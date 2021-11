2 autres exemples de dépravation MAGAt

Les Trumpers alias MAGAt sont les homo-sapiens les plus dépravés de tous les temps. Cela ne fait aucun doute. Une partie de leur trahison dépravée se manifeste dans le fait qu’ils font semblant de croire ses mensonges et ensuite répandent ses mensonges. La plupart des MAGAts ont toujours su que le réchauffement climatique est réel, mais ils prétendraient le croire simplement parce qu’ils sont mauvais.

Trump a également déclaré que COVID était un canular démocrate et quand il a su que même ses MAGAts pourraient ne pas répandre le mensonge pour lui, il a rapidement changé de ton. Trump savait que beaucoup plus de ses MAGAt mourraient, alors il a avoué, mais cela ne l’a pas empêché d’organiser des événements de diffusion de souper. La bonne nouvelle, c’est que beaucoup de MAGAts sont tombés malades et sont morts.

Aussi diabolique que soit Trump, ses MAGAts sont bien pires. Jusqu’à ce qu’ils soient récompensés, nous devons dépendre de moyens plus passifs pour les vaincre. Le réchauffement climatique en tuera beaucoup, leur mode de vie vulgaire en tuera beaucoup et la flambée hivernale de COVID en tuera beaucoup.