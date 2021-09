2 Chainz organise une fête d’anniversaire sans fentanyl

in

2 chaînes a fait une déclaration au sujet de l’épidémie de fentanyl qui a ravagé Hollywood et la nation, en organisant une fête d’anniversaire « sans fentan » pour lui-même.

Chainz a 44 ans dimanche et il a marqué l’occasion quelques jours plus tôt avec sa fête vendredi soir.

La fête, qui s’est déroulée à Atlanta au Members Only Lounge, n’était pas exactement sans drogue. Il a posté une vidéo de sacs qui semblent être des champignons à psilocybine.

La fête avait un thème – Hippie dans les années 70 – qui sonne plutôt bien.

Chainz et sa femme, Quartier de Kesha, a posté des photos d’eux dans leurs tenues de fête.

En ce qui concerne le thème “pas de fentan” … il y a eu récemment une vague de décès liés au fentanyl. TMZ a cassé l’histoire, comédiens Fuquan Johnson, Rico Angeli et Nathalie Williamson tous sont morts d’un suspect OD accidentelle de fentanyl la semaine dernière à Venise, en Californie.

Et, 16 ans Logan Williams, qui a joué dans “The Flash”, est décédé l’année dernière d’un OD accidentelle de fentanyl.

Michael K. Williams était trouvé mort lundi dernier dans son appartement de Brooklyn, et les autorités ont trouvé un attirail de drogue sur les lieux. Les autorités pensent que la mort a été liés à l’héroïne et des tests toxicologiques sont en cours pour déterminer, entre autres, si le fentanyl était en cause.

Tiffany Haddish est devenue émue avec nous en parlant de ses amis contre qui elle a perdu DO liées au fentanyl.

Hôte “Intervention” Ken Seeley nous a dit sur “TMZ Live” cette semaine comment le fentanyl accroche les personnes qui consomment de la drogue et comment cela leur prend la vie en raison de ses toxicité extrême.

Bon pour Chainz… un bon message pendant un bon moment.