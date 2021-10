2 Chainz annonce la tournée des dix ans de TRU Realigion

2 chaînes a annoncé la tournée TRU Realigion Ten Year Anniversary, célébrant sa mixtape TRU Realigion avec DJ Drama.

2 Chainz s’est rendu sur Instagram pour faire l’annonce, en disant: « Il y a 10 ans, @djdrama a fait une mixtape classique. Fast fwd 10 ans plus tard, emmenons ce spectacle sur la route pour mes fans du jour 1 Spotify Presale out now tickets En vente ce vendredi.

La tournée est parrainée par True Religion et comportera des arrêts à Chicago, Myrtle Beach, Charlotte, Atlanta et Silver Spring, Maryland.

Plus tôt cette année, 2 Chainz ont joué dans l’émission spéciale de NPR Music Tiny Desk de quatre semaines séries pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs. La série de concerts à domicile, qui comprenait également une sélection d’artistes établis et émergents, a présenté des concerts à domicile et des listes de lecture d’artistes noirs couvrant différents genres et générations chaque semaine. La célébration a mis en lumière « la belle corne d’abondance de la musique noire et notre façon particulière de la présenter ».

«Il y a beaucoup de gens qui ont fait avancer l’aiguille pour les Noirs. Et ils le sont depuis un certain temps », a déclaré 2 Chainz dans un communiqué.

2 Chainz a passé la performance à pratiquer la gratitude pour les dirigeants noirs qui l’ont inspiré. 2 Chainz a transmis un moment d’euphorie qui donne à réfléchir, un changement radical par rapport aux 17 premières minutes du flashy Tiny Desk du gagnant d’un Grammy.

Le concert a trouvé le musicien se prélasser dans son propre studio de manucure haut de gamme Pamper, recevant une pédicure au champagne comme il l’a cité Martin Luther King jr., Tyler Perry et Puffy en tant que pionniers qui l’ont inspiré, lui et le monde, dans un sermon sincère.

Pendant le set, le rappeur a crié périodiquement son sixième et dernier album studio, Alors aide-moi Dieu !, ainsi que d’interpréter les morceaux bien connus « Good Drank » et « Grey Area ».

Depuis qu’il est arrivé sur la scène en tant que moitié du cercle Playaz basé à Atlanta, 2 Chainz a dominé les charts à la fois dans les entreprises solo et les couplets invités avec des légendes telles que Nicki Minaj et Kanye West.

Écoutez le meilleur de 2 Chainz sur Apple Music et Spotify.