Nous lutterions pour des fonds après tout ; nous poursuivions toujours notre ingénierie. Nous aurions besoin de parler à des chefs d’entreprise et à des chefs alimentaires pour comprendre le véritable défi, etc. Ce processus nous a fait réaliser que nous n’avons pas seulement besoin d’une telle solution, nous, de nombreux entrepreneurs alimentaires. De là, nous sommes devenus un fournisseur de solutions d’automatisation de cuisine. Nous terminions nos études à 16 heures et nous rendions au marché industriel pour rechercher des pièces pour les machines, passerions tard la nuit dans les usines (nous louions leur équipe de nuit, donc c’est moins cher) pour construire les machines », informe Eshwar K Vikas .

L’entreprise prend environ un an pour développer chaque produit avec une attention minutieuse aux détails.

De la phase de conceptualisation à la préparation sur le sol, l’ensemble du processus accorde également une attention particulière aux chefs, car ils « apportent l’art dans les machines tandis que nous apportons la science », souligne le co-fondateur de Mukunda Foods. Dans ses mots, « Pendant que nous apportons la science, le chef nous dit ce qui doit être fait. Nous sommes toujours fascinés par la profondeur dont dispose un chef pour aider à améliorer les machines. “

Qu’est-ce qui a ouvert la voie à un passage dans la fabrication de produits innovants utilisés dans de nombreux restaurants ?

Nous avons commencé à utiliser les machines dans nos points de vente, mais nous avons rapidement vu de nombreux restaurateurs nous approcher pour acheter les machines. Nous avons alors compris que faire de la nourriture était quelque chose avec lequel beaucoup de marques avaient du mal. Ils auraient des problèmes de cohérence au fur et à mesure de leur évolution ; ils recevraient des plaintes selon lesquelles leur point de vente d’Hyderabad était meilleur que celui de Bangalore. Nous avons réalisé que l’industrie avait désespérément besoin d’une solution, et en nous, ils ont trouvé nos produits très utiles. Par conséquent, nous sommes passés de la vente de nourriture à la vente de machines.

Notre vision est devenue d’aider les entrepreneurs à évoluer rapidement et de manière rentable en utilisant l’automatisation.

Et après avoir eu de nombreuses interactions avec des experts de l’industrie et des chefs, nous avons compris que la plupart du temps, leurs défis sont spécifiques à la cuisine.

Par exemple, lancer de la nourriture chinoise peut ne pas sembler un travail fastidieux, mais cela nécessite une main-d’œuvre qualifiée. Le taux d’attrition est trop élevé dans le secteur des services F&B, nous avons donc commencé à travailler sur une solution pour cela ; Wokie est une solution à ces défis, et il peut cuisiner toutes les recettes à base de lancer selon les Sops standard.

De même, Eco-Fryers résout le problème de la sous-friture et de la sur-friture d’articles frits.

Lorsque vous avez fondé une entreprise de robotique de cuisine, à quels obstacles avez-vous été confronté, comment y avez-vous fait face et quels éléments clés vous ont appris beaucoup sur la survie et la pérennité d’une entreprise comme celle-ci ?

Construire n’importe quel produit à partir de zéro, surtout s’il s’agit de quelque chose d’unique, nécessite non seulement des fonds, mais le bon ensemble de ressources humaines et de planification. Notre objectif était de créer des solutions qui ne soient pas coûteuses pour les clients, et nous croyions en la création de produits fonctionnellement efficaces ; par conséquent, aucun des produits n’est / n’était un humanoïde ou un robot.

Au lieu de cela, nous avons commencé à travailler sur un équipement de co-bot qui gère des tâches répétitives comme le lancer et l’agitation au bon moment et à la bonne température, et cela nous aide à vendre des produits au bon prix.

Pour y parvenir, nous avions besoin de personnes qui comprenaient bien le métier et les technologies, et en tant que start-up, nous avions nos limites. Nous sommes donc allés de l’avant et avons intégré de grands esprits d’organisations axées sur la R&D comme Mahindra, Volvo, Toyota, GE, Bosch, HAL, et l’équipe comptait également de jeunes passionnés qui partageaient notre vision.

Alors que de nombreuses entreprises pouvaient fabriquer un prototype, la fabrication de machines à grande échelle et la fiabilité des produits nécessitaient beaucoup d’itérations et de travail acharné. Comme le restaurant dépend de nos machines pour leur survie, nous devions être doublement sûrs de fabriquer des machines qui fonctionnent comme un bourreau de travail. Nous avons construit des gabarits de test pour exécuter des lacs de cycles, fait appel à des experts de la chaîne d’approvisionnement et avons fait une chasse mondiale aux composants de rite respectueux des aliments, afin qu’il n’y ait pas de contamination.

Dites-nous en plus sur vos produits – à qui s’adresse-t-il, comment comptez-vous les développer, d’autant plus que vous avez démarré des unités de R&D à partir de zéro ?

Nous avons eu la chance d’avoir des partenaires qui comprennent le potentiel de l’automatisation dans les cuisines commerciales. Ils nous aideraient à résoudre les vrais problèmes auxquels ils sont confrontés et, ensemble, nous finirions par passer des heures et des jours à comprendre la cause profonde et les implications.

Ensuite, notre équipe R&B commence à développer une solution pour cela. Étant donné que ce sont des problèmes quotidiens auxquels sont confrontées les entreprises F&B, nous pouvons servir de nombreux clients, nous aidant à évoluer.

Quel type de soutien avez-vous reçu ou attendez-vous du gouvernement et de l’industrie hôtelière ?

Nous avons reçu le soutien de TIFAC (partie de DST) pour commercialiser les innovations. C’est un prêt bonifié.

L’industrie et diverses organisations comme la NRAI et les organisations culinaires nous ont toujours soutenus. Ils organisent régulièrement des événements pour sensibiliser leurs membres à nos innovations.

Quel est votre projet pour devenir un porte-flambeau de la robotique de cuisine, et à quels projets et innovations ambitieux vous préparez-vous ?

Nous cherchons à étendre l’expansion du portefeuille de produits, mais aussi l’expansion géographique.

Sur le plan des produits, les entreprises de restauration et de restauration transformant leurs pains plats, galettes et parathas en aliments surgelés, il existe un besoin urgent d’une solution capable de régénérer ou de réchauffer ces aliments dans leur goût d’origine. Ainsi, notre prochaine innovation, E-pan, est de répondre à ces exigences, et nous prévoyons de la mettre sur le marché d’ici la fin de ce trimestre.

Nous pénétrons également agressivement les marchés internationaux en Australie, au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, car ils ont une demande décente pour des solutions efficaces sur le plan opérationnel pour les aliments asiatiques.

En plus de cela, Mukunda Foods s’est récemment aventuré dans KAAS (Kitchen As A Service). Avec KAAS, nous permettons aux marques d’étendre leurs cuisines cloud à un nouvel emplacement avec une cuisine entièrement opérationnelle équipée d’équipements automatisés à zéro CAPEX et zéro main-d’œuvre. Notre première cuisine vient d’être mise en service et prévoit d’avoir environ 50 cuisines d’ici la fin de cette année.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.