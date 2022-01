2 Chainz recrute 42 Dugg pour « un million de dollars de jeu »

2 chaînes et 42 Dugg se sont associés pour une nouvelle chanson et une nouvelle vidéo, « Million Dollars Worth of Game ». Le single est tiré du nouvel album très attendu de 2 Chainz, Dope Don’t Sell Itself.

Sur la piste, 2 Chainz montre certains de ses jeux de mots de renommée mondiale, rappant, « Retour sur mon pivot, cuisine, fouet à eau / Tous ces sacs de dinde, ils pensaient que c’était Thanksgiving / Ne me faites pas sortir tout mon argent / Je ne trébuche pas/ Le long nez de cul sur les bâtons, je l’ai pimpin’.

Dans la vidéo, 2 Chainz et Dugg font basculer Balclavas et font la fête dans un manoir massif et luxueux aux côtés d’un certain nombre d’amies. Dugg, soutenant ses racines de Detroit, porte un maillot des Pistons.

Dope Don’t Sell Itself devrait sortir ce mois-ci, bien qu’une date exacte n’ait pas encore été confirmée. Le 4 janvier il est allé sur Twitter en disant, « Hé, comment ça va !? Cela fait une minute que je sais, mais je suis de retour avec quelque chose de nouveau et d’exotique. Tu sais que je ne suis pas là depuis si longtemps sans être un penseur et un étudiant et un professeur constant du jeu… mon album « DOPE DONT SELL ITSELF » sort ce mois-ci et un single cette semaine. Cordialement, Two Tone Toni. » Ce sera le premier projet de 2 Chainz depuis son projet 2020 acclamé par la critique, So Help Me God !, qui comprenait des contributions de Lil Wayne, Kanye West et plus encore.

En novembre 2021, 2 Chainz a publié une édition du 10e anniversaire de sa mixtape révolutionnaire TRU Réligion. Le projet comprend deux nouvelles chansons, « Wreck », qui présente Big Sean, et « Sofa » avec Wiz Khalifa.

Les autres artistes présentés sur le projet incluent Meek Mill, TI, Kreayshawn, Young Jeezy, Jadakiss, et plus.

2 Chainz a également récemment lancé la tournée TRU Realigion Ten Year Anniversary, célébrant le projet qu’il a réalisé avec DJ Drama.

La tournée était parrainée par True Religion et comprenait des arrêts à Chicago, Myrtle Beach, Charlotte, Atlanta et Silver Spring, Maryland.

Achetez ou diffusez « Million Dollars Worth of Game ».