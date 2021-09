2 banques chinoises cherchent à appliquer le yuan numérique dans les investissements et les assurances

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Les banques chinoises s’associent aux gestionnaires de fonds et aux assureurs pour trouver des cas d’utilisation du yuan numérique.

Deux banques chinoises étendent leurs programmes pilotes pour la monnaie numérique de la banque centrale chinoise, CBDC, le yuan numérique ou e-CNY.

Les institutions financières d’État ont révélé que leur objectif était de permettre aux détenteurs de yuans numériques d’acheter des fonds communs de placement et des produits d’assurance en utilisant la nouvelle monnaie.

Pour ce faire, les banques chinoises s’associent avec des gestionnaires de fonds et des assureurs pour trouver des cas d’utilisation du yuan numérique. À cet égard, la China Construction Bank (CCB) et la Bank of Communications (Bocom), deux grandes banques d’État, redoublent d’efforts pour trouver de nouvelles applications pour la CBDC émise par la Banque populaire de Chine. Les deux institutions travaillent désormais avec des gestionnaires de fonds communs de placement et des compagnies d’assurance dans le cadre de leurs projets pilotes de yuan numérique (e-CNY).

Objectifs de la coopération faciliter l’utilisation du yuan numérique pour l’achat de fonds d’investissement et de produits d’assurance, a rapporté le South China Morning Post. Les participants espèrent que cela deviendra un autre cas d’utilisation de l’e-CNY “au-delà des paiements de détail quotidiens de faible valeur”, comme le note la publication.

Que font les banques

Selon une récente annonce de résultats intermédiaires, CCB Bank s’est associée à Shanghai Tiantian Fund Distribution pour permettre aux utilisateurs de yuans numériques d’effectuer des investissements de fonds en ligne. La plate-forme appartient au fournisseur de services de données financières East Money, selon les détails du rapport. Le géant chinois du commerce électronique JD.com soutient également l’initiative. Le vice-président exécutif de la banque, Zhang Min, a déclaré :

Depuis 2017, nous participons à la recherche et au développement de la monnaie numérique de la banque centrale, que nous considérons importante pour notre système de paiement en raison de sa capacité à améliorer l’efficacité des paiements.

Pour sa part, China Construction Bank a ouvert à ce jour plus de 8,4 millions de portefeuilles numériques pour les particuliers et les entreprises. CCB a traité un total de 28,5 millions de transactions numériques en juin de cette année, pour 18,9 milliards de yuans (2,9 milliards de dollars américains).

“La monnaie numérique de la banque centrale de Chine est une forme de cours légal et, du point de vue d’une banque commerciale, il est de notre obligation de faciliter le développement et la liquidité de la monnaie”, a déclaré le vice-président exécutif de Bocom, Qian Bin., lors de la réunion où il a présenté les résultats intermédiaires de la banque la semaine dernière. Il a révélé que la Banque des communications étudie les possibilités d’utiliser l’e-CNY pour financer les sociétés de gestion et d’assurance.

Comme tu l’as déjà dit QuotidienBitcoin, la Chine a testé le yuan numérique dans divers domaines. Par exemple, il l’a testé dans le métro de Pékin, il a lancé des guichets automatiques, certaines provinces ont payé leurs travailleurs avec la CBDC, parmi de nombreux autres cas d’utilisation. La vérité est que le géant asiatique est assez avancé. En fait, en juillet, il a publié le livre blanc e-CNY.

