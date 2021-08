2 août 2021 ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Correction du prix du Bitcoin à partir de 42 000 $ en cours, avec des pertes de 38 000 $ et 36 000 $. Cardano semble haussier après s’être maintenu au-dessus du 50 SMA.

La nouvelle semaine semble avoir commencé sur une note baissière, les crypto-monnaies enregistrant des pertes considérables à un chiffre. Le prix du Bitcoin avait dépassé 42 000 $ au cours du week-end, mais la tendance à la hausse a été de courte durée. Au moment de la rédaction de cet article, la crypto-monnaie phare est revenue à moins de 40 000 $.

La plupart des altcoins sont également en rouge, à commencer par la perte de 2,8% d’Ethereum. Comme indiqué précédemment, le jeton de contrat intelligent pionnier doit récupérer un support supérieur à 2 600 $ pour soutenir la tendance à la hausse. De plus, Ether a des perspectives haussières massives, en particulier avec le prochain hard fork de Londres.

Bitcoin : –

Après le recul par rapport à des sommets légèrement supérieurs à 42 000 $, la BTC est descendue et a brisé le support à 40 000 $. Les ours semblent avoir le contrôle total, le Bitcoin se négociant à 39 830 $.

La moyenne mobile simple (SMA) de 50 sur le graphique de quatre heures est en ligne pour fournir le soutien indispensable. Cependant, l’image technique à court terme montre que Bitcoin danse au bord d’une haute falaise.

La divergence de convergence moyenne mobile (MACD) ajoute du crédit au récit baissier suite à un signal de vente récemment présenté. Comme le MACD suit la tendance d’un actif, il calcule l’élan.

Un signal de vente entre en jeu lorsque l’EMA de 12 jours passe en dessous de l’EMA de 26 jours. Le mouvement continu de l’indicateur vers la ligne moyenne a également renforcé les perspectives baissières. Par conséquent, si le support 50 SMA ne tient pas, Bitcoin explorera des niveaux vers 38 000 $ et 36 000 $, respectivement.

Graphique sur quatre heures BTC/USD

Graphique des prix BTC/USD par Tradingview

Cardano : –

Cardano, comme Bitcoin, a reculé de ses sommets du week-end de près de 1,4 $. La correction a été nette mais brève car la limite inférieure du canal parallèle ascendant est venue en aide aux taureaux. Le 50 SMA sur le graphique en données de quatre heures a renforcé ce support, permettant aux acheteurs de reprendre le contrôle.

Pendant ce temps, Cardano se négocie à 1,32 $ alors que les taureaux se battent pour des gains au-dessus de la limite médiane du canal. Notez que le commerce g au-dessus de ce niveau pourrait porter l’ADA à 1,5 $, le rapprochant ainsi de 2 $.

L’indice de force relative (RSI) rebondissant sur la ligne médiane montre que la tendance à la baisse s’est estompée, et il appartient actuellement aux taureaux de lancer une autre mission d’attaque.

Graphique ADA/USD sur quatre heures

Graphique des prix ADA/USD par Tradingview

D’un autre côté, le MACD a une impulsion baissière mineure, qui peut déclencher plus d’ordres de vente si elle est divertie. Une cassure sous le support mentionné ci-dessus laisserait ADA vulnérable aux pertes. Des zones autour de 1,2 $ et 1 $ devront être utiles pour arrêter les ravages potentiels que les ours pourraient causer.

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

John est un écrivain talentueux avec plus de deux ans d’expérience contribuant activement à l’industrie de la crypto-monnaie en fournissant un contenu crédible, intéressant et facile à lire. Il se concentre principalement sur l’analyse des prix des crypto-monnaies et la couverture de l’actualité de l’industrie. Suivons-le sur Twitter à @jjisige