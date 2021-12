2 couples populaires de «fiancés de 90 jours» créent leurs propres retombées sur TLC

Deux des couples les plus populaires de 90 Day Fiancé ont leurs propres retombées ! David Toborowsky et Annie Suwan joueront dans David & Annie: After the 90 Days et Loren et Alexi Brovarnik joueront dans Loren & Alexei: After the 90 Days lorsque TLC présentera les nouveaux membres de la franchise 90 Day le lundi 10 janvier.

« Les fiançailles, les cloches de mariage et les lunes de miel sont terminées et les prochains chapitres pour David & Annie et Loren & Alexei sont arrivés! » TLC a annoncé mercredi. « Ces couples bien-aimés ont tout partagé, de leurs racines romantiques aux mariages joyeux en passant par les épreuves et les tribulations. Maintenant, chaque couple s’étend dans une autre dimension et nous montre la réalité brute, réelle et exposée de la croissance d’une famille. »

Dans David & Annie : Après les 90 jours, la vie est bouleversée alors que le couple essaie d’amener le frère de Suwan, Jordan, 14 ans, et la cousine Amber, 16 ans, aux États-Unis, dans l’espoir d’offrir plus d’opportunités aux adolescents de l’avenir, le couple retourne au village de Suwan en Thaïlande pour récupérer les jeunes, mais est confronté à « obstacle après obstacle inattendu » alors qu’ils apprennent que la route vers la tutelle va être plus difficile qu’ils ne le pensaient.

Sur Loren & Alexei : Après les 90 Jours, le couple s’apprête à passer d’une famille de trois à une famille de quatre avec la naissance de leur deuxième fils. « D’un voyage de dernière minute en Israël pour Alexei aux cours pour maman et moi, les babymoons et un voyage effrayant à l’USIN, regardez-les ramener à la maison leur nouveau petit et se lancer dans la vie à deux de moins ! » TLC promet un « voyage sauvage et émotionnel » pour la famille tout au long de la saison.

« Au cours des dernières années, nous avons vu David & Annie et Loren & Alexei tomber amoureux, se marier et chuchoter des mots pas si gentils sur Pillow Talk », a déclaré Howard Lee, président de TLC Streaming et Network Originals. « Au fur et à mesure que leurs nichées ont grandi, nous sommes naturellement investis pour regarder ces couples bien-aimés s’attaquer à l’évolution de leur dynamique familiale. La famille est tout pour nous chez TLC et David & Annie et Loren & Alexei sont une famille qui nous chatouillera avec tout le cœur, l’humour et tourment qui accompagne la vie de famille au quotidien ! » Ne manquez pas les premières de David & Annie: After the 90 Days et Loren & Alexei: After the 90 Days, qui débuteront le lundi 10 janvier à 21 h et 21 h 30 HE, respectivement, sur TLC.