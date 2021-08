2 choses que les médias grand public ne vous ont pas dit sur l’approbation par la FDA du vaccin Pfizer ⋆ 10z viral

in

par Robert F. Kennedy, Jr., Meryl Nass, MD, Défense de la santé des enfants :

Enfouis dans les petits caractères de l’approbation de lundi par la Food and Drug Administration des États-Unis du vaccin Pfizer Comirnaty COVID sont deux faits essentiels qui déterminent si le vaccin peut être mandaté et si Pfizer peut être tenu responsable des blessures.

Lundi, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé une demande de licence de produits biologiques pour le vaccin Pfizer Comirnaty.

La presse a rapporté que les mandats de vaccination sont désormais légaux pour les militaires, les travailleurs de la santé, les étudiants et les employés de nombreuses industries. Le maire de New York, Bill de Blasio, a désormais exigé le vaccin pour tous les enseignants et le personnel scolaire. Le Pentagone poursuit son mandat pour tous les membres du service militaire.

Mais il y a plusieurs aspects bizarres à l’approbation de la FDA qui se révéleront déroutants pour ceux qui ne sont pas familiers avec l’omniprésence de la capture réglementaire de la FDA, ou les profondeurs du cynisme de l’agence.

Premièrement, la FDA reconnaît que bien que Pfizer dispose de «stocks insuffisants» du vaccin Comirnaty nouvellement autorisé, il existe «une quantité importante» de vaccin Pfizer-BioNTech COVID – produit sous autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) – toujours disponible pour utilisation.

La FDA décrète que le vaccin Pfizer-BioNTech dans le cadre de l’EUA doit rester sans licence mais peut être utilisé «de manière interchangeable» (page 2, note de bas de page 8) avec le produit Comirnaty nouvellement autorisé.

Deuxièmement, la FDA a souligné que le vaccin Pfizer Comirnaty sous licence et le vaccin EUA Pfizer existant sont « juridiquement distincts », mais proclame que leurs différences n’ont pas « d’impact sur la sécurité ou l’efficacité ».

Il existe une énorme différence dans le monde réel entre les produits approuvés en vertu de l’EUA et ceux que la FDA a entièrement autorisés.

Les produits EUA sont expérimentaux en vertu de la loi américaine. Le Code de Nuremberg et les règlements fédéraux prévoient que personne ne peut forcer un être humain à participer à cette expérience. En vertu du 21 US Code Sec.360bbb-3(e)(1)(A)(ii)(III), « autorisation pour les produits médicaux à utiliser en cas d’urgence », il est illégal de refuser à quelqu’un un emploi ou une éducation parce qu’il refuse être un sujet expérimental. Au lieu de cela, les destinataires potentiels ont le droit absolu de refuser les vaccins EUA.

Les lois américaines, cependant, permettent aux employeurs et aux écoles d’exiger des étudiants et des travailleurs qu’ils prennent des vaccins autorisés.

Les vaccins COVID approuvés par l’EUA bénéficient d’un bouclier de responsabilité extraordinaire en vertu de la loi de 2005 sur la préparation et la préparation du public. Les fabricants de vaccins, les distributeurs, les fournisseurs et les planificateurs gouvernementaux sont à l’abri de toute responsabilité. La seule façon pour une partie lésée d’intenter une action est de prouver qu’elle peut prouver une faute intentionnelle et si le gouvernement américain a également intenté une action en justice contre la partie pour faute intentionnelle. Aucun procès de ce genre n’a jamais abouti.

Le gouvernement a créé un programme d’indemnisation extrêmement avare, le Countermeasures Injury Compensation Program, pour réparer les blessures causées par tous les produits EUA. Les administrateurs parcimonieux du programme ont indemnisé moins de 4% des pétitionnaires à ce jour – et pas une seule blessure due au vaccin COVID – malgré le fait que les médecins, les familles et les vaccinés blessés ont signalé plus de 600 000 blessures vaccinales COVID.

Au moins pour le moment, le vaccin Pfizer Comirnaty n’a aucun bouclier de responsabilité. Les flacons du produit de marque, qui portent la mention « Comirnaty » sur l’étiquette, sont soumis aux mêmes lois sur la responsabilité du fait des produits que les autres produits américains.

Lorsque le comité consultatif sur les pratiques de vaccination des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) place un vaccin dans le calendrier obligatoire, un vaccin pour enfants bénéficie d’un généreux cortège de protections en matière de responsabilité.

Mais les vaccins adultes homologués, y compris le nouveau Comirnaty, ne bénéficient d’aucun bouclier de responsabilité. Tout comme avec l’explosion du Pinto de Ford, ou l’herbicide Roundup de Monsanto, les personnes blessées par le vaccin Comirnaty pourraient potentiellement intenter une action en dommages et intérêts.

Et parce que les adultes blessés par le vaccin pourront prouver que le fabricant était au courant des problèmes avec le produit, les récompenses du jury pourraient être astronomiques.

Il est donc peu probable que Pfizer autorise un Américain à prendre un vaccin Comirnaty jusqu’à ce qu’il puisse d’une manière ou d’une autre organiser l’immunité pour ce produit.

Compte tenu de ce contexte, la reconnaissance par la FDA dans sa lettre d’approbation qu’il y a des stocks insuffisants de la Comirnaty sous licence, mais une offre abondante de l’EUA Pfizer BioNTech jab, expose l'”approbation” comme un schéma cynique pour encourager les entreprises et les écoles à imposer un jab illégal mandats.

La motivation claire de la FDA est de permettre à Pfizer de décharger rapidement les stocks d’un vaccin que la science et le Vaccine Adverse Events Reporting System ont révélé comme étant déraisonnablement dangereux et que la variante Delta a rendu obsolète.

