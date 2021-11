2 autres actions fixées à 2x… 5x… 10x en 2022

Cet article est extrait de la newsletter Moonshot Investor de Tom Yeung. Pour vous assurer de ne manquer aucun des 100 choix potentiels de Tom, abonnez-vous à sa liste de diffusion ici.

Les craintes inflationnistes se répercutent sur les marchés

Source : smshoot / Shutterstock.com

En octobre, j’ai écrit que la baisse des achats d’obligations de la Fed mettrait fin à la fête de la cryptographie.

« Alors que nous entrons dans les dernières manches de la course haussière crypto, il est temps de prendre des bénéfices de manière sélective sur certains des choix que vous avez vus sur Moonshot Investor. » – Bulletin Moonshot du 27 octobre.

L’inflation américaine s’est depuis transformée en tornade à un hayon.

Hier, Bitcoin (CCC :BTC-USD) est brièvement retombé en dessous de 60 000 $, plongeant les marchés de la cryptographie en chute libre. Les actions des mèmes ont également souffert : Ocugen (NASDAQ :OCGN) et Sciences du manioc (NASDAQ :SAVA) sont respectivement en baisse de 50 % et 30 % au cours des deux dernières semaines.

Pourtant, certains secteurs du marché semblent immunisés contre la tempête. Les stocks de véhicules électriques de Rivien (NASDAQ :RIVN) à Lucide (NASDAQ :LCID) explosent, tandis que l’agriculture et l’industrie brillent également. C’est une combinaison étrange où les investisseurs de valeur et de croissance font la fête comme en 1999.

Alors que les marchés continuent de s’évanouir, les investisseurs doivent se tourner vers d’autres sociétés résistantes à l’inflation. Heureusement, cela implique de faire des paris Moonshot intéressants.

Source : Catalyst Labs / Shutterstock.com

Les paris les plus risqués de 2022

Il y a deux semaines, j’ai présenté aux lecteurs une poignée d’actions qui pourraient être multipliées par 10 au cours de l’année à venir. Il s’avère que ces entreprises sont à l’opposé de noms à forte croissance comme Amazon (NASDAQ :AMZN) et Tesla (NASDAQ :TSLA), qui peut prendre une demi-décennie ou plus pour atteindre ce niveau.

Au lieu de cela, ces paris Moonshot sont les vilains petits canards du monde de l’investissement – des entreprises à fort effet de levier et perdantes de l’argent où même la moindre bonne nouvelle peut faire grimper les actions 2x… 5x… ou même 10x. Personne n’a jamais acheté Jeuxtop (NYSE :GME) pensant que cela révolutionnerait comme par magie les centres commerciaux américains.

Caractéristiques des actions 10x (newsletter du 9 novembre)

Meme stock mania n’a fait que mettre en évidence ces risques. Considérez les deux entreprises que j’ai prédites pourrait être le prochain GME/AMC de retour en août. Même si ces sociétés avaient des éléments de stocks de mèmes, les Redditors n’étaient jamais garantis de mordre (bien qu’ils l’aient fait avec plaisir avec BGFV).

Nous avons des gagnants… nous avons des perdants

Mais deux choses sonnent juste à propos de ces paris Moonshot.

Premièrement, ils sont motivés par le risque spécifique à l’entreprise (c’est-à-dire non systémique). Reddit Moonshots populaires comme iBio (NYSEAMÉRICAIN :IBIO) et GameStop vont jusqu’à avoir des bêta négatifs, ce qui en fait une réduction de la volatilité non intuitive pour les portefeuilles typiques.

Deuxièmement, ces paris sont payants, du moins en moyenne. Des études universitaires ont montré à maintes reprises que les actions plus petites et plus risquées ont tendance à surperformer leurs pairs plus importants.

En d’autres termes, la fortune favorise les audacieux. Les «taux de réussite» faibles de Moonshot sont compensés par un potentiel de hausse énorme et une faible corrélation du marché. Ils constituent un ajout inestimable à un portefeuille bien diversifié, en particulier en période de volatilité des marchés.

Mille milliards d’énergie (TCFF)

Les investisseurs expérimentés de Moonshot sentiront immédiatement le potentiel de la société de gaz naturel Mille milliards d’énergie (OTCMKTS :TCFF).

Achats initiés. Le directeur financier David Michael Thompson a accumulé des actions au niveau de 15 cents.

Prix ​​pas cher. Aux valeurs actuelles, les marchés évaluent le TCFF à un tiers de ses réserves prouvées.

Forte dynamique. La hausse des prix de l’énergie a poussé les actions des sociétés de combustibles fossiles à des niveaux d’avant la pandémie.

Un examen plus approfondi montre pourquoi les investisseurs devraient s’enthousiasmer.

Trillion Energy est à peu près aussi risqué que les gisements de gaz naturel. L’entreprise détient une participation de 49 % dans le champ SASB en mer Noire, une zone géopolitique avec toute la stabilité d’un tabouret à deux pieds. La livre turque a chuté de 26% cette année seulement. Et les tensions entre la Russie et l’UE ont transformé les gazoducs en véritables monnaies d’échange.

Pourtant, Trillion Energy possède les éléments d’un stock 5x en 2022 (et peut-être 10x à plus long terme). Actuellement, la société possède 75 millions de dollars de réserves prouvées et probables, avec un autre estimé à 83 millions de dollars dans six puits potentiels.

Les prix du gaz ont également aidé. Le gouvernement turc a augmenté les prix du gaz naturel de 47% à 48% supplémentaires pour les industries et les centrales électriques en octobre. Et avec les prix du gaz BOTAS généralement supérieurs de 5 $ à ceux du Henry Hub américain, ces augmentations seront amplifiées sur le résultat net de Trillion.

Plancher Armstrong (AFI)

Les investisseurs en redressement se souviendront probablement Liquidateurs de bois d’oeuvre (NYSE :LL), une entreprise qui excellait à masser les attentes de Wall Street. En 2013, le cours de l’action de la société de revêtements de sol est passé de 20 $ à 110 $ après une série de gains inattendus et d’augmentations des prévisions. Le PDG Rob Lynch démissionnera plus tard en disgrâce alors que l’action s’effondre sur terre.

Plancher Armstrong (NYSE :AFI), en revanche, est découpé dans un autre tissu.

AFI a été scindée de la société mère Monde Armstrong (NYSE :AWI) en 2016 pour séparer la division sous-performante. C’était un geste prémonitoire des propriétaires ValeurAct: AFI perdrait par la suite près de 90 % de sa valeur. Contrairement à Lumber Liquidators, AFI n’a pas réussi à atteindre des trimestres importants de « battre et augmenter » pour consolider son stock.

Mais comme le savent les investisseurs boursiers, il existe une chose telle que «trop bon marché». Et à 2,15 $, AFI ressemble désormais à un ressort chargé prêt à fonctionner 2x… et potentiellement 5x en 2022.

Un recul temporaire

L’AFI a subi les outrages que la plupart des entreprises américaines connaissent désormais bien trop bien : l’inflation et la perturbation de la chaîne d’approvisionnement. Les pertes du troisième trimestre sont passées de 11,3 millions de dollars à 31 millions de dollars, alors même que le chiffre d’affaires a augmenté.

Mais tout comme les autres paris Moonshot, l’effet de levier élevé de l’entreprise (effet de levier d’exploitation, dans ce cas) signifie que des améliorations mineures feront monter le stock en flèche. Toutes choses égales par ailleurs, une augmentation des revenus de 10 % doublerait les bénéfices bruts et rendrait instantanément la société positive.

Le PDG Michel Vermette a également pris les bonnes décisions. Le vétéran de 20 ans de Industries Mohawks (NYSE :MHK) a été occupé à réduire les produits à faible marge, à vendre des actifs et à rationaliser l’entreprise.

On ne sait toujours pas si l’entreprise réussira. Mais avec l’une des valorisations les moins chères du secteur, AFI est un pari que de nombreux investisseurs devraient être prêts à faire.

Source : Catalyst Labs / Shutterstock.com

Les canons de verre (ou vaisseaux spatiaux ?) du monde de l’investissement

Tout joueur de RPG expérimenté connaîtra le terme « Cannon de verre » – une description des personnages avec des dégâts élevés et une santé très faible. C’est un style idéal pour le joueur impatient : les combats sont soit gagnés soit perdus dans les 10 premières secondes (Si seulement Twitter (NYSE :TWTR) les querelles se sont déroulées de cette façon).

Les investisseurs peuvent également utiliser le terme pour décrire un investissement 10x.

La semaine dernière, j’ai écrit environ cinq actions fixées à 10x en 2022. Il y avait bien sûr de nombreuses mises en garde. Les actions qui pourraient augmenter de 10 fois en un an sont beaucoup plus risquées que les sociétés traditionnelles à forte croissance, et beaucoup d’entre elles iront à zéro. Essentiellement, ce sont les canons de verre du monde de l’investissement.

Ce n’était qu’une question de temps avant que l’un d’eux n’explose.

Prendre un pour l’équipe

Vendredi, Équipe (NYSE :TISI) a annoncé les résultats du troisième trimestre. Les revenus sont restés stables, tandis que les marges brutes ont diminué de 29,1 % à 24,5 % en raison des pressions inflationnistes.

Ordinairement, ces résultats auraient suscité un haussement d’épaules de Wall Street. Une grande partie de la baisse inattendue était due à l’ouragan Ida – une tempête qui a fermé de vastes sections de raffinage de la côte du golfe. Les analystes de Wall Street s’attendent à ce que les marges brutes de TISI se redressent d’ici 2022.

Mais Team n’est pas un stock typique. Avec un levier opérationnel et financier extraordinairement élevé, cette nouvelle a suffi à faire chuter le titre de 45% en une seule séance de bourse.

L’entreprise ressemble maintenant beaucoup à Divertissement AMC (NYSE :AMC) est revenu au début de 2020 – accumulant un effet de levier coûteux dans l’espoir de rester à flot assez longtemps pour que les bons moments reprennent. Que TISI puisse le faire ou non fera la différence entre un stock 10x et un « zéro ».

Les entrepreneurs prennent-ils plus de risques d’investissement ?

Imaginez qu’un ancien mésopotamien immortel ait réussi à économiser 100 000 $ par jour depuis le début de la civilisation humaine. Six mille ans plus tard, ils auraient accumulé 207 milliards de dollars, en supposant que tout était détenu en espèces.

Mais pour atteindre la richesse déclarée d’Elon Musk de 270 milliards de dollars, il leur faudrait attendre encore 1 800 ans !

Alors, comment les propriétaires d’entreprise modernes génèrent-ils autant de richesse ? Simple. Les entrepreneurs d’Elon Musk à Bill Gates mettent généralement tous leurs œufs dans le même panier : leurs propres entreprises.

La stratégie à haut risque et à haute récompense est très payante pour certains – témoin les énormes fortunes crypto que des centaines d’investisseurs amateurs ont accumulées. Mais cela permet également aux gens de perdre la totalité de leur valeur nette en une seule transaction, comme l’a découvert un investisseur malchanceux de Shanghai après avoir mis ses économies dans le jeton SQUID.

Alors que les marchés poursuivent leur taper tantrum, les investisseurs devraient rééquilibrer pour réduire toute position démesurée. Peu importe ce que fera ensuite le président de la Fed, Jerome Powell, personne ne peut se permettre une décennie perdue – et encore moins 1 800 ans – pour que son portefeuille rattrape son retard.

